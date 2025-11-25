Hạn chế xe máy xăng cận kề, các hãng phản ứng thế nào

Không nhiều hãng xe máy truyền thống ở Việt Nam có động thái chuẩn bị kỹ lưỡng khi các thành phố lớn tiến gần đến việc hạn chế xe máy xăng.

TP Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng theo khung giờ hoặc khu vực tại 9 phường trung tâm từ 1/7/2026.

Nếu được thông qua, xe máy xăng sẽ bị hạn chế phần nào phạm vi hoạt động tại vùng trung tâm thủ đô. Lộ trình áp dụng vùng phát thải thấp, hạn chế xe máy xăng được dự báo sẽ tác động không nhỏ đến thị phần của nhóm phương tiện này, vốn đang là mảng chủ lực của không ít hãng xe tại Việt Nam.

Honda rục rịch, Yamaha giậm chân tại chỗ

Theo dữ liệu của Motorcycles Data, Honda và Yamaha đang là 2 cái tên nắm giữ thị phần xe máy lớn nhất tại Việt Nam.

Dưới sức ép điện hóa, những cái tên dẫn đầu ở mảng xe máy chạy xăng chắc chắn chịu ảnh hưởng không nhỏ. Hiện, cả Honda lẫn Yamaha đều có xe điện trong danh mục sản phẩm, nhưng câu chuyện của cả 2 có đôi phần khác biệt.

Yamaha ra mắt xe máy điện Neo's vào năm 2022, khá sớm nếu phải so với loạt thương hiệu truyền thống đang chinh chiến tại Việt Nam gồm Honda, Suzuki, SYM hay Piaggio.

Yamaha Neo's ra mắt từ khá sớm. Ảnh: Yamaha.

Trải qua gần 3 năm, mảng xe máy điện của Yamaha vẫn giậm chân tại chỗ với chỉ Neo's là cái tên duy nhất. Yamaha chưa có động thái trình làng thêm xe máy điện tại Việt Nam, dẫu đã mang đến triển lãm VMS 2024 vài concept khá thú vị.

Cũng tại triển lãm VMS 2024, Honda lần đầu giới thiệu bộ đôi xe máy điện CUV e: và ICON e:. Đến đầu năm nay, cả 2 xe máy điện này được Honda chính thức mở bán hoặc cho thuê, đánh dấu bước chân đầu tiên của hãng vào thị trường xe 2 bánh chạy điện tại Việt Nam.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Honda Việt Nam sẽ sớm mở bán CUV e:. Hiện, mẫu xe máy điện này chỉ được phân phối dưới hình thức cho thuê, chi phí trung bình từ 1,47 triệu đồng/tháng.

Honda tiết lộ sẽ sớm bán CUV e:. Ảnh: Phúc Hậu.

Honda cũng sẽ sớm phát triển mạng lưới trạm đổi pin hoàn chỉnh để phục vụ khách hàng sử dụng CUV e: và các mẫu xe điện hoán đổi pin trong tương lai.

Động thái của Honda được đánh giá là khá chậm chân, tuy nhiên vẫn đi trước nhiều hãng xe khác chung Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) như Suzuki, SYM hay Piaggio.

Gần đây, Suzuki tiết lộ kế hoạch mang xe máy điện về Việt Nam, tuy nhiên không nói rõ mốc thời gian. Mục Xe điện trên trang chủ SYM Việt Nam tiếp tục để trống, còn Piaggio chưa có động thái nào rõ ràng.

Hãng xe tay ga hạng sang Lambretta của Italy khi trở lại Việt Nam mang theo concept Elettra. Sự xuất hiện của mẫu xe này có thể chỉ nhằm mục đích quảng bá và làm đẹp thương hiệu, do đó chưa rõ khả năng được bán chính thức tại Việt Nam.

Suzuki có thể sớm giới thiệu xe máy điện tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Phong Vân.

Nhìn chung, không nhiều hãng xe máy truyền thống tại Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị rõ ràng phục vụ kế hoạch điện hóa sắp tới.

Nếu không nhanh chân, những Suzuki, SYM, Piaggio hay chính Honda và Yamaha sẽ phải chứng kiến thị phần xe 2 bánh của mình bị "bốc hơi" dưới sức ép của loạt thương hiệu thuần điện, dẫn đầu bởi VinFast.

Cơ hội cho ai?

Với việc sở hữu danh mục toàn các sản phẩm thuần điện, những VinFast, Yadea hay Dat Bike, Selex Motors, DKBike hẳn nhiên được đánh giá có phần lợi thế trước loạt thương hiệu xe máy truyền thống, một khi các thành phố lớn bắt đầu kế hoạch hạn chế xe máy xăng.

Dữ liệu của Motorcycles Data chỉ ra VinFast và Yadea đang là 2 hãng xe máy nắm giữ thị phần lớn nhất ở mảng thuần điện. Chuyên trang này cho biết VinFast thậm chí sở hữu doanh số cao thứ ba toàn thị trường, chỉ xếp sau Honda và Yamaha.

Thông tin từ VinFast cho hay hãng đã bàn giao tổng cộng 234.536 xe máy điện và xe đạp điện trong 9 tháng đầu năm, tương đương tăng trưởng 489% so với cùng kỳ năm ngoái.

VinFast đang là hãng xe máy điện lớn nhất Việt Nam. Ảnh: VinFast.

VinFast cũng liên tục làm mới danh mục sản phẩm xe máy điện khi trình làng giải pháp hoán đổi pin, ra mắt xe máy 2 pin với phạm vi hoạt động tối đa hơn 260 km/lần sạc. Hãng xe Việt cũng bổ sung thêm 2 xe máy điện cho học sinh sử dụng pin LFP, thay cho VinFast Motio chỉ trang bị ắc-quy chì.

Để phục vụ nhóm xe máy điện pin hoán đổi, VinFast thông báo kế hoạch xây dựng 150.000 trạm đổi pin trên toàn quốc. Động thái này của VinFast có thể thổi bùng cuộc chiến mới trên thị trường xe máy điện, biến trạm đổi pin trở thành mục tiêu cạnh tranh giữa các hãng xe.

Đối trọng lớn nhất của VinFast là Yadea, hiện cũng sở hữu danh mục sản phẩm khá đa dạng, trải rộng trên nhiều phân khúc khác nhau với khoảng giá rộng. Tuy nhiên, Yadea hiện chưa có sản phẩm xe máy điện hoán đổi pin nào.

Yadea cùng với VinFast là 2 hãng xe máy điện có thị phần lớn hàng đầu Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.

Về lý thuyết, các hãng xe thuần điện như VinFast, Yadea đang có lợi thế trội hơn khi các đô thị lớn tiến gần đến việc hạn chế xe máy xăng. Tuy nhiên, cơ hội cũng không phải đã cạn dành cho nhóm thương hiệu truyền thống.

Điểm mạnh của Honda, Yamaha, SYM, Piaggio... vẫn là giá trị thương hiệu và chất lượng sản phẩm đã được kiểm chứng qua thời gian hàng chục năm gắn bó với khách Việt. Dù tương đối chậm chân, động thái của Honda, Yamaha trên hành trình điện hóa vẫn có thể giúp các hãng thành công nếu đi cùng sự kiên định và các khoản đầu tư hợp lý.

Giả định đề án hạn chế xe máy xăng của TP Hà Nội được thực thi, khách Việt vẫn còn hơn nửa năm để chuyển đổi dần xe máy xăng sang các mẫu xe thuần điện.

Các hãng xe máy truyền thống gồm Honda, Yamaha hay Suzuki và SYM cũng có từng đó thời gian để chuẩn bị điện hóa, trong khi VinFast, Yadea cùng thời điểm sẽ phải tìm cách làm dày thêm danh mục xe máy điện đang sở hữu hoặc phát triển hoàn chỉnh hạ tầng phụ trợ.

Trạm đổi pin có thể thành vũ khí mới của các hãng trên thị trường xe máy điện tại Việt Nam. Ảnh minh họa: VinFast.

Nhìn chung, quyết định hạn chế xe xăng ở trung tâm các thành phố lớn tại Việt Nam trước mắt giúp giảm thiểu ô nhiễm từ giao thông đô thị, sau đó là đẩy mạnh tiến trình điện hóa giao thông, đặc biệt ở nhóm xe 2 bánh.

Sức ép điện hóa sẽ buộc các hãng xe máy truyền thống phải hành động, các hãng xe thuần điện phải nỗ lực để duy trì vị thế còn về khách hàng, lợi ích sẽ trở nên rõ ràng hơn khi danh mục sản phẩm mở rộng liên tục còn giá bán có thể rẻ đi.