Không thiếu lựa chọn xe máy điện cao cấp

Xe máy điện phân khúc khoảng 40 triệu đồng đang thay đổi cuộc chơi. Với tầm giá này, người dùng có thể tìm được những mẫu xe có đủ hiệu năng, tầm hoạt động, và công nghệ thông minh không kém cạnh xe máy xăng.

Nhiều năm trước, xe máy điện được định vị ở mức giá thấp, nhằm thu hút nhóm khách hàng phổ thông. Tuy nhiên ngày nay, những mẫu xe máy điện ở phân khúc cao cấp dần được phân phối phổ biến, hướng đến nhóm khách hàng mong muốn tìm được sản phẩm thay thế cho xe chạy xăng dài hạn.

Dưới đây là các mẫu xe máy điện tầm giá khoảng 40 triệu đồng với khả năng vận hành tương đương xe máy xăng.

VinFast Theon S, Vento Neo

Theon S là sản phẩm có giá bán cao nhất trong dòng sản phẩm thuần điện cao cấp của VinFast. Mẫu xe được phân phối với nhiều tùy chọn màu sắc, đi cùng khối động cơ điện đặt giữa, truyền động bằng dây xích, cho công suất khoảng 10 mã lực, vận tốc tối đa khoảng 99 km/h.

Xe được trang bị pin LFP dung lượng 3,5 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 150 km sau mỗi lần sạc. Điểm cộng của Theon S đến từ công nghệ Phone As A Key (PAAK) có kết nối HMI tích hợp Esim và khóa thông minh.

VinFast Vento Neo và Theon S là 2 mẫu xe thuộc phân khúc cao cấp của VinFast. Ảnh: VinFast.

Nhờ đó, chủ xe có thể quản lý hành trình xe, khởi động và định vị xe qua ứng dụng. Công nghệ này cũng tích hợp tính năng chống trộm, cảm biến tự động và tự động cập nhật phần mềm. Xe được bán với giá 56,9 triệu đồng.

Ngoài Theon S, VinFast Vento Neo cũng là mẫu xe đáng cân nhắc. Sản phẩm có giá bán 32 triệu được bán với 4 tùy chọn màu sắc. Vento Neo được trang bị động cơ Inhub công suất 4,35 mã lực, cho tốc độ tối đa khoảng 78 km/h.

Phạm vi hoạt động tối đa được 194 km mỗi lần sạc khi di chuyển ở tốc độ trung bình khoảng 30 km/h. Xe vẫn được kết nối HMI tích hợp Esim cho phép định vị, hỗ trợ tìm xe từ xa và chống trộm thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Yadea Velax

Velax là mẫu xe máy điện có giá khởi điểm khoảng 30 triệu đồng. Mẫu xe thu hút người dùng nhờ thiết kế thể thao, khá tương đồng nhiều mẫu tay ga, tay côn ăn khách trên thị trường.

Yadea Velax được trang bị động cơ TTFAR cho công suất 2,7 mã lực, có thể đạt vận tốc tối đa 64 km/h và khả năng leo dốc 15 độ. Bộ pin Lithium iron Phosphate 76 V 30 Ah dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động 80-129 km/lần sạc tùy phiên bản. Velax bản H có giá 29,99 triệu đồng.

Yadea Velax có giá bản khởi điểm khoảng 30 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Điểm đặc biệt của Velax là hệ thống điều khiển từ xa Yadea Aigo, cho khả năng điều khiển từ xa, khởi động, mở khóa qua ứng dụng hoặc bluetooth. Chủ xe cũng có thể chia sẻ quyền khởi động với các thành viên trong gia đình qua hệ thống AiSafety.

Phiên bản hiện hành là bản tiêu chuẩn. Hai tùy chọn cao hơn dự kiến sớm được mang về Việt Nam, trang bị kèm cổng sạc nhanh với giá cao vượt mốc 30 triệu đồng.

Honda CUV e:

Dù mới phân phối ở dạng cho thuê, Honda CUV e: nhiều khả năng sắp được bán ra thị trường, và vẫn sẽ là sản phẩm xe điện cao cấp nhất của Honda tại Việt Nam.

Honda CUV e: nhiều khả năng sắp được bán chính thức trong thời gian tới. Ảnh: Phúc Dương.

Đây là mẫu xe mang thiết kế khá giống xe máy xăng, với 2 cục pin lớn dưới yên xe, có thể tháo rời sạc tại nhà hoặc đổi pin tại các trạm của Honda trong tương lai. Khối lượng pin 10 kg mỗi cục là khá nặng nếu so với tổng quãng đường di chuyển khoảng 70 km/h mỗi lần sạc đầy.

Bù lại, xe vận hành đầm chắc, khả năng tăng tốc tốt kể cả khi ở tốc độ 70 km/h và không yếu đi khi dung lượng pin thấp dưới 10%.

Mức giá dự đoán cho mẫu xe này sẽ vào khoảng 60-80 triệu đồng, và tùy vào giá bán được Honda Việt Nam tính toán, đây sẽ là mẫu xe mang tính chiến lược về doanh số hay mang tính biểu tượng để hãng xe Nhật tiếp cận thị trường với các sản phẩm rẻ hơn.

Datbike Quantum S1

Bên cạnh các thương hiệu lớn, Dat Bike, một startup xe máy điện Việt Nam, cũng là cái tên đáng cân nhắc. Mẫu Quantum S1 (hoặc các phiên bản khác trong dòng Quantum) được định vị ở phân khúc cao cấp hơn, hướng tới nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả để có được trải nghiệm vận hành mạnh mẽ.

Xe được trang bị động cơ điện cho công suất khoảng 9,5 mã lực, cho phép xe đạt vận tốc tối đa lên đến 100 km/h. Điểm mạnh của mẫu xe này là công nghệ pin, cung cấp tầm hoạt động đến 285 km mỗi lần sạc đầy. Xe có giá bán 49,9 triệu, riêng phiên bản màu trắng xám có giá 50,9 triệu đồng.

Xe máy điện Datbike Quantum S1 có tầm hoạt động khoảng 285 km/lần sạc. Ảnh: Datbike.

Sự góp mặt của các mẫu xe điện trong tầm giá 40-60 triệu đồng, với những đột phá về công suất, tầm hoạt động và các tính năng thông minh như PAAK hay kết nối ứng dụng, đã thực sự xóa nhòa khoảng cách với xe tay ga chạy xăng truyền thống.

Giờ đây, người tiêu dùng có thể tìm thấy các lựa chọn thuần điện không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu di chuyển nội đô hay liên tỉnh mà còn được hưởng lợi từ chi phí vận hành thấp hơn và công nghệ pin an toàn, bền bỉ.