SAIC Z7 - 'Siêu xe' điện Trung Quốc mang phong cách Porsche

SAIC Motor vừa chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên của mẫu xe điện SAIC Z7 và SAIC Z7T. Đây là sản phẩm thứ hai của thương hiệu này sau chiếc SAIC H5.
Mẫu xe này được phát triển bởi liên doanh Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) và dẫn đầu bởi Huawei. Thay vì nền tảng Nebula của SAIC, Z7 và Z7T được phát triển trên nền tảng Tuling của Huawei.
Tại thời điểm này, mẫu EV này được giới thiệu với 2 phiên bản là Z7 (sedan) và Z7T (wagon). Không khó để nhận ra ngoại thất của 2 dòng xe này lấy "cảm hứng" từ Porsche Taycan và Taycan Sport Turismo.
Các thông số về kích thước vẫn chưa được tiết lộ. Với phiên bản Z7T, phần khoang hành lý phía sau được nới rộng, giúp tối ưu không gian tựa đầu hàng ghế sau và thể tích khoang hành lý.
Nội thất của SAIC Z7 được trang bị vô lăng thể thao, màn hình cảm ứng 4D Sunflower và màn hình cho ghế phụ. Các chi tiết này được minh họa bởi những sinh vật lấy cảm hứng từ những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng như The Starry Night (Vincent van Gogh), Mona Lisa (Leonardo da Vinci) và Girl with a Pearl Earring (Johannes Vermeer).
Theo một số nguồn tin, SAIC Z7 được trang bị cấu hình 1 động cơ điện đặt sau và 2 động cơ điện ở 2 cầu, đi kèm pin Jujing của Huawei-CATL dung lượng 80 kWh và 100 kWh.
Nền tảng Tuling của Huawei được tối ưu để lắp đặt hệ thống treo khí nén, bao gồm cơ cấu tay đòn kép ở cầu trước và hệ thống treo 5 điểm độc lập tại cầu sau.
Xe còn được trang bị hệ thống LiDAR, cụm đèn hậu "Star River" và đặc biệt là tay nắm cửa "bán ẩn", khi Trung Quốc bắt đầu cấm tay nắm cửa điều khiển điện kể từ năm 2027.
SAIC Z7 và SAIC Z7T sẽ chính thức ra mắt vào ngày 31/3. Mức giá dự đoán của SAIC Z7 và SAIC Z7T rơi vào khoảng 250.000 - 350.000 NDT (khoảng 36.200 - 50.700 USD).
