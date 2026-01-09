Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mitsubishi Triton Street phong cách thể thao, giá hơn 20.000 USD

  • Thứ sáu, 9/1/2026 08:29 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Mitsubishi Triton Street chỉ được bán tại Thái Lan với phần đầu xe được thiết kế khác biệt so với toàn bộ dải sản phẩm bán tải.

Mitsubishi Triton Street, Mitsubishi, Triton Street, ban tai, thai lan anh 1

Vào tháng 11/2025, Mitsubishi Thái Lan đã giới thiệu mẫu bán tải phiên bản mới Triton Mega Cab 2.4 Street, vốn thay thế cho phiên bản Mega Cab Active trước đây.
Mitsubishi Triton Street, Mitsubishi, Triton Street, ban tai, thai lan anh 2

Mitsubishi Triton Street được nâng cấp từ biến thể Mega Cab, đi kèm tùy chọn màu sơn trắng Solid White, bạc Blade Silver và xám Graphite Gray.
Mitsubishi Triton Street, Mitsubishi, Triton Street, ban tai, thai lan anh 3

Điểm nổi bật nhất vẫn là thiết kế lưới tản nhiệt "Dynamic Shield" hoàn toàn mới dạng hình thang. Phong cách này khiến nhiều người liên tưởng đến binh đoàn Stormtrooper trong loạt phim bom tấn Star Wars.
Mitsubishi Triton Street, Mitsubishi, Triton Street, ban tai, thai lan anh 4

Đi kèm là bộ mâm hợp kim 5 chấu kích thước 17 inch được sơn đen nhám. Tuy nhiên, xe vẫn giữ nguyên hệ thống treo tiêu chuẩn thay vì hạ gầm để mang phong cách "Street" (đường phố).
Mitsubishi Triton Street, Mitsubishi, Triton Street, ban tai, thai lan anh 5

Nội thất của Mitsubishi Triton Street có thiết kế 2 ghế ngồi chính bọc nỉ và được bổ sung 2 ghế phụ phía sau, định vị nằm giữa Single Cab và Double Cab.
Mitsubishi Triton Street, Mitsubishi, Triton Street, ban tai, thai lan anh 6

Đi kèm là màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 2 loa, kết nối Mirror Link và Bluetooth...
Mitsubishi Triton Street, Mitsubishi, Triton Street, ban tai, thai lan anh 7

Mitsubishi Triton Street chỉ được trang bị động cơ diesel 4 xy-lanh tăng áp 2.4L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330 Nm.
Mitsubishi Triton Street, Mitsubishi, Triton Street, ban tai, thai lan anh 8

Kết hợp với động cơ này là hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, kết hợp vi sai chống trượt chủ động bằng phanh. Xe được trang bị 3 túi khí, cảnh báo va chạm phía trước (FCM), cân bằng điện tử (ASC), kiểm soát độ bám (TCL)...
Mitsubishi Triton Street, Mitsubishi, Triton Street, ban tai, thai lan anh 9

Tại Thái Lan, Mitsubishi Triton Street có giá từ 649.000 baht (khoảng 20.600 USD). Chưa rõ hãng xe Nhật Bản có áp dụng thiết kế mới này lên toàn bộ dòng Triton hay không.

Việt Hà

