Ôtô chạy diesel ngày càng thất thế tại châu Âu

Lần lượt bị xe xăng, xe hybrid tự sạc và ôtô thuần điện vượt qua về doanh số, ôtô chạy diesel tại châu Âu vừa có thêm một đợt rớt hạng.

Theo Motor1, châu Âu từng là thị trường dành nhiều sự ưa chuộng cho các mẫu ôtô chạy diesel. Khoảng những năm 2010, ôtô trang bị động cơ diesel từng chiếm hơn 50% doanh số xe mới ở châu Âu.

Kể từ bê bối khí thải Dieselgate của tập đoàn Volkswagen, doanh số ôtô động cơ diesel tại lục địa già liên tục sa sút. Năm 2017 đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2009, xe xăng được khách hàng châu Âu chọn mua nhiều hơn xe diesel.

Bước sang năm 2021, doanh số xe hybrid tự sạc (HEV) lần đầu vượt qua doanh số của xe diesel tại thị trường châu Âu. Chỉ một năm sau, ôtô thuần điện vượt qua xe diesel trên bảng thống kê doanh số và đến năm nay, ôtô trang bị động cơ diesel thêm lần nữa tụt hạng, hiện xếp sau nhóm xe hybrid cắm sạc (PHEV).

Sau 10 tháng, PHEV sở hữu khoảng 9,4% thị phần xe mới tại châu Âu. Nhóm xe động cơ diesel hiện nắm giữ khoảng 8% thị phần trên 27 quốc gia EU, cùng với Iceland, Liechtenstein, Na Uy, Thụy Sĩ (nhóm các quốc gia EFTA) và Vương quốc Anh.

PHEV vượt qua xe diesel về doanh số tại châu Âu. Ảnh minh họa: Mitsubishi.

Màn “đổi ngôi” giữa xe diesel với PHEV không diễn ra một sớm một chiều. Các quy định nghiêm ngặt về khí thải đã thúc đẩy nhiều nhà sản xuất ôtô chuyển sang xe hybrid, PHEV và ôtô thuần điện. Sự thay đổi này gây bất lợi cho nhóm xe trang bị động cơ diesel, vốn cũng không còn nhiều lựa chọn trong phân khúc xe nhỏ.

Nhiều ưu đãi lớn dành cho ôtô điện, khuyến khích khách hàng chuyển hướng sang xe hybrid và ôtô thuần điện cũng khiến xe diesel rơi vào thế khó.

Nhóm xe xăng hiện tại cũng được hãng liên tục cải thiện hiệu suất, thu hẹp khoảng cách với ôtô trang bị động cơ diesel. Lệnh cấm xe động cơ đốt trong tại châu Âu vào năm 2035 sẽ càng làm trầm trọng hơn tình hình doanh số của xe diesel.

Xe cắm sạc, bao gồm ôtô thuần điện và PHEV, ngày càng được ưa chuộng tại châu Âu. Ảnh minh họa: Ford.

Theo Motor1, xe hybrid hiện nắm giữ hơn một phần ba số xe đăng ký mới tại châu Âu trong 10 tháng đầu năm. Với khoảng 34,7% thị phần, xe hybrid đang dẫn trước xe xăng (26,9%) và ôtô thuần điện (18,3%).

Sự áp đảo của xe điện có thể sẽ tiếp tục nối dài, được thúc đẩy bởi làn sóng xe nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc. Các hãng xe truyền thống địa phương như Renault hay Volkswagen cũng liên tiếp giới thiệu nhiều xe điện mới, Twingo hay ID. Polo là các ví dụ điển hình.