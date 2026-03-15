Chi tiết VinFast Vero X - xe máy điện 2 pin giá gần 35 triệu đồng

  • Chủ nhật, 15/3/2026 15:59 (GMT+7)
Mẫu xe được đi kèm khay pin phụ, giúp người dùng linh hoạt gia tăng phạm vi hoạt động theo nhu cầu.


Vero X là một trong những mẫu xe máy điện 2 pin được VinFast giới thiệu vào cuối năm 2025. Theo ghi nhận của phóng viên, những chiếc Vero X đầu tiên đã được vận chuyển đến TP.HCM, chuẩn bị giao đến tay khách hàng. Nhân viên tư vấn tại một đại lý VinFast cho biết các mẫu Vero X sẵn có tại cửa đều đã được khách đặt cọc, chuẩn bị bàn giao.

VinFast Vero X có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.858 x 690 x 1.100 mm, chiều cao yên 770 mm, khối lượng xe đạt 92 kg.
Nhìn từ đầu xe có thể thấy đèn chiếu sáng dạng full LED, cặp kính chiếu hậu đã được tháo và để ở cốp xe.

Ở phần đuôi, xe được lắp sẵn một khung kim loại, đèn hậu nối liền từ phần đuôi kéo xuống dè chắn bùn.

Vero X được trang bị màn hình TFT. Màn hình này hiển thị các thông tin như vận tốc, dung lượng pin và kết nối với ứng dụng thông minh, tích hợp chức năng tìm xe ở bãi đỗ.

Tay lái bên trái gồm các phím điều chỉnh đèn pha, xi nhan. Bên phải có nút điều chỉnh chế độ lái. VinFast Vero X có 2 chế độ lái gồm Eco và Sport.
Chìa khóa thông minh được đi kèm theo xe.

Yên xe cao 770 mm, vừa với thể trạng người Việt.

Phần cốp nếu không lắp pin phụ có dung tích 36 lít, giảm về 16 lít nếu lắp thêm một pin.

Mâm có kích thước 12 inch. Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub cho công suất tối đa 2,25 kW, tăng tốc 0-50 km/h trong 15 giây, tốc độ tối đa 70 km/h. Bánh trước là phanh đĩa, phanh cơ ở phía sau. Giảm xóc trước dạng ống lồng thủy lực, bánh sau trang bị giảm xóc đôi.
Pin LFP dung lượgn 2,4 kWh được lắp ở sàn xe, pin phụ có dung lượng tương đương với cân nặng 18 kg. Sau khi lắp 2 pin, quãng đường di chuyển tổng lên đến 262 km/lần sạc.

Xe được bán với giá 34,9 triệu đồng, đi kèm pin theo xe và một bộ sạc. Khách hàng có thể mua thêm viên pin phụ đặt trong cốp xe với giá 5 triệu đồng.

Đan Thanh

xe máy điện VinFast VinFast Vero X đổi pin xe điện

