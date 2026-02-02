Thực hư việc Ford hợp tác cùng Xiaomi

Tin đồn Ford đàm phán liên doanh sản xuất xe điện với Xiaomi tại Mỹ đã vấp phải sự bác bỏ mạnh mẽ từ cả hai phía, giữa lúc Washington ngày càng cảnh giác với các đối tác ôtô Trung Quốc.

Theo một báo cáo của tờ Financial Times, Ford được cho là đã tiến hành các cuộc thảo luận với Xiaomi về khả năng thành lập liên doanh sản xuất xe điện tại Mỹ. Tuy nhiên, cả Ford lẫn Xiaomi đều nhanh chóng phủ nhận thông tin này.

Ford và Xiaomi đều bác bỏ khả năng hợp tác

Người phát ngôn của Ford đã bác bỏ thông tin của Financial Times trong một bài đăng trên nền tảng X, gọi thông tin trên là "hoàn toàn sai sự thật". Phía Xiaomi cũng đưa ra phản hồi tương tự. Người phát ngôn của hãng nhấn mạnh: "Xiaomi không bán sản phẩm và dịch vụ của mình tại Mỹ và cũng không đàm phán để làm điều đó".

Bất chấp việc hai doanh nghiệp phủ nhận, câu chuyện diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều hãng xe và các nhà lập pháp Mỹ lo ngại về khả năng các nhà sản xuất ôtô và pin được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn thâm nhập thị trường Mỹ thông qua việc xây dựng nhà máy. Theo các ý kiến này, tương lai của ngành công nghiệp ôtô Mỹ có thể bị đe dọa nếu xu hướng trên tiếp diễn.

Vào năm 2024, CEO Ford Jim Farley cho biết đã sử dụng mẫu xe điện Xiaomi SU7 trong vòng 6 tháng liên tục, và cho biết cảm giác lái "tuyệt vời". Ông cho rằng các hãng xe Trung Quốc đang thống trị cuộc đua xe điện và có đủ năng lực sản xuất để "nuốt chửng" thị trường Bắc Mỹ, trong khi Mỹ chỉ còn được bảo vệ tạm thời bởi thuế quan và lệnh cấm thiết bị điện tử từ Trung Quốc.

Lo ngại khả năng Trung Quốc xâm nhập nền công nghiệp ôtô Mỹ

Trước đó trong tuần, Chủ tịch đảng Cộng hòa của một ủy ban Hạ viện Mỹ đã gửi thư cho CEO Ford Jim Farley, yêu cầu làm rõ liệu Ford có kế hoạch thành lập liên doanh với hãng xe Trung Quốc BYD hay không, đồng thời cảnh báo về những rủi ro tiềm tàng.

Hạ nghị sĩ John Moolenaar cho rằng Trung Quốc "đã cho thấy trong những tháng gần đây rằng họ sẵn sàng vũ khí hóa chuỗi cung ứng ôtô", coi đây là một lỗ hổng nghiêm trọng có thể trở nên trầm trọng hơn nếu Ford bước vào quan hệ đối tác mới với BYD. Ông cũng bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Ford xây dựng một trung tâm dữ liệu trị giá 3 tỷ USD để sản xuất pin, sử dụng công nghệ từ tập đoàn pin Trung Quốc CATL.

Những lo ngại này xuất hiện trong bối cảnh các nhà sản xuất ôtô Bắc Mỹ đang thu hẹp tham vọng đầu tư tốn kém vào xe điện sau khi gặp khó trong việc theo kịp các đối thủ Trung Quốc. Nhiều hãng đã mất lợi thế từ các khoản tín dụng thuế, đồng thời chuyển hướng sang các mẫu xe giá rẻ hơn và xe hybrid.

Những lo ngại của các chuyên gia và lãnh đạo của nền công nghiệp ôtô Mỹ là có cơ sở trước khả năng công nghệ của các hãng xe Trung Quốc, đồng thời Canada đã bắt đầu mở cửa cho các mẫu xe điện đến từ quốc gia châu Á này.

Vào tháng 12/2025, Ford cho biết sẽ ghi nhận khoản giảm giá trị lên tới 19,5 tỷ USD và hủy bỏ một số mẫu xe điện trong danh mục sản phẩm, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với chiến lược EV của hãng trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt. Trong năm 2025, doanh số Ford tại Mỹ tăng 6%, đạt 2.204.124 xe. Thành tích này đạt được nhờ nhu cầu gia tăng đối với các mẫu xe hybrid và dòng bán tải giá phải chăng, qua đó bù đắp phần nào đà chững lại của xe điện.