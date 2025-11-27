VinFast được vinh danh tại giải thưởng detikcom Awards 2025

Ngày 26/11, tại Jakarta, Indonesia, ban tổ chức detikcom Awards 2025 trao giải “Động lực thúc đẩy hệ sinh thái xe điện Indonesia” cho VinFast.

Đây là năm thứ hai liên tiếp VinFast được detikcom Awards vinh danh. Giải thưởng là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của VinFast trong việc thúc đẩy chuyển đổi xanh thông qua hệ sinh thái xe điện toàn diện, thể hiện tinh thần “Đưa con người tiến bước - cùng đất nước vươn xa” của hãng tại Indonesia.

Ban giám khảo detikcom Awards đánh giá cao tầm nhìn dài hạn và tốc độ triển khai của VinFast trong việc xây dựng hệ sinh thái xanh hoàn chỉnh. Trong vòng chưa đầy hai năm hiện diện tại Indonesia, hãng xe điện Việt Nam giới thiệu dải sản phẩm đa dạng bậc nhất thị trường, từ VF 3, VF 5, VF 6, VF e34 đến VF 7. Đồng thời, hãng cũng triển khai nhiều chính sách đột phá nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân chuyển đổi sang xe điện.

Giải thưởng “Động lực thúc đẩy hệ sinh thái xe điện Indonesia” là sự công nhận cho nỗ lực và đóng lớn của VinFast trong việc phát triển giao thông xanh tại Indonesia.

VinFast chủ động mở rộng hợp tác đối tác chiến lược như hãng taxi thuần điện Green SM, công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green, cùng hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ, ngân hàng và công ty tài chính để đồng hành cùng khách hàng trên nhiều phương diện. Bên cạnh đó, hãng chuẩn bị đưa nhà máy lắp ráp tại Subang vào vận hành, dự kiến tạo ra hàng nghìn việc làm chất lượng cao và góp phần thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ ngành công nghiệp xe điện Indonesia.

Được tổ chức thường niên, detikcom Awards là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu Indonesia. Với mục tiêu tôn vinh ý tưởng sáng tạo, giải pháp đột phá và đóng góp có sức ảnh hưởng lớn, detikcom Awards ghi nhận thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, công nghệ cho đến năng lượng tái tạo.

Để đảm bảo tính công bằng và khách quan, detikcom Awards thành lập hội đồng chuyên môn độc lập, chịu trách nhiệm đánh giá và lựa chọn ứng viên nổi bật dựa trên hệ tiêu chí nghiêm ngặt về năng lực đổi mới, khả năng thích ứng và tác động tích cực đối với xã hội.

Năm nay, sự kiện mang chủ đề “Tri ân những nhà kiến tạo Nusantara - xây dựng Indonesia rạng ngời”. Không chỉ là lễ trao giải, sự kiện trở thành không gian lan tỏa cảm hứng, ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ của cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan đã để lại dấu ấn và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, CEO VinFast Indonesia, nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào khi được vinh danh vì những đóng góp cho hành trình đổi mới, hướng đến một Đông Nam Á phát triển bền vững. Giải thưởng này không chỉ củng cố niềm tin vào tầm nhìn của VinFast trong việc thúc đẩy chuyển đổi xanh, mà còn tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi không ngừng sáng tạo, mở rộng và tiên phong mang đến giải pháp di chuyển bền vững cho mọi người. Đây cũng là minh chứng sống động cho cam kết mà chúng tôi luôn theo đuổi: ‘Đưa con người tiến bước - cùng đất nước vươn xa’ tại Indonesia - nơi VinFast xem như ‘ngôi nhà thứ hai’ trên hành trình kiến tạo tương lai xanh cho toàn thế giới”.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, CEO VinFast Indonesia, đại diện nhận giải thưởng dành cho VinFast.

Giải “Động lực thúc đẩy hệ sinh thái xe điện Indonesia” đã gia nhập bộ sưu tập giải thưởng VinFast gặt hái tại Indonesia trong năm qua. Ở lễ trao giải detikcom Awards năm ngoái, VinFast cũng được vinh danh ở hạng mục “Sáng kiến tiên phong thúc đẩy chuyển đổi xanh” nhờ chính sách thuê pin đột phá.

Mới đây, VinFast nhận giải “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” dành cho dòng xe VF 3 tại lễ trao giải Carvaganza Editors’ Choice Awards, bốn giải thưởng danh giá ở Triển lãm Ôtô Quốc tế Surabaya 2025, cú đúp giải thưởng “Đổi mới xuất sắc trong giao thông bền vững” và “Đóng góp nổi bật cho phát triển năng lượng độc lập” tại CNN Indonesia Awards 2025, cũng như cú đúp giải thưởng “Thương hiệu tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững” và “Mẫu SUV cỡ nhỏ xuất sắc nhất năm” dành cho dòng xe VF 7 ở Road to CNBC Indonesia Awards.

Trên trường quốc tế, VinFast được tạp chí TIME (Mỹ) xếp thứ 101 trong danh sách 500 công ty thuộc top “Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025” (Asia-Pacific's Best Companies of 2025), giành chiến thắng tại 6 hạng mục trong khuôn khổ giải thưởng Effie Awards châu Á - Thái Bình Dương (APAC Effie Awards) 2025. Những thành tích liên tiếp ở sân chơi quốc tế là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển thần tốc và vị thế ngày càng vững mạnh của VinFast trong cuộc cách mạng giao thông xanh toàn cầu.