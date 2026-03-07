Cận cảnh siêu xe Ferrari 499P Modificata độc nhất Singapore

|
Sau 50 năm vắng bóng tại thể thức cao nhất của giải đua xe sức bền WEC, Ferrari đã quay trở lại trường đua Circuit de la Sarthe vào năm 2023 và giành được 3 chiến thắng liên tiếp, một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của giới thể thao tốc độ.
|
Để tri ân thành tích này, Ferrari đã ra mắt mẫu xe đua 499P Modificata, vốn dựa trên cỗ máy tốc độ tại 24 Hours of Le Mans nhưng không bị giới hạn bởi các quy chuẩn FIA.
|
Chủ nhân của mẫu xe này phải là người tham gia chương trình Sport Prototipi Clienti của thương hiệu. Mới đây, một chiếc Ferrari 499P Modificata đã có mặt tại Singapore.
|
Thay vì những phối màu truyền thống đỏ hay vàng, chiếc Ferrari 499P Modificata này được cá nhân hóa với nước sơn màu xanh nhám và số đeo 11.
|
Khung gầm sử dụng cấu trúc monocoque sợi carbon lấy từ xe đua Ferrari 499P, kết hợp hệ thống treo push-rod và phanh điện tử brake-by-wire, giúp tối ưu độ cứng, giảm trọng lượng và tăng hiệu quả thu hồi năng lượng khi phanh.
|
Thay vì sử dụng lốp của Michelin trên chiếc 499P, Ferrari đã ra mắt dòng lốp Pirelli 18" mới giúp tối ưu khả năng phản hồi và dễ bám cho người không thi đấu chuyên nghiệp.
|
Thiết kế khí động học tập trung tối ưu lực ép xuống mặt đường với thân xe cắt xẻ mạnh, hốc bánh xe mở rộng để giảm áp suất và cánh gió kép phía sau giúp tạo lực ép xuống mặt đường ổn định ở tốc độ cao.
|
Nội thất của Ferrari 499P Modificata được thiết kế theo cấu hình một chỗ ngồi kiểu xe đua, giữ nguyên công thái học và bố trí buồng lái của mẫu xe thi đấu chuyên nghiệp, mang lại trải nghiệm điều khiển tương tự các tay đua tại 24 Hours of Le Mans.
|
Siêu xe Ferrari 499P Modificata được trang bị cấu hình động cơ V6 dung tích 3.0L đặt giữa và động cơ điện đặt tại cầu trước, cho ra công suất tối đa 870 mã lực.
|
Động cơ đốt trong có cơ cấu tương tự Ferrari 296 GT3 nhưng được thiết kế lại nhằm giảm trọng lượng và là một thành phần cấu trúc chịu lực của khung xe.
|
Motor điện công suất 272 mã lực kết hợp cùng bộ pin 800 V. Khác với 499P khi cầu trước chỉ kích hoạt từ 190 km/h, Ferrari 499P Modificata dẫn động 4 bánh ở cả tốc độ thấp.
|
Đặc biệt, xe còn bổ sung chức năng Push to Pass, được kích hoạt bằng phím bấm khi người lái đạp hết ga, giúp bổ sung thêm 163 mã lực trong thời hạn 7 giây.
|
Tương tự các mẫu xe đua dành cho khách hàng như 599XX, FXX hay FXX-K, Ferrari 499P Modificata chỉ được phép vận hành trong những sự kiện đặc biệt, đồng thời toàn bộ quá trình bảo dưỡng và vận hành đều do Ferrari trực tiếp đảm nhiệm.
|
Siêu xe Ferrari 499P Modificata được đồn đoán có giá hơn 5,4 triệu USD. Với những gói tùy chọn cá nhân hóa và chi phí bảo dưỡng, con số này có thể lên đến 10 triệu USD.
