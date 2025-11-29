New Peugeot 3008 và 5008 phiên bản nâng cấp tinh tế, tiện nghi

Bộ đôi New Peugeot 3008 và 5008 phiên bản nâng cấp, được Thaco Auto giới thiệu vào tháng 10 là minh chứng rõ nét cho tinh thần “lắng nghe người dùng, cải tiến không ngừng” của Peugeot.

Đại diện cho ba giá trị cốt lõi “Phong thái vượt thời gian - Tinh thần Pháp cuốn hút - Trải nghiệm lái đầy cảm xúc”, bộ đôi SUV sở hữu logo nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới cùng hàng loạt nâng cấp như ghế da cao cấp cho tất cả phiên bản, camera 360 độ quan sát toàn cảnh và tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động. Những trang bị này không chỉ nâng tầm trải nghiệm cho người lái mà còn khẳng định đẳng cấp thiết kế đậm chất châu Âu.

Tại Việt Nam, Peugeot 3008 và 5008 phiên bản nâng cấp tiếp tục giữ vững vị thế là hai mẫu SUV chủ lực của thương hiệu, được người dùng yêu thích và tin chọn trong phân khúc SUV cỡ C và D.

Thiết kế đặc trưng, tinh chỉnh hiện đại

Với logo “khiên sư tử” mới, Peugeot khẳng định bản sắc thương hiệu, đánh dấu bước tiến trong phân khúc xe hạng sang với tinh thần đột phá. Toàn bộ mẫu xe Peugeot tại Việt Nam đều đã đồng bộ nhận diện thương hiệu mới nhất trên toàn cầu.

Logo “Khiên sư tử” - điểm nhấn nhận diện mới trên tất cả mẫu xe Peugeot.

Khoang nội thất của New Peugeot 3008 và 5008 gây ấn tượng mạnh với thiết kế đặc trưng Peugeot i-Cockpit, mang đến trải nghiệm lái khác biệt. Vô-lăng D-Cut nhỏ gọn, đầm chắc, giúp người lái điều khiển linh hoạt; cụm phím bấm mô phỏng phím đàn piano tinh tế; hệ thống âm thanh Focal 10 loa cao cấp mang lại chất lượng âm thanh sống động, chân thực. Toàn bộ phiên bản đều được trang bị ghế da cao cấp, trong đó New Peugeot 3008 Premium có thêm tùy chọn màu nâu sang trọng. Ngoài ra, New Peugeot 3008 và 5008 cho phép khách hàng dễ dàng kết nối smartphone qua Apple CarPlay và Android, truy cập nhanh các ứng dụng tiện ích mang đến trải nghiệm kết nối thông minh và tiện lợi.

Khoang lái Peugeot i-Cockpit đặc trưng với màn hình trung tâm cảm ứng và dãy phím bấm mô phỏng phím đàn piano, mang đến trải nghiệm điều khiển tiện nghi và cao cấp cùng phiên bản New Peugeot 3008 Premium với tùy chọn ghế da nâu sang trọng.

Công nghệ tiên tiến và an toàn hàng đầu

Cả hai mẫu xe được trang bị động cơ 1,6 L Turbo High Pressure, công suất cực đại 165 mã lực, hộp số tự động 6 cấp EAT6, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng tiết kiệm nhiên liệu.

Ở phiên bản nâng cấp, xe được trang bị thêm các tính năng gia tăng độ an toàn và hỗ trợ người lái như tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động cho phép xe tìm kiếm vị trí phù hợp và điều khiển xe ra/vào nơi đỗ nhanh chóng, chính xác. Bên cạnh đó, camera 360 độ hỗ trợ quan sát toàn cảnh, giảm thiểu điểm mù khi di chuyển ở những con phố chật hẹp, giúp khách hàng an tâm tận hưởng hành trình đầy cảm xúc và khác biệt sau vô lăng.

Ưu đãi hấp dẫn và chính sách chăm sóc khách hàng toàn diện

Bên cạnh những nâng cấp về sản phẩm, Peugeot chú trọng chính sách bán hàng và hậu mãi toàn diện cho khách hàng.

Khi mua bộ đôi New Peugeot 3008 hoặc 5008 phiên bản nâng cấp từ ngày 11/11, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi tài chính hấp dẫn như hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ, tặng kèm gói quà tặng đặc biệt trị giá 20 triệu đồng và gói bảo dưỡng 5 năm hoặc 60.000 km (áp dụng đến khi có thông báo mới). Với mức giá khởi điểm chỉ từ 849 triệu đồng, khách hàng thanh toán trước từ 170 triệu đồng là có thể sở hữu các mẫu xe SUV Peugeot. Chương trình ưu đãi được áp dụng tùy theo phiên bản và số lượng giới hạn.

Bộ đôi New Peugeot 3008 và 5008 nổi bật với diện mạo mới đậm chất châu Âu.

Bên cạnh đó, Peugeot còn cam kết dịch vụ hậu mãi vượt trội gồm bảo hành 5 năm không giới hạn số km, dịch vụ bảo dưỡng lưu động Mobile Service tại các khu vực xa trung tâm, cùng Mobility Service - hỗ trợ phương tiện thay thế trong thời gian xe bảo dưỡng. Đồng thời, nền tảng số hóa My Peugeot đóng vai trò là trợ lý cá nhân, giúp khách hàng quản lý xe, đặt lịch dịch vụ và truy cập ưu đãi một cách nhanh chóng, minh bạch.

Với những nâng cấp về công nghệ, thiết kế và chính sách chăm sóc khách hàng toàn diện, New Peugeot 3008 và 5008 tiếp tục là lựa chọn nổi bật cho người dùng tìm kiếm một mẫu SUV châu Âu tinh tế và tiện nghi tại Việt Nam.