Cận cảnh siêu xe Ferrari 499P Modificata độc nhất Singapore

Tương tự các mẫu xe đua dành cho khách hàng như 599XX, FXX hay FXX-K, Ferrari 499P Modificata chỉ được phép vận hành trong những sự kiện đặc biệt, đồng thời toàn bộ quá trình bảo dưỡng và vận hành đều do Ferrari trực tiếp đảm nhiệm.