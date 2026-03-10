Max Verstappen chuyển qua đua cho... Mercedes-Benz?

|
Sau những "ức chế" vì cấu hình hybrid trong chặng đua đầu tiên của mùa giải F1 2026, Max Verstappen lại có niềm vui mới khi anh sẽ gia nhập đội Winward Racing với thể thức NLS2 (Nürburgring Langstrecken-Serie) và 24 Hours of Nurburgring tại "Địa ngục xanh".
|
Với sự hỗ trợ của Red Bull, tay đua 28 tuổi này sẽ cầm lái chiếc Mercedes-AMG GT3 Evo được trang trí với họa tiết "con bò đỏ" quen thuộc của hãng nước tăng lực.
|
Đặc biệt hơn, chiếc xe cũng mang số đeo 3, tương tự với chiếc RB22 sẽ đồng hành cùng anh trong mùa giải F1 2026.
|
Dựa trên mẫu siêu xe AMG GT thế hệ đầu tiên, Mercedes-AMG GT3 Evo được trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên 6.3L thay vì động cơ V8 Biturbo 4.0L của bản thương mại.
|
Với các quy định giới hạn hiệu năng (BoP), mẫu xe đua này chỉ có công suất tối đa 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Theo công bố của hãng, Mercedes-AMG GT3 Evo có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây.
|
Đi kèm là hộp số tuần tự 6 cấp của AMG. So với bản AMG GT3 ra mắt vào năm 2015, Mercedes-AMG GT3 Evo được nâng cấp về khí động học cũng như công nghệ điện tử.
|
Max Verstappen không quá xa lạ với "Green Hell" khi năm ngoái, anh lần đầu tiên tham dự thể thức NLS9 cùng đội đua Emil Frey Racing trên chiếc Ferrari 296 GT3.
|
Ngay trong lần ra mắt, anh đã giành được chiến thắng trong chặng đua sức bền kéo dài 4 tiếng. Tuy nhiên, tay đua người Hà Lan này thi đấu với "bí danh" Franz Hermann.
|
Song song với lịch thi đấu của F1, Max Verstappen sẽ tham gia thể thức NLS2 vào ngày 21/3 và chặng đua 24 Hours of Nurburgring vào trung tuần tháng 5/2026.
