Xe máy dịch vụ chạy xăng sắp bị cấm vào các phường trung tâm Hà Nội

TP Hà Nội áp dụng thí điểm vùng phát thải thấp tại 9 phường trung tâm từ đầu tháng 7/2026.

Ảnh: Thế Bằng.

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết mới, thay thế Nghị quyết cũ quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp, cũng như phạm vi vùng phát thải thấp và các biện pháp được áp dụng trong vùng theo lộ trình phù hợp.

Xe máy xăng chạy dịch vụ bị cấm hoàn toàn

Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, TP Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1, gồm 9 phường Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ.

Môtô và xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải sẽ bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp của Hà Nội.

Điều này đồng nghĩa xe xăng chạy xe ôm công nghệ, giao hàng sẽ bị cấm hoạt động trong khu vực 9 phường trung tâm TP Hà Nội từ đầu tháng 7/2026.

Xe máy xăng sẽ bị cấm đi vào trung tâm Hà Nội theo khung giờ. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Theo nội dung Nghị quyết, vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các xe cộ gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Tiêu chí xác định vùng phát thải thấp là khu vực thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải được xác định tại Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vùng phát thải thấp cũng được định nghĩa là vùng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông từ mức độ D đến F, dựa theo TCVN 13592:2022 Đường đô thị - yêu cầu thiết kế.

Ngoài ra, khu vực có chỉ số chất lượng không khí (AQI) đánh giá trong tối thiểu một năm gần nhất ở dưới mức trung bình theo số liệu các trạm quan trắc chuẩn của quốc gia và thành phố, cũng sẽ được xác định là vùng phát thải thấp.

Xe máy xăng cá nhân thế nào?

Theo nội dung Nghị quyết, các loại môtô, xe gắn máy khác - có thể hiểu là xe cá nhân - sẽ bị cấm lưu thông vào vùng phát thải thấp của TP Hà Nội theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.

Xe máy xăng sẽ bị cấm hoàn toàn hoặc theo khung giờ tại trung tâm TP Hà Nội. Ảnh minh họa: Thế Bằng.

Trong Nghị quyết của TP Hà Nội cũng có đề cập đến hạn chế, tiến tới cấm ôtô không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.

Như vậy trước mắt, chỉ xe máy xăng bị cấm hoàn toàn hoặc theo khung giờ trong vùng phát thải thấp thuộc 9 quận trung tâm TP Hà Nội từ đầu tháng 7/2026.

Cần hỗ trợ thêm

Hiện, số lượng xe máy hoạt động trong lĩnh vực xe ôm công nghệ, giao hàng tại các thành phố lớn là khá đông đảo. Chính sách này nhắm đến cấm hoàn toàn xe máy xăng chạy dịch vụ, do đó được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể mức độ ô nhiễm môi trường nội đô.

Đồng thời, việc cấm xe máy xăng cá nhân theo khung giờ cũng hạn chế phần nào ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tuy nhiên do số lượng xe máy xăng hoạt động xe ôm công nghệ, giao hàng là khá lớn, việc có thêm các chính sách hỗ trợ để người dân chuyển đổi hiệu quả từ xe xăng sang xe điện cho phù hợp với quy định mới là cần thiết.