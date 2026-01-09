Mitsubishi Triton Street phong cách thể thao, giá hơn 20.000 USD

Vào tháng 11/2025, Mitsubishi Thái Lan đã giới thiệu mẫu bán tải phiên bản mới Triton Mega Cab 2.4 Street, vốn thay thế cho phiên bản Mega Cab Active trước đây.

Điểm nổi bật nhất vẫn là thiết kế lưới tản nhiệt "Dynamic Shield" hoàn toàn mới dạng hình thang. Phong cách này khiến nhiều người liên tưởng đến binh đoàn Stormtrooper trong loạt phim bom tấn Star Wars.

Đi kèm là bộ mâm hợp kim 5 chấu kích thước 17 inch được sơn đen nhám. Tuy nhiên, xe vẫn giữ nguyên hệ thống treo tiêu chuẩn thay vì hạ gầm để mang phong cách "Street" (đường phố).

Nội thất của Mitsubishi Triton Street có thiết kế 2 ghế ngồi chính bọc nỉ và được bổ sung 2 ghế phụ phía sau, định vị nằm giữa Single Cab và Double Cab.

Kết hợp với động cơ này là hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, kết hợp vi sai chống trượt chủ động bằng phanh. Xe được trang bị 3 túi khí, cảnh báo va chạm phía trước (FCM), cân bằng điện tử (ASC), kiểm soát độ bám (TCL)...

Tại Thái Lan , Mitsubishi Triton Street có giá từ 649.000 baht (khoảng 20.600 USD ). Chưa rõ hãng xe Nhật Bản có áp dụng thiết kế mới này lên toàn bộ dòng Triton hay không.

