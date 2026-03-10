Max Verstappen chuyển qua đua cho... Mercedes-Benz?

Sau những "ức chế" vì cấu hình hybrid trong chặng đua đầu tiên của mùa giải F1 2026, Max Verstappen lại có niềm vui mới khi anh sẽ gia nhập đội Winward Racing với thể thức NLS2 (Nürburgring Langstrecken-Serie) và 24 Hours of Nurburgring tại "Địa ngục xanh".