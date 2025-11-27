Nhét 42 người vào một xe, MPV Trung Quốc lập kỷ lục thế giới

Chiếc MPV cỡ lớn vừa ra mắt của Geely có thể chứa được 42 người, qua đó xác lập kỷ lục Guinness thế giới.

Theo Car News China, mẫu MPV Galaxy V900 của Geely vừa xác lập kỷ lục Guinness thế giới khi “nhét” vừa đến 42 người trong khoang cabin. Geely cho biết Galaxy V900 có diện tích nội thất 8,41 m2, tỷ lệ sử dụng không gian đạt gần 92% với khoảng cách giữa 2 hàng ghế là hơn một mét.

Một đoạn video do Geely chia sẻ cho thấy có đến 42 vũ công đã ngồi vào khoang lái của chiếc MPV EREV. Chiều cao trung bình của những vũ công này được Geely xác nhận là 170 cm.

Chuyên trang Car News China lưu ý rằng kỷ lục này không thực sự ấn tượng nếu đặt cạnh các phân khúc khác.

Chẳng hạn, Toyota RAV4 từng chứa được 41 người vào năm 2015, còn mẫu campervan của Volkswagen thậm chí có thể chứa đến 50 người, được xác nhận trong cùng năm.

Geely Galaxy V900 là phiên bản EREV của MPV thuần điện LEVC L380 đã ra mắt trước đó. Vào ngày 21/11, V900 chính thức trình làng tại triển lãm ôtô quốc tế ở Quảng Châu (Trung Quốc).

Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 5.360 x 1.998 x 1.940 mm, chiều dài cơ sở 3.200 mm. Geely Galaxy V900 được giới thiệu với 2 phiên bản, một bố trí 3 hàng ghế 6 chỗ ngồi, phiên bản còn lại trang bị 4 hàng ghế 8 chỗ ngồi.

Geely Galaxy V900 là mẫu MPV cỡ lớn trang bị hệ truyền động EREV. Ảnh: Geely.

Geely Galaxy V900 có một động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L, chủ yếu làm nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho motor điện - hiện chưa rõ thông số chính xác.

Xe có 2 tùy chọn pin NMC, dung lượng 43,3 kW hoặc 50 kWh, cung cấp tầm hoạt động thuần điện 165-200 km, công bố theo chu trình CLTC. Khi pin cạn, Geely Galaxy V900 tiêu thụ xăng khoảng 7-7,2 lít/100 km.

Giá bán của mẫu MPV EREV vẫn chưa được hãng xe Trung Quốc công bố.