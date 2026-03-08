Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mercedes-AMG GT Black Series tiếp tục làm xe an toàn tại giải đua F1

  • Chủ nhật, 8/3/2026 13:43 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Mercedes-AMG GT Black Series và Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ tiếp tục đảm nhận vai trò xe an toàn và xe y tế tại mùa giải F1 2026.

mercedes, mercedes-amg, amg, mercedes-amg gt, gt black series, sieu xe, f1, xe an toan, xe y te, safety car, medical car anh 1

Chặng đua chính thức đầu tiên của giải đua F1 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 8/3. Như thường lệ, Mercedes-Benz tiếp tục là nhà tài trợ cho các mẫu xe an toàn (Safety Car) và xe y tế (Medical Car).
mercedes, mercedes-amg, amg, mercedes-amg gt, gt black series, sieu xe, f1, xe an toan, xe y te, safety car, medical car anh 2

Mặc dù đã ra mắt thế hệ thứ hai vào năm 2023, Mercedes-AMG GT Black Series tiếp tục đảm nhiệm vị trí dẫn đoàn, vốn đã tham gia thể thức này từ năm 2022.
mercedes, mercedes-amg, amg, mercedes-amg gt, gt black series, sieu xe, f1, xe an toan, xe y te, safety car, medical car anh 3

Mùa giải này cũng đánh dấu 30 năm những cỗ máy tốc độ của Mercedes-Benz được sử dụng làm xe an toàn, mở đầu với chiếc C 36 AMG. Chặng đua Austin Grand Prix 2025 đánh dấu lần thứ 500 loại phương tiện này được sử dụng trong F1.
mercedes, mercedes-amg, amg, mercedes-amg gt, gt black series, sieu xe, f1, xe an toan, xe y te, safety car, medical car anh 4

Bên cạnh đó, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ được tối ưu làm xe y tế. Với nội thất được mở rộng, mẫu coupe 4 cửa này còn được trang bị động cơ V8 Biturbo 4.0L, công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.
mercedes, mercedes-amg, amg, mercedes-amg gt, gt black series, sieu xe, f1, xe an toan, xe y te, safety car, medical car anh 5

Trong khi đó, Mercedes-AMG GT Black Series được trang bị động cơ V8 Biturbo dung tích 4.0L công suất tối đa 730 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép AMG SPEEDSHIFT DCT 7G.
mercedes, mercedes-amg, amg, mercedes-amg gt, gt black series, sieu xe, f1, xe an toan, xe y te, safety car, medical car anh 6

Siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,2 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Đây cũng là phiên bản mạnh mẽ nhất của dòng AMG GT thế hệ đầu tiên trước khi dừng sản xuất vào năm 2023.
mercedes, mercedes-amg, amg, mercedes-amg gt, gt black series, sieu xe, f1, xe an toan, xe y te, safety car, medical car anh 7

Tại mùa giải năm nay, Mercedes-Benz cung cấp 3 chiếc Safety Car và 2 chiếc Medical Car. Những chiếc xe này không chỉ phục vụ cho F1 mà còn có mặt trong các chặng đua của F2, F3 và những giải đua hỗ trợ như Porsche Supercup hay Ferrari Challenge...

Việt Hà

Ảnh: Mercedes-Benz

