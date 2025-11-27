Loạt xe máy điện phù hợp cho shipper, xe ôm công nghệ

Thị trường Việt có không ít lựa chọn xe máy điện sở hữu phạm vi hoạt động hàng trăm km, phù hợp nhu cầu sử dụng tần suất cao của shipper, xe ôm công nghệ.

Từ đầu tháng 7/2026, xe máy dịch vụ chạy xăng sẽ bị cấm hoạt động tại các phường trung tâm của TP Hà Nội. Đây này là một phần nội dung Nghị quyết mới của Thủ đô liên quan đến vùng phát thải thấp và lộ trình triển khai phù hợp.

Bất kể xe máy điện hay trang bị động cơ xăng, việc được dùng làm xe ôm công nghệ, shipper giao hàng thường đi kèm tần suất sử dụng lớn, quãng đường di chuyển dài hơn so với phương tiện giao thông cá nhân.

Do đó bên cạnh chi phí phù hợp, việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện còn phụ thuộc vào phạm vi hoạt động tối đa, thời gian sạc của xe hay sự phát triển hạ tầng trạm sạc công cộng.

Dưới đây là một số gợi ý xe máy điện với phạm vi hoạt động xấp xỉ 200 km/lần sạc hoặc nhiều hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhóm xe ôm công nghệ và shipper.

VinFast Evo200 - 203 km/lần sạc

Với giá bán 22 triệu đồng, VinFast Evo200 là một trong những mẫu xe máy điện phổ biến hàng đầu trên đường phố Việt Nam hiện nay.

Các kích thước dài x rộng x cao của VinFast Evo200 lần lượt 1.804 x 683 x 1.127 mm, khoảng sáng gầm 150 mm còn chiều cao yên tại vị trí người lái ở mức 750 mm.

VinFast Evo200 có phạm vi hoạt động hơn 200 km/lần sạc. Ảnh: Bối Hạ.

Phần cốp dưới yên có dung tích 22 lít, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày. Khoang chứa đồ này đủ chỗ để xe ôm công nghệ mang theo một mũ bảo hiểm nửa đầu cho khách sử dụng, shipper cũng có thể tận dụng để cất giữ các món hàng nhỏ khi trời mưa.

VinFast Evo200 được trang bị một motor điện inhub đặt ở bánh sau, công suất danh định 1,5 kW. Tốc độ tối đa của xe đạt 70 km/h.

Gói pin LFP dung lượng 3,5 kWh cho phép VinFast Evo200 đạt phạm vi hoạt động tối đa 203 km/lần sạc đầy.

Khi sử dụng sạc 400 W, VinFast Evo200 mất khoảng 10 giờ để sạc đầy dung lượng bộ pin. Nếu kết nối trụ sạc nhanh 1 kW, thời gian sạc đầy pin VinFast Evo200 rút ngắn xuống còn khoảng 4 giờ.

Ở cùng giá bán 22 triệu đồng, biến thể Evo200 Lite bị giới hạn tốc độ tối đa xuống còn 49 km/h nhưng phạm vi hoạt động tăng lên thành 205 km/lần sạc. Phiên bản Evo200 Lite nhắm đến khách hàng là học sinh THPT hoặc người chưa có giấy phép lái xe.

VinFast Evo Grand - lên đến 262 km/lần sạc

VinFast Evo Grand là một trong những sản phẩm xe máy điện vừa được VinFast cho ra mắt lần đây.

So với Evo200, dòng Evo Grand khắc phục điểm hạn chế ở phần yên phía sau, đồng thời cải thiện phạm vi hoạt động lên đến tối đa 262 km nhờ ngăn lắp pin phụ.

VinFast Evo Grand có thể tăng phạm vi hoạt động đến hơn 260 km/lần sạc, nhưng phải đánh đổi bằng dung tích cốp bị thu hẹp. Ảnh: Đan Thanh.

VinFast Evo Grand sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.856 x 683 x 1.133, chiều dài cơ sở 1.295 mm còn khoảng sáng gầm đạt 133 mm. Chiều cao yên xe tại vị trí người lái ở mức 770 mm, phần yên cũng kéo dài hơn so với Evo200.

Gói pin 2,4 kW là trang bị tiêu chuẩn của Evo Grand, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 134 km/lần sạc đầy. Khi lắp thêm gói pin phụ dung lượng tương đương, VinFast Evo Grand có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa 262 km.

Để có được tầm hoạt động đến 262 km, người dùng Evo Grand phải đánh đổi bằng một phần dung tích cốp xe. Cụ thể, khoang chứa đồ dưới yên có dung tích tiêu chuẩn 35 lít, giảm xuống còn 16 lít nếu lắp thêm pin phụ.

Trên bánh sau của VinFast Evo Grand là motor điện với công suất danh định 1,5 kW. Xe có tốc độ tối đa 70 km/h, do đó yêu cầu giấy phép lái xe để điều khiển.

Một phiên bản Lite của Evo Grand cũng được VinFast ra mắt cùng thời điểm, sở hữu tốc độ tối đa giới hạn ở 48 km/h. Phạm vi hoạt động của Evo Grand Lite cũng giảm đi, lần lượt 70 km khi dùng một pin và 198 km khi lắp thêm pin phụ.

VinFast Evo Grand Lite có giá 18 triệu đồng, còn VinFast Evo Grand đang được bán với giá 21 triệu đồng.

Dat Bike Quantum S - cao nhất 285 km/lần sạc

Dòng Quantum S của thương hiệu Dat Bike hiện sở hữu phạm vi hoạt động tối đa từ 200 km/lần sạc đến 285 km/lần sạc tùy phiên bản.

Ở giá bán 34,9 triệu đồng, Dat Bike Quantum S3 là mẫu xe có phạm vi hoạt động kém nhất của dòng Quantum, tuy nhiên vẫn đủ khả năng di chuyển tối đa 200 km giữa các lần sạc đầy.

Dat Bike Quantum S3 chạy tối đa 200 km/lần sạc. Ảnh: Dat Bike.

Các kích thước dài x rộng x cao của Dat Bike Quantum S3 lần lượt 2.010 x 710 x 1.110 mm, chiều cao yên khoảng 760 mm.

Dat Bike Quantum S3 được trang bị gói pin dung lượng 4,3 kWh, cho phép xe chạy tối đa 200 km sau mỗi lần sạc đầy. Khi sử dụng bộ sạc 900 W, gói pin mất khoảng 5 giờ để sạc đầy. Chuyển sang sử dụng bộ sạc nhanh 1,8 kW sẽ rút ngắn thời gian này xuống còn khoảng 2,5 giờ.

Mẫu xe máy điện của Dat Bike sở hữu phần cốp khá rộng rãi, có thể chứa vừa 3 mũ bảo hiểm hoặc nhiều vật dụng cá nhân khác. Đây là một trong những đặc điểm của Dat Bike phù hợp với nhóm khách hàng mua xe làm giao hàng hoặc xe ôm công nghệ.

Dat Bike Quantum S3 được trang bị motor điện với công suất 6 kW. Tốc độ tối đa 90 km/h. Một vài trang bị đáng chú ý khác của xe bao gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Cruise Control, màn hình LCD...

Xe máy điện hoán đổi pin

Dù sở hữu phạm vi hoạt động hàng trăm km, số xe máy điện liệt kê phía trên vẫn còn một rào cản không nhỏ - thời gian sạc.

Để nạp đầy dung lượng bộ pin, xe máy điện thường cần nhiều giờ cắm sạc. Ngay cả khi sử dụng bộ sạc nhanh, thời gian sạc cũng có thể kéo dài 1-2 giờ.

Giải pháp hoán đổi pin tỏ ra hiệu quả hơn, cho phép người dùng ngay lập tức có được bộ pin đầy, bỏ qua thời gian chờ sạc có thể lên đến vài giờ.

Trạm đổi pin đang dần phổ biến tại Việt Nam. Ảnh: Selex Motors.

Một số lựa chọn xe máy điện với tùy chọn hoán đổi pin bao gồm VinFast Vero X (34,9 triệu đồng), VinFast Feliz bản 2 pin (25,9 triệu đồng), Honda CUV e: (hiện cho thuê 1,47 triệu đồng/tháng), Honda ICON e: (từ 26,8 triệu đồng) hay bộ đôi xe máy điện Camel 1/Camel 2 của Selex Motors (từ 27,8 triệu đồng).

Với nhóm xe này, sự phát triển của mạng lưới trạm đổi pin là nhân tố quan trọng nhất. Hiện, Selex Motors và VinFast là những hãng xe đã sở hữu các trạm đổi pin phục vụ khách hàng.

Honda cho biết sẽ sớm triển khai trạm đổi pin tại các HEAD chính hãng, còn TMT Motors - đơn vị phân phối ôtô điện Wuling tại Việt Nam - tiết lộ sẽ sớm tham gia thị trường xe máy điện, xây dựng mạng lưới trạm đổi pin.