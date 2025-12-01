Chi tiết Mitsubishi Destinator, giá 780-855 triệu đồng

Destinator có giá lần lượt là 780 triệu cho bản Premium và 855 triệu đồng cho bản Ultimate. Trong tháng 12, khách hàng mua Destinator được hưởng ưu đãi, đưa giá 2 phiên bản về mức 739-805 triệu đồng. Đây sẽ là cái tên mới dự kiến thay đổi nhóm SUV cỡ C, cạnh tranh với các đối thủ như Mazda CX-5, Ford Territory, BYD Atto 3 hay Hyundai Tucson, Kia Sportage.