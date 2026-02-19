Những 'siêu ngựa' Ferrari xuất hiện trong các bom tấn điện ảnh

|
Không riêng Ford Mustang, Ferrari là "chiến mã" được các nhà làm phim "chọn mặt gửi vàng" khi thể hiện những phân cảnh tốc độ hoặc đơn giản "flexing" độ giàu của nhân vật.
Một trong những mẫu xe đắt đỏ nhất thế giới Ferrari 250 GTO đã xuất hiện trong bộ phim Vanilla Sky (2001) do chính tài tử Tom Cruise cầm lái. Trên thực tế, chiếc xe là bản replica có tên gọi là 350-Powered Alpha 1 GTO.
Dự án này được phát triển trên mẫu xe thể thao Datsun 280Z đời 1976. Vào năm 2024, chiếc xe đặc biệt này đã được đấu giá thành công với số tiền 183.000 USD.
Mẫu xe biểu tượng này cũng xuất hiện trong bộ phim hành động Overdrive (2017). Đây cũng là mục tiêu đánh cắp của nhóm nhân vật chính khi có giá trị 38 triệu USD.
Vẻ ngoài hoàn hảo của chiếc xe replica này được phát triển trên nền tảng mẫu Ferrari 250 GTE. Tung tích của chiếc Ferrari 250 GTO "hàng thửa" này vẫn được giữ kín.
Trong bộ phim Rain Man (1988), nhân vật Charlie Babbitt của Tom Cruise lại sử dụng mẫu grand tourer 2+2 Ferrari 400i, tạo nên một cảnh mở màn kinh điển cùng với dàn siêu xe Lamborghini Countach.
Với Ferris Bueller's Day Off (1986), chiếc Ferrari 250 GT California Spyder là ngôi sao chính với phân cảnh "bay" khỏi cửa sổ. Trên thực tế, chiếc Modena Spyder California này là bản làm lại với số lượng 4 chiếc cho bộ phim.
Tương tự chiếc Ford Mustang GT Bullitt, mẫu xe này đã được vinh danh trong National Historic Vehicle Register. Vào năm 2023, xe đã được đấu giá với số tiền 313.000 USD.
Bộ phim kinh điển về tốc độ The Gumball Rally (1976) mang đến nhiều mẫu xe thể thao biểu tượng, trong đó có chiếc Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider by Scaglietti đời 1971.
Gắn liền với châm ngôn của nhân vật Franco Bertollini "The first rule of Italian driving: what's behind me is not important" (nguyên tắc đầu tiên của phong cách lái xe Italy: những gì phía sau không quan trọng), chiếc xe săn đón và đấu giá với số tiền 1,65 triệu USD.
Trong bộ phim The Love Bug (1968) về "chú bọ rùa" Volkswagen Beetle "Herbie", Ferrari không xuất hiện quá thường xuyên nhưng vẫn góp mặt trong những phân đoạn hấp dẫn.
Đặc biệt là sự góp mặt của chiếc Ferrari 250 GT Berlinetta LWB Scaglietti 'Tour de France' #0585GT, vốn thuộc sở hữu của ông Walt Disney. Chiếc xe đã được phục chế vào năm 1997 và 2014, trước khi giành giải thưởng Owners Choice tại Salon Prive 2017.
Ford v Ferrari (2019) là bộ phim nói về sự cạnh tranh khốc liệt giữa Ford và Ferrari trong chặng đua 24 Hours of Le Mans năm 1966. Đối thủ lớn nhất của những chiếc Ford GT40 chính là "kỳ phùng địch thủ" Ferrari 330 P3.
Hiển nhiên, các nhà làm phim không thể mạo hiểm sử dụng những cỗ máy thực sự đã thi đấu vào năm 1966. Thay vào đó, những chiếc xe replica đã được tận dụng để cho ra các phân đoạn tốc độ mãn nhãn.
Một bộ phim tốc độ khác là Rush (2013) cũng có sự xuất hiện của mẫu xe đua F1 Ferrari 312T2. Đây là chiếc xe đại diện cho cuộc đối đầu Niki Lauda (Daniel Brühl) và James Hunt (Chris Hemsworth).
Hiển nhiên, những chiếc xe có mặt trong các phân cảnh tốc độ chỉ là phiên bản làm lại. Một trong những chiếc Ferrari 312T2 replica này đã được bán với giá 70.000 USD.
Trong bộ phim F1 (2025), tay đua Charles Leclerc di chuyển đến trường đua Monza cùng siêu xe Ferrari SF90 Stradale mạnh 1.000 mã lực.
Loạt phim truyền hình về tội phạm Miami Vice (1984 - 1990) mang đến những biểu tượng tốc độ đã trở thành huyền thoại - chiếc Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spyder đời 1972.
Trên thực tế, đây là phiên bản làm lại từ mẫu xe thể thao Chevrolet Corvette C3. Sau khi biết được thông tin này, Ferrari đã rất tức giận và đòi kiện nhà sản xuất phim.
Kể từ mùa 3 đến mùa 5, nhà sản xuất Miami Vice đã chuyển sang sử dụng mẫu Ferrari Testarossa do chính thương hiệu này cung cấp sau khi phá hủy 2 chiếc xe "giả" kia.
Vào năm 2017, chiếc xe được đấu giá thành công với số tiền 151.800 USD. Chiếc Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spyder thứ ba đã được giấu kín và bán lại nhiều năm sau đó.
Trong phần phim điện ảnh Miami Vice (2006), cặp đôi cảnh sát James "Sonny" Crockett và Ricardo "Rico" Tubbs được "lên đời" với mẫu Ferrari F430 Spider.
Tung tích của chiếc Ferrari tham gia vào bộ phim trên cũng không được làm rõ. Phần làm lại của Miami Vice có thể được ra mắt vào năm 2027 với một siêu xe bí ẩn.
Một bộ phim cảnh sát khác là Beverly Hills Cop II (1987) cũng có sự góp mặt của một chiếc Ferrari 328 GTS. Đây cũng chính là chiếc xe cá nhân của diễn viên Eddie Murphy.
Đoàn làm phim sử dụng song song 2 chiếc Ferrari 328 GTS và Ferrari 308 GTS trong nhiều phân cảnh. Tung tích hiện tại của siêu xe này vẫn không được công bố.
Ferrari 308 GTS cũng xuất hiện trong loạt phim truyền hình kinh điển Magnum, P.I. (1980 - 1988). Nhân vật Thomas Magnum (Tom Selleck) vẫn trung thành với dòng xe này qua 8 mùa cùng 3 phiên bản là 308GTS, 308GTSi và 308GTSi quattrovalvole.
Vào năm 2017, chiếc Ferrari 308 GTS trong bộ phim trên đã được đấu giá thành công với số tiền 181.000 USD.
Trong phần làm lại vào năm 2018, điều tra viên Thomas Magnum (Jay Hernandez) đã nâng cấp lên siêu xe Ferrari 488 Spider. Đây là phiên bản kỷ niệm 70 năm độc bản được lấy cảm hứng từ đàn anh 308 GTS trong quá khứ.
Các tín đồ của dòng phim cũ cũng phấn khích khi anh cũng sở hữu một chiếc Ferrari 308 GTS. Tuy nhiên, cả hai chiếc Ferrari đều bị phá hủy bởi bọn tội phạm.
Ngoài ra, Thomas Magnum còn sở hữu một chiếc Ferrari California màu đen.
Trong phần Bad Boys II (2003), "thám tử nhà giàu" Mike Lowrey đồng hành cùng siêu xe Ferrari 575M Maranello màu xám Grigio Titanio. Trên thực tế, bộ phim sử dụng luân phiên cả 2 chiếc Ferrari 550 Maranello và bản facelift 575M Maranello.
Trong The Rock (1966), Nicolas Cage hóa thân thành Stanley Goodspeed, chuyên gia vũ khí hóa học của FBI. Anh đã có màn truy đuổi trên chiếc Ferrari F355 Spider với chiếc Hummer H1. Cuối phân cảnh trên, chiếc Ferrari đã bị phá hủy hoàn toàn.
Trong GoldenEye (1995), điệp viên James Bond 007 (Pierce Brosnan) đã có màn tỉ thí tốc độ trên chiếc Aston Martin DB5 cùng với siêu xe Ferrari F355 GTS do nữ phản diện Xenia Onatopp (Famke Janssen) cầm lái.
Bên cạnh chiếc Lamborghini Countach 25th Anniversary, bộ phim The Wolf of Wall Street (2013) còn mang đến một siêu xe biểu tượng khác là Ferrari Testarossa.
Đây chính xác là chiếc xe được dùng cho phân cảnh "nóng bỏng" giữa Leonardo DiCaprio và Margot Robbie. Vào năm 2023, chiếc xe đã tìm được chủ nhân mới.
Trong Transformers Dark of the Moon (2011), hình dạng của người máy Autobot tên Dino/Mirage là siêu xe Ferrari 458 Italia. Với phần Transformers: Rise of the Beasts (2023), robot này lại chọn chiếc Porsche 911 Carrera RS 3.8.
Một trong những phân cảnh nổi tiếng nhất trong dòng phim Fast & Furious là màn đua drag giữa chiếc Toyota Supra và Ferrari F355 Spider. Và hiển nhiên, với "hào quang nhân vật chính", mẫu xe JDM đã giành chiến thắng.
Trong phần Fast & Furious 6 (2013), thương hiệu đến từ Italy bất ngờ quay lại trong một phân cảnh ngắn với chiếc Ferrari FXX của Tej Parker (Chris 'Ludacris' Bridges). Hiển nhiên, mẫu xe này chỉ là phiên bản replica.
Trong phần Furious 7 (2015), nhân vật này tiếp tục sử dụng mẫu Ferrari 458 Italia khi cùng đoàn siêu xe nhân vật chính di chuyển đến Dubai.
Mặc dù không đóng vai trò chính trong bộ phim Need For Speed (2014), Ferrari 458 Italia vẫn giữ vai trò xe quay phim trong nhiều phân cảnh tốc độ mãn nhãn.
