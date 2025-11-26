Toyota sẽ 'hybrid hóa' đội xe đến đâu tại Việt Nam?

Với chiến lược như hiện tại, Toyota sẽ hybrid hóa dải sản phẩm tại Việt Nam một cách thận trọng hay thay thế bằng loạt xe lai xăng-điện hoàn toàn mới?

Toyota đang là hãng xe cung cấp nhiều mẫu xe hybrid nhất tại thị trường Việt Nam. Những động thái gần đây cho thấy thương hiệu ôtô Nhật Bản sẽ tiếp tục "hybrid hóa" đội xe bằng cách giới thiệu thêm nhiều xe hybrid mới, giúp khách Việt có thêm lựa chọn ở mảng ôtô lai xăng-điện.

Tập trung cho xe hybrid

Riêng ở mảng xe hybrid tự sạc (HEV) và hybrid nhẹ (MHEV), Toyota đang là cái tên đứng đầu thị trường xe Việt. Không chỉ sở hữu số lượng nhiều nhất các mẫu xe hybrid trong danh mục, Toyota cũng đang là hãng xe đứng đầu doanh số ở mảng này.

Tính đến hết tháng 10, Toyota Innova Cross HEV đang là mẫu xe lai xăng điện bán chạy nhất Việt Nam với 2.398 xe đến tay khách hàng. Cái tên bán chạy thứ nhì cũng là một mẫu xe hybrid khác của Toyota - Corolla Cross phiên bản 1.8HEV với doanh số 2.223 xe từ đầu năm.

Toyota Innova Cross đang là xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam. Ảnh: TMV.

Top 5 xe hybrid bán chạy theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) còn có Toyota Camry HEV (1.128 xe sau 10 tháng). Các mẫu xe Nhật Bản khác gồm Suzuki XL7 Hybrid (2.094 xe) và Honda CR-V e:HEV RS (1.736 xe) hoàn thiện danh sách này.

Diễn biến này cộng với xu hướng xe xanh đang khá mạnh mẽ tại Việt Nam nhiều khả năng là nguyên nhân Toyota quyết "tất tay" cho xe hybrid.

Cuối tháng 9 vừa qua, Toyota Việt Nam xác nhận sẽ sớm khởi động dây chuyền lắp ráp mẫu xe hybrid đầu tiên của hãng tại nhà máy ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là phường Phúc Yên thuộc tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin do hãng cung cấp, tổng vốn đầu tư cho dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên của Toyota tại Việt Nam là hơn 360 triệu USD .

Nguồn tin của Tri Thức - Znews cho hay kế hoạch của Toyota trong tương lai sẽ là sản xuất xe hybrid ngay tại Việt Nam. Việc mở rộng nhà máy nhiều khả năng sẽ được hoàn thành ngay trong năm sau và dây chuyền này nhiều khả năng sẽ sản xuất một vài mẫu xe hybrid của Toyota.

Toyota sẽ sớm lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Autolife Thailand.

Động thái này thêm lần nữa nhấn mạnh định hướng của Toyota Việt Nam trong nỗ lực hoàn thành mục tiêu điện hóa. Thay vì ra mắt ôtô thuần điện, Toyota sẽ "hybrid hóa" đội hình và chọn xe hybrid làm hạt nhân, vừa giảm lượng phát thải trung bình cho đội xe vừa không "làm khó" người dùng vốn đã có thời gian khá dài quen với việc sử dụng ôtô chạy xăng/dầu.

Sẽ "hybrid hóa" đến đâu?

Cùng với Lynk & Co và BYD, loạt thương hiệu Nhật Bản như Suzuki, Honda và Toyota là những hãng xe cung cấp nhiều lựa chọn hybrid nhất trên thị trường ôtô phổ thông tại Việt Nam.

Nếu như Suzuki chọn thay thế toàn bộ xe thuần xăng (Ertiga, XL7, Swift) bằng phiên bản hybrid của chính mẫu xe đó, thì Honda và Toyota lại đang mở bán song song cả biến thể thuần xăng lẫn phiên bản lai xăng-điện.

Chẳng hạn, Honda CR-V hiện có 3 bản thuần xăng và một bản e:HEV. Toyota Innova Cross, Toyota Yaris Cross và Toyota Corolla Cross có một bản xăng song hành một bản HEV.

Toyota Camry ở thế hệ mới ra mắt năm ngoái hiện có đến 2 phiên bản HEV, bên cạnh Camry 2.5Q trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên.

Toyota Camry mới ở Việt Nam có 2 phiên bản hybrid và chỉ một bản thuần xăng. Ảnh: Toyota.

Với chiến lược như lúc này, nhiều khả năng Toyota sẽ tiếp tục ra mắt thêm phiên bản hybrid cho các dòng xe hiện hữu, chẳng hạn giới thiệu Toyota Vios HEV hay phiên bản hybrid của Toyota Veloz Cross.

Viễn cảnh này có khả năng cao sẽ xảy ra, bởi vừa giúp Toyota không phá vỡ cấu trúc danh mục sản phẩm hiện hữu, giữ lại những dòng xe chủ lực doanh số, đồng thời giúp kéo giảm mức phát thải trung bình chung của đội xe.

Theo nội dung dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia mới, các hãng sản xuất lắp ráp và nhập khẩu ôtô tại Việt Nam sẽ phải tuân thủ hạn mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của toàn bộ mẫu xe bán ra - gọi tắt là CAFC.

Lộ trình này nhắm đến mục tiêu vào năm 2030, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình quốc gia của đội xe con ở Việt Nam phải đạt 4,83 lít/100 km.

Lấy ví dụ trường hợp của Toyota Camry hiện tại. Phiên bản 2.5Q có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp khoảng 6,65 lít/100 km. Tuy nhiên nếu gộp chung 2 phiên bản HEV, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp trung bình của mẫu sedan cỡ D giảm xuống còn 5,02 lít/100 km.

Với Toyota Vios, tiêu thụ nhiên liệu kết hợp trung bình cho 3 phiên bản thuần xăng hiện ở mức 5,89 lít/100 km.

Toyota Vios là một trong những mẫu xe có khả năng cao sớm được giới thiệu bản hybrid. Ảnh: TMV.

Nếu Toyota Vios HEV - tiêu thụ khoảng 3,8 lít/100 km trên phiên bản đang bán ở Thái Lan - được bổ sung vào đội hình, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp trung bình cho toàn bộ phiên bản sẽ giảm xuống còn 5,36 lít/100 km.

Con số này sẽ còn giảm thêm trong trường hợp Toyota Việt Nam quyết định sử dụng bản HEV thay thế trực tiếp cho một phiên bản thuần xăng hiện tại của mẫu sedan cỡ B.

Theo dự đoán của Tri Thức - Znews, trước mắt, Toyota có thể sẽ chọn phương án hybrid hóa thận trọng bằng cách duy trì đồng thời phiên bản thuần xăng của các dòng xe như hiện tại, bổ sung thêm bản lai xăng-điện để vừa đa dạng hóa danh mục sản phẩm, vừa nhắm đến đáp ứng tiêu chuẩn CAFC.

Trong trường hợp các quy định về phát thải đội xe tại Việt Nam trở nên chặt chẽ hơn, Toyota có thể sẽ nghĩ đến việc hybrid hóa toàn bộ danh mục sản phẩm. Đây là cách mà Suzuki đang làm, giúp danh mục ôtô du lịch của hãng hiện có đến 75% xe trang bị động cơ hybrid nhẹ.

Ngoài ra, để tăng doanh số nhóm xe hybrid, nhiều khả năng Toyota cũng sẽ điều chỉnh giá bán cạnh tranh hơn cho các phiên bản xe xanh so với các biến thể động cơ đốt trong. 1-2 năm tới có lẽ là thời điểm thích hợp để người dùng chọn cho mình một mẫu xe hybrid mang thương hiệu Toyota.