Chi tiết Mitsubishi Destinator, giá 780-855 triệu đồng

Mitsubishi Destinator đã chính thức được ra mắt sau thời gian dài nhá hàng tại Việt Nam. Phiên bản xuất hiện trên ảnh là bản Ultimate, tùy chọn cao cấp nhất của Destinator.
Xe có kích thước 4.680 x 1.840 x 1.780 mm, trục cơ sở dài 2.815 mm. Khoảng sáng gầm 214 mm, nhỉnh hơn so với đa số mẫu xe cùng phân khúc.
Ngay từ đầu xe có thể thấy Mitsubishi Destinator được giữ nguyên thiết kế trẻ trung tương tự concept DST từng được mang về Việt Nam vào tháng 3 với ngôn ngữ Dynamic Shield.
Đầu xe nổi bật với cụm đèn trước LED với đèn viền ban ngày dạng chữ T, kết nối trực tiếp với lưới tản nhiệt tổ ong. Các chi tiết như tấm ốp hông, ốp cản trước hay viền kính đều được mạ chrome ở bản Ultimate.
Xe được trang bị dàn chân kích thước 18 inch, ốp mâm phối 2 tone màu dạng phay. Đi cùng với bộ mâm là lốp kích thước 225/55R. Hệ thống treo trước là MacPherson còn treo sau thanh xoắn.
Đuôi của Mitsubishi Destinator xuất hiện cụm đèn hậu T-Shape, không khác biệt so với bản concept.
Bên trong khoang lái, xe được thiết kế theo tone màu nâu-đen. Ghế được bọc da trong đó ghế lái, phụ chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí.
Hàng 2 được trang bị ghế bọc da, ở khu vực trung tâm có bệ tì tay trung tâm, phía trước là cổng điều hòa, 2 cổng sạc USB và Type C.
Không gian hàng 3 ở mức vừa đủ dùng.
Khu vực hàng 2 còn có khay để đồ. Cổng điều hòa hàng 2 có thể điều chỉnh sức gió thông qua phím bấm vật lý.
Màn hình trung tâm 12,3 inch nối với đồng hồ kỹ thuật số kích thước 8 inch.
Bên dưới là cụm điều khiển điều hòa. Hệ thống âm thanh 8 loa cũng được trang bị trên Destinator phiên bản Ultimate.
Khu vực yên ngựa có lẫy chuyển 5 chế độ lái và phanh tay tự động Auto Hold.
Mitsubishi Destinator được trang bị máy xăng 1.5L tăng áp, cho công suất khoảng 160 mã lực, mô men xoắn cực đại 250 Nm. Đi cùng với khối động cơ là hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.
Mitsubishi Destinator bản Ultimate có đầy đủ trang bị an toàn như ADAS, camera 360 độ, ga tự động tích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảm biển áp suất lốp...
Destinator có giá lần lượt là 780 triệu cho bản Premium và 855 triệu đồng cho bản Ultimate. Trong tháng 12, khách hàng mua Destinator được hưởng ưu đãi, đưa giá 2 phiên bản về mức 739-805 triệu đồng. Đây sẽ là cái tên mới dự kiến thay đổi nhóm SUV cỡ C, cạnh tranh với các đối thủ như Mazda CX-5, Ford Territory, BYD Atto 3 hay Hyundai Tucson, Kia Sportage.
