Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Bán tải Trung Quốc BYD Shark 6 hầm hố với gói độ địa hình

  • Chủ nhật, 22/2/2026 08:30 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

BYD Shark 6 được bổ sung hàng loạt trang bị địa hình đáng chú ý, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng tại Australia, thị trường vốn đặc biệt ưa chuộng dòng xe bán tải.

byd, shark 6, ban tai, trung quoc, australia, do, byd shark 6 anh 1

Hamer 4x4 đã giới thiệu loạt trang bị chuyên dụng dành cho mẫu bán tải BYD Shark 6, giúp chiếc xe trở nên hầm hố hơn và tăng tính thực dụng trong quá trình vận hành.
byd, shark 6, ban tai, trung quoc, australia, do, byd shark 6 anh 2

Phần đầu xe được trang bị cản King Series hoặc King Series Plus, không chỉ tăng thêm vẻ ngoài hầm hố mà còn cải thiện khả năng bảo vệ khi vận hành trên địa hình phức tạp.
byd, shark 6, ban tai, trung quoc, australia, do, byd shark 6 anh 3

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn nhiều kiểu thiết kế mâm khác nhau như Hussla Ambush mang phong cách thể thao hay KMC KM552 với thiết kế địa hình.
byd, shark 6, ban tai, trung quoc, australia, do, byd shark 6 anh 4

Mẫu bán tải đến từ Trung Quốc cũng được bổ sung bệ bước Shadow, baga mui hay nắp khoang tải điều khiển điện.
byd, shark 6, ban tai, trung quoc, australia, do, byd shark 6 anh 5byd, shark 6, ban tai, trung quoc, australia, do, byd shark 6 anh 6

Khách hàng có thể lựa chọn 2 thiết kế thanh thể thao Night Fury hay Warrior Series.
byd, shark 6, ban tai, trung quoc, australia, do, byd shark 6 anh 7

Cản sau cũng được nâng cấp với cản sau Nova Series cùng khả năng kéo tải 3,5 tấn, hỗ trợ trang bị tời kéo điện Force 12.
byd, shark 6, ban tai, trung quoc, australia, do, byd shark 6 anh 8

Tấm ốp bảo vệ gầm Hamer cũng là một trang bị nên có với những khách hàng đam mê off-road, giúp bảo vệ các bộ phận quan trọng nhưng không làm mất đi tính khí động học.
byd, shark 6, ban tai, trung quoc, australia, do, byd shark 6 anh 9

BYD Shark 6 được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp 1.5L mạnh 184 mã lực, kết hợp với 2 động cơ điện tại cầu trước (231 mã lực) và cầu sau (204 mã lực).
byd, shark 6, ban tai, trung quoc, australia, do, byd shark 6 anh 10

Do đó, chiếc xe nặng hơn 2,7 tấn có công suất tối đa lên đến 436 mã lực, đồng thời có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 5,7 giây và khả năng di chuyển tối đa 800 km.
byd, shark 6, ban tai, trung quoc, australia, do, byd shark 6 anh 11

Các trang bị này có thể được lắp ráp riêng hoặc mua nguyên bộ thông qua các đại lý của Hamer. Tại Australia, BYD Shark 6 có giá khởi điểm từ 57.900 AUD (40.100 USD).
byd, shark 6, ban tai, trung quoc, australia, do, byd shark 6 anh 12

Mặc dù chỉ mới được giới thiệu vào tháng 1/2025, BYD Shark 6 đã bán được 18.073 chiếc trong năm 2025, trở thành mẫu PHEV bán chạy nhất tại Australia. Tuy nhiên, con số này vẫn thua xa 56.555 chiếc của Ford Ranger hay 51.297 chiếc của Toyota HiLux.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Bán tải thuần điện Tesla Cybertruck ra mắt phiên bản giá rẻ

Tesla Cybertruck Premium All-Wheel Drive trở thành phiên bản rẻ nhất của dòng bán tải thuần điện này với giá chỉ 59.990 USD.

18:37 20/2/2026

Mitsubishi Triton Street phong cách thể thao, giá hơn 20.000 USD

Mitsubishi Triton Street chỉ được bán tại Thái Lan với phần đầu xe được thiết kế khác biệt so với toàn bộ dải sản phẩm bán tải.

08:29 9/1/2026

Chi tiết bán tải thể thao Nissan Navara PRO-4X thế hệ mới

Nissan Navara PRO-4X mang phong cách thể thao đặc trưng của dòng bán tải địa hình, tuy nhiên hiệu suất hoạt động tương đương so với bản tiêu chuẩn.

14:02 29/11/2025

Việt Hà

Ảnh: Hamer

byd shark 6 bán tải trung quốc australia độ byd shark 6 Toyota byd shark 6 bán tải trung quốc australia độ byd shark 6

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý