Hamer 4x4 đã giới thiệu loạt trang bị chuyên dụng dành cho mẫu bán tải BYD Shark 6, giúp chiếc xe trở nên hầm hố hơn và tăng tính thực dụng trong quá trình vận hành.

Phần đầu xe được trang bị cản King Series hoặc King Series Plus, không chỉ tăng thêm vẻ ngoài hầm hố mà còn cải thiện khả năng bảo vệ khi vận hành trên địa hình phức tạp.

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn nhiều kiểu thiết kế mâm khác nhau như Hussla Ambush mang phong cách thể thao hay KMC KM552 với thiết kế địa hình.

Mẫu bán tải đến từ Trung Quốc cũng được bổ sung bệ bước Shadow, baga mui hay nắp khoang tải điều khiển điện.

Cản sau cũng được nâng cấp với cản sau Nova Series cùng khả năng kéo tải 3,5 tấn, hỗ trợ trang bị tời kéo điện Force 12.

Tấm ốp bảo vệ gầm Hamer cũng là một trang bị nên có với những khách hàng đam mê off-road, giúp bảo vệ các bộ phận quan trọng nhưng không làm mất đi tính khí động học.

BYD Shark 6 được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp 1.5L mạnh 184 mã lực, kết hợp với 2 động cơ điện tại cầu trước (231 mã lực) và cầu sau (204 mã lực).

Do đó, chiếc xe nặng hơn 2,7 tấn có công suất tối đa lên đến 436 mã lực, đồng thời có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 5,7 giây và khả năng di chuyển tối đa 800 km.

Các trang bị này có thể được lắp ráp riêng hoặc mua nguyên bộ thông qua các đại lý của Hamer. Tại Australia, BYD Shark 6 có giá khởi điểm từ 57.900 AUD ( 40.100 USD ).

Mặc dù chỉ mới được giới thiệu vào tháng 1/2025, BYD Shark 6 đã bán được 18.073 chiếc trong năm 2025, trở thành mẫu PHEV bán chạy nhất tại Australia. Tuy nhiên, con số này vẫn thua xa 56.555 chiếc của Ford Ranger hay 51.297 chiếc của Toyota HiLux.

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.