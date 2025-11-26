Loạt xe máy điện ngang giá Vision, Janus

Thị trường Việt có nhiều lựa chọn xe máy điện trong tầm giá 30-35 triệu đồng, tức ngang giá các mẫu xe tay ga bán chạy như Honda Vision, Yamaha Janus.

Thị trường xe 2 bánh Việt Nam hiện dẫn đầu bởi 2 thương hiệu Nhật Bản Honda và Yamaha. Trong danh mục sản phẩm của 2 hãng này, Honda Vision và Yamaha Janus là những mẫu xe máy tay ga phổ biến hàng đầu, một phần nhờ khoảng giá dễ tiếp cận, hiện dao động 29,1-36,6 triệu đồng tùy dòng xe và phiên bản.

Khi chính sách hạn chế xe xăng chuẩn bị có hiệu lực tại một số thành phố lớn từ năm sau, không ít khách hàng có nhu cầu chuyển đổi sang xe máy điện.

Dưới đây là một số lựa chọn xe máy chạy điện có giá bán trong khoảng 30-35 triệu đồng, tức tương đương chi phí sở hữu các mẫu xe tay ga phổ biến Honda Vision và Yamaha Janus.

VinFast Vero X - 34,9 triệu đồng

VinFast Vero X là một trong 3 mẫu xe máy điện pin tháo rời vừa được hãng cho ra mắt gần đây. Sở hữu giá bán 34,9 triệu đồng, Vero X là mẫu xe được phát triển từ Vento X, trang bị ngăn chứa pin phụ giúp mở rộng phạm vi hoạt động tối đa mỗi lần sạc.

Xe máy điện VinFast Vero X có thể chạy tối đa 262 km/lần sạc nhờ pin phụ. Ảnh: VinFast.

Các kích thước dài x rộng x cao của VinFast Vero X lần lượt 1.858 x 690 x 1.100 mm, chiều cao yên 770 mm, khối lượng xe đạt 92 kg.

VinFast Vero X được trang bị motor điện BLDC Inhub cung cấp công suất tối đa 2,25 kW, cho khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong 15 giây, tốc độ tối đa 70 km/h.

Xe trang bị phanh đĩa phía trước, phanh cơ phía sau. Giảm xóc trước dạng ống lồng thủy lực, bánh sau trang bị giảm xóc đôi.

Gói pin tiêu chuẩn dung lượng 2,4 kWh cho phép Vero X chạy tối đa khoảng 134 km/lần sạc. Khi lắp thêm pin phụ, phạm vi hoạt động tối đa tăng lên thành 262 km.

VinFast cho biết Vero X mất khoảng 6,5 giờ để sạc đầy bộ pin.

Dat Bike Quantum S3 - 34,9 triệu đồng

Dòng Quantum của Dat Bike sở hữu phạm vi hoạt động cao hàng đầu thị trường xe 2 bánh chạy điện tại Việt Nam. Trong số này, Quantum S3 ở giá bán 34,9 triệu đồng có phạm vi hoạt động 200 km/lần sạc, đi cùng motor điện 6 kW.

Các kích thước dài x rộng x cao của Dat Bike Quantum S3 lần lượt 2.010 x 710 x 1.110 mm. Chiều cao yên xe tại vị trí người lái là 760 mm, phù hợp với thể trạng người Việt.

Dat Bike Quantum S3 có giá gần 35 triệu đồng. Ảnh: Dat Bike.

Quantum S3 được hãng trang bị trang bị bộ pin dung lượng 4,3 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 200 km. Khi sử dụng bộ sạc 900 W, xe nạp đầy pin trong 5 giờ. Nếu sử dụng bộ sạc 1,8 kW, gói pin của Quantum S3 có thể sạc đầy trong 2,5 giờ.

Motor điện 6 kW trang bị trên xe giúp Dat Bike Quantum S3 đạt đến vận tốc tối đa 90 km/h. Các trang bị đáng chú ý khác của mẫu xe này bao gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Cruise Control, màn hình LCD...

Honda ICON e: - từ 26,4 triệu đồng

Cùng với CUV e:, Honda ICON e: nằm trong số những mẫu xe máy điện đầu tiên mà hãng xe Nhật Bản giới thiệu tại Việt Nam. Xe có giá khởi điểm 26,4 triệu đồng, chưa bao gồm gói pin.

Các kích thước dài x rộng x cao của Honda ICON e: lần lượt 1.796 x 680 x 1.085 mm, chiều dài cơ sở 1.298 mm. Honda ICON e: có khối lượng bản thân 87 kg, độ cao yên 742 mm.

Honda ICON e: có thể được sử dụng bởi người từ đủ 16 tuổi trở lên và chưa có giấy phép lái xe. Ảnh: Phong Vân.

Được định vị là một mẫu xe điện dành cho học sinh THPT, người chưa có bằng lái nên Honda ICON e: chỉ trang bị motor điện 1,5 kW, tốc độ tối đa giới hạn ở mức 48 km/h.

Gói pin 30,6 Ah đặt dưới sàn để chân cung cấp phạm vi hoạt động tối đa khoảng 71 km/lần sạc. Do pin có thể tháo rời, người dùng có thể sạc trực tiếp trên xe, hoặc tháo rời pin để sạc, thay thế khi cần.

Hiện, giá bán của Honda ICON e: khởi điểm 26,4 triệu đồng, chưa bao gồm pin. Nếu chọn phương án thuê pin, chi phí sở hữu xe tăng lên thành 36,2 triệu đồng, tức xấp xỉ phiên bản Thể thao của Honda Vision.

Yadea Velax - 29,99 triệu đồng

Tại Việt Nam, Yadea đang cùng với VinFast là 2 cái tên sở hữu thị phần lớn nhất ở mảng xe máy chạy điện. Yadea Velax vừa ra mắt gần đây là một lựa chọn đáng chú ý ở tầm giá 30-35 triệu đồng.

Yadea Velax sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.944 x 704 x 1.097 mm. Phần yên xe có thiết kế và chiều cao khá phù hợp với thể trạng người Việt.

Yadea Velax là sản phẩm xe điện của thương hiệu Trung Quốc. Ảnh: Đan Thanh.

Yadea Velax trang bị motor điện 2 kW, tốc độ tối đa 64 km/h. Gói pin LFP 72 V 30 Ah dưới yên xe cho phép mẫu xe máy điện vận hành trên quãng đường tối đa 80 km/lần sạc đầy.

Yadea tiết lộ bên cạnh phiên bản Velax hiện tại có giá 29,9 triệu đồng, hãng sẽ còn giới thiệu thêm 2 phiên bản khác của mẫu xe máy điện. Một trong số đó là Velax U trang bị sạc nhanh, cho phép nạp lại 80% dung lượng pin sau 20 phút cắm sạc.

Phiên bản Yadea Velax hiện tại có giá 29,99 triệu đồng, tức nhỉnh hơn đôi chút so với Yamaha Janus bản Tiêu chuẩn.