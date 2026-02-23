Siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra được rao bán hơn 140.000 USD tại Đức

|
Cạnh tranh trực tiếp với Porsche hay Tesla, Xiaomi SU7 Ultra là mẫu siêu xe thuần điện hiệu năng cao đến từ Trung Quốc lần đầu ra mắt vào tháng 2/2025.
|
Tuy có kế hoạch "tiến công" châu Âu, mẫu xe trên vẫn chưa được phân phối tại thị trường này. Tuy nhiên, một chiếc Xiaomi SU7 Ultra đã được rao bán tại Đức.
|
Chiếc xe mang màu sơn vàng đặc trưng Lightning Yellow và tùy chọn bộ tem đua màu xám chỉ khả dụng trong giai đoạn đầu, vốn có giá 2.000 NDT (khoảng 290 USD).
|
Đặc biệt, logo Xiaomi SU7 Ultra được mạ vàng. Theo một số nguồn tin, chi tiết này chứa khoảng 0,3 gram vàng và đây là "món hàng" được nhiều tên trộm nhắm đến.
|
Khung gầm của Ultra dựa trên tiêu chuẩn SU7 và 90,1% cấu tạo của nó bao gồm các loại thép và nhôm cường độ cao, tích hợp khung chống lật tiêu chuẩn FIA.
|
Xiaomi cung cấp 5 kiểu mâm khác nhau với kích thước 21 inch, đi kèm là đĩa phanh carbon-ceramic và kẹp phanh Akebono 6 piston ở cầu trước và 4 piston ở cầu sau.
|
Cánh gió khí động học cố định phía sau bằng sợi carbon có độ dài lên đến 1.560 mm và chiều dài cánh 240 mm, giúp sản sinh lực ép xuống mặt đất lên đến 285 kg.
|
Nội thất của Xiaomi SU7 Ultra được lắp đặt vô lăng thể thao, màn hình cảm ứng 16.1 inch độ phân giải 3K sử dụng hệ điều hành Xiaomi HyperOS cùng chip Snapdragon 8295.
|
Ghế ngồi Xiaomi SU7 Ultra có 3 phối màu chính là vàng/đen, đen/vàng và đen/đỏ với đầy đủ các chức năng massage, thông gió và sưởi ở cả hai hàng.
|
Xiaomi cho biết Alcantara được chọn để giảm phản xạ ánh sáng và tiết kiệm tới 50% trọng lượng so với da thông thường. Bề mặt sợi carbon được sử dụng trên lưng ghế trước, vô lăng và bậc cửa, tổng cộng 3,74 m² và nhẹ hơn 12 kg.
|
Xiaomi SU7 Ultra vẫn sử dụng cấu hình 3 động cơ điện HyperEngine V8 sản sinh công suất tối đa lên đến 1.548 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.770 Nm.
|
Chiếc xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 1,98 giây và tốc độ tối đa 350 km/h. Khách hàng có thể nâng cấp gói Racing Package với các trang bị nâng cao như giảm xóc coilover Bilstein EVO R, cùm phanh hiệu năng cao ENDLESS, lốp Pirelli P ZERO RS...
|
Xe được trang bị bộ pin CATL Qilin 2.0, cho phép khả năng sạc nhanh từ 10% đến 80% chỉ trong 11 phút. Với mỗi chu kỳ sạc, Xiaomi SU7 Ultra có thể di chuyển tối đa 630 km.
|
Tại thời điểm ra mắt, Xiaomi SU7 Ultra có giá từ 73.000 USD ở Trung Quốc. Chiếc siêu xe này đang được một đại lý ở Đức với số tiền 119.000 Euro (hơn 140.000 USD).
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.