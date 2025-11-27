Xe tải cỡ nhỏ chạy điện - lựa chọn mới cho đô thị?

Những mẫu xe tải điện, van chạy điện trở nên phổ biến ở nhiều thị trường, đặc biệt là Trung Quốc trước làn sóng chuyển đổi xanh.

Xe van, tải là những phương tiện quan trọng trong ngành vận tải hàng hóa. Khi thời kỳ điện hóa đang diễn ra nhanh chóng, nhu cầu giao vận ở đô thị ngày càng nhiều, những mẫu xe tải điện, van điện sẽ trở thành lựa chọn mới vừa đáp ứng chuỗi cung ứng hàng hóa diễn ra ổn định, mà vẫn đảm bảo các quy định về phát thải.

Tại Trung Quốc, đây cũng là phương tiện phổ biến của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trong đô thị trong vài năm gần đây.

Tại sao là xe tải, van điện?

Khác với ôtô tải nặng di chuyển xuyên tỉnh, xe tải, van điện hoạt động chủ yếu ở đô thị với lộ trình ngắn, cố định và thường được lên lịch trình theo ngày. Điều này giúp đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ vận tải có thể tính toán quãng đường di chuyển, giải quyết nỗi lo về phạm vi hoạt động của xe điện.

Đặc điểm quan trọng nhất nằm ở tính kinh tế của việc sạc tại kho bãi hay ở các điểm tập kết hàng hóa. Thay vì phải tìm trạm sạc công cộng tốn kém và mất thời gian, xe van và tải điện có thể sạc lại qua đêm ngay tại bãi đỗ của công ty.

Mô hình này không chỉ tận dụng được giá điện giờ thấp điểm mà còn biến thời gian chết của tài xế và phương tiện thành thời gian nạp năng lượng hiệu quả. Việc sạc tại kho bãi giúp tối ưu hóa chi phí vận hành so với chi phí nhiên liệu hóa thạch, đồng thời giảm thiểu đáng kể tiếng ồn.

Xe tải, van điện có thể được sạc tại kho bãi vào thời gian nghỉ hoặc ở các điểm tập kết hàng hóa. Ảnh: EVXL.

Tại Trung Quốc, các quy định, tiêu chuẩn nhiên liệu, khí thải với phương tiện giao thông, đặc biệt là xe tải, van động cơ đốt trong ngày càng thắt chặt. Từ năm 2017, Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện các vùng phát thải thấp (LEZ) ở những thành phố lớn Bắc Kinh hay Thâm Quyến. Xe tải hạng năng và xe tải, van chạy xăng không đạt chuẩn khi thải China IV bị giới hạn lưu thông trong thành phố này. Đây cũng là lúc các phương tiện vận tải chạy điện bắt đầu được phổ biến.

Đây chính là những yếu tố khiến ôtô tải và xe van điện trở thành lựa chọn mới ở nhiều quốc gia đang nỗ lực chuyển đổi xanh. Dưới đây là một số mẫu xe tải nhẹ, xe van điện phổ biến tại Trung Quốc với giá bán tốt và khả năng vận hành ổn định.

Dongfeng EC35 (DFSK EC35)

Dòng xe van chạy điện của Dongfeng đã được phân phối nhiều năm gần đây ở các đại lý DongFeng ở nhiều tỉnh thành Trung Quốc. Đây là một trong những mẫu van điện phổ biến ở quê nhà, cùng với các đàn anh như DongFeng T5 hay đồng hương Karry E5.

Dongfeng EC35 được sử dụng phổ biến ở nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc. Ảnh: Autodeal.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4500 × 1680 × 1985 mm, cấu hình 2 chỗ ngồi cùng không gian chứa hàng có tải trọng tối đa 945 kg.

DFSK EC35 được trang bị bộ pin LFP từ Gotion, dung lượng 38,7 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 268 km trước khi tái sạc. Mẫu van điện này có hỗ trợ sạc nhanh qua cổng DC, với thời gian sạc từ 20-80% pin trong khoảng 35 phút.

Tại thị trường Trung Quốc, xe được bán với giá dao động 130.000-190.000 NDT (tương đương 18.000- 26.000 USD ).

Karry X5

Karry X5 là một đại diện khác trong phân khúc ôtô tải điện ghi nhận sức bán tốt tại quê nhà. Ở Việt Nam, mẫu xe này cũng từng được phân phối qua các đại lý tư nhân, cung cấp thêm tùy chọn giao hàng nội thành cho các đơn vị kinh doanh vận tải.

Karry X5 có khối lượng tổng khoảng 3.075 kg, tải trọng đến gần 1.500 kg. Ảnh: Vận tải Xanh.

Mẫu xe này có kích thước 5.217 × 1.750 × 1.960 mm (dài x rộng x cao), với tải trọng tối đa xấp xỉ 1.450 kg.

Karry X5 thường được trang bị khối pin LFP từ RUILV dung lượng khoảng 41,86 kWh, cung cấp tầm hoạt động ước tính trên 210 km mỗi lần sạc đầy. Đặc biệt, xe được trang bị đầy đủ các cổng sạc AC và DC, hỗ trợ tối đa cho việc sạc qua đêm tại kho bãi hoặc tận dụng thời gian nghỉ để sạc nhanh tại các trạm dịch vụ.

BYD T3

Là một “ông lớn” của thị trường xe điện, BYD đương nhiên không đứng ngoài cuộc đua điện hóa các mẫu xe tải, van chở hàng cỡ nhỏ-vừa phù hợp di chuyện trong nội thành. Trong đó chiếc BYD T3 là một trong những sản phẩm được phân phối nhiều sang các thị trường Đông Nam Á như Philippines, Singapore hay Malaysia, Thái Lan.

BYD T3 được phân phối ở nhiều thị trường như Thái Lan, Indonesia hay Singapore. Ảnh: CarExpert.

BYD T3 có kích thước dài x rộng x cao là 4.460 x 1.720 x 1.875 mm, chiều dài cơ sở là 2.725 mm và bán kính quay vòng tối thiểu là 5.750 mm. Xe có khối lượng không tải là 1700 kg. BYD trang bị cho mẫu xe tải điện bộ pin Blade dung lượng 42 kWh, cho quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc khoảng 300 km.

Mẫu xe van điện này có giá dao động 30.030- 36.190 USD ở thị trường quê nhà.