Siêu xe điện của Ferrari có nguy cơ 'mất tên'

Mazda bất ngờ nộp đơn đăng ký thương hiệu Luce tại Nhật Bản chỉ vài tuần sau khi Ferrari công bố tên gọi này cho mẫu EV đầu tiên.

Mazda vừa có động thái đăng ký thương hiệu cho tên gọi Luce tại Nhật Bản, làm dấy lên khả năng hãng xe này có thể vô tình hoặc chủ ý cản trở kế hoạch đặt tên cho mẫu xe điện của Ferrari.

Theo các tài liệu vừa được phát hiện, chỉ vài tuần sau khi Ferrari công bố tên gọi Luce cho mẫu xe điện sắp ra mắt, Mazda đã nộp đơn đăng ký thương hiệu cho tên này tại thị trường nội địa. Động thái này có thể khiến Ferrari gặp khó khăn trong việc sử dụng tên Luce cho mẫu EV đầu tiên của mình.

Sau nhiều thách thức về mặt kỹ thuật cùng việc phải dời thời hạn ra mắt, siêu xe điện Ferrari Luce tiếp tục đối mặt thêm một "kiếp nạn" mới khi có nguy cơ không thể sử dụng tên gọi này tại Nhật Bản.

Dù đã ngừng sản xuất từ năm 1991, Luce từng là tên gọi của dòng sedan cỡ lớn cao cấp của Mazda tại thị trường nội địa. Tại các thị trường quốc tế, mẫu xe này còn được biết đến với tên gọi Mazda 929.

Năm 2017, Mazda từng trình làng concept Mazda Vision Coupe, một mẫu sedan dài với thiết kế đậm chất tương lai. Hãng cho biết mẫu concept này là "lời tri ân đầy tôn trọng đối với di sản", trong đó đặc biệt nhắc đến chiếc Mazda Luce Rotary Coupe ra mắt năm 1969.

Tuy nhiên, nhiều người khi đó cho rằng Vision Coupe thực chất là bản xem trước của thế hệ tiếp theo của Mazda6, dù kích thước của mẫu concept này lớn hơn đáng kể so với sedan cỡ trung của hãng.

Vào tháng 2/2026, Ferrari đã hé lộ một phần nội thất của mẫu xe điện đầu tiên của hãng, đồng thời công bố tên gọi Luce cho dự án này. Nội thất của mẫu xe được xem là bước đi mới trong thiết kế của hãng, khi được phát triển bởi studio LoveFrom.

Đây là studio do nhà thiết kế Marc Newson và cựu Giám đốc Thiết kế của Apple Jony Ive sáng lập, nổi tiếng với các dự án thiết kế công nghiệp và công nghệ. Chỉ khoảng 3 tuần sau khi Ferrari công bố tên Luce, Mazda đã nộp đơn đăng ký thương hiệu cho tên gọi này tại Nhật Bản. Thông tin về hồ sơ đăng ký chỉ mới được công bố gần đây.

Tranh chấp Ferrari - Mazda không phải hiếm gặp

Trong ngành công nghiệp ôtô, việc gia hạn hoặc đăng ký lại thương hiệu cho những tên gọi cũ là điều khá phổ biến, nhằm ngăn các đối thủ sử dụng chúng. Động thái của Mazda chưa hẳn là dấu hiệu cho thấy hãng đang chuẩn bị ra mắt một mẫu xe mới mang tên Luce.

Nếu Mazda thành công trong việc bảo vệ quyền sở hữu tên gọi này, Ferrari có thể buộc phải cân nhắc đổi tên mẫu EV đầu tiên của mình. Lịch sử ngành công nghiệp ôtô từng ghi nhận nhiều trường hợp các thương hiệu phải đổi tên xe ngay trước khi phân phối chính thức.

Vào tháng 4/2024, Alfa Romeo buộc phải đổi tên mẫu SUV cỡ nhỏ từ Milano sang Junior. Nguyên nhân là mẫu xe này được sản xuất tại Ba Lan, trong khi luật của Italy cấm đặt tên sản phẩm theo cách khiến người tiêu dùng hiểu nhầm rằng chúng có nguồn gốc từ nước này.

Những trường hợp khác cũng từng xảy ra trước đây. Năm 2003, Fiat dự định đặt tên thế hệ mới của Fiat Panda là Gingo, nhưng phải hủy bỏ do Renault phản đối vì cho rằng tên này quá giống với Renault Twingo. Tương tự, Volvo từng dự định đặt tên sedan thế hệ đầu của Volvo S40 là S4, nhưng phải thay đổi sau khi Audi phản đối vì trùng với Audi S4.

Dù vậy, cũng có nhiều trường hợp các hãng khác nhau bán xe trùng tên mà không gặp vấn đề pháp lý. Ví dụ, Bentley và Lincoln từng cùng lúc bán các mẫu xe mang tên Continental. Tại Australia, BMW và GAC đều có mẫu xe mang tên M8, trong khi Audi và MG Motor cũng đang bán các mẫu xe cùng tên S5.

Hiện vẫn chưa rõ Mazda có thực sự dự định hồi sinh cái tên Luce hay chỉ đơn giản muốn bảo vệ di sản thương hiệu. Nếu đơn đăng ký được chấp thuận, Ferrari có thể phải cân nhắc lại chiến lược đặt tên cho mẫu xe điện quan trọng của mình trước khi chính thức ra mắt.