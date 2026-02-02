Doanh số xe của BYD tiếp tục lao dốc trong tháng 1/2026, đánh dấu tháng suy giảm thứ năm liên tiếp, khi hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chịu sức ép từ cạnh tranh gay gắt trong nước và bất ổn trên thị trường toàn cầu.

Doanh số xe BYD giảm tháng thứ năm liên tiếp

Theo hồ sơ công bố với thị trường chứng khoán, BYD đã bán tổng cộng 210.051 xe trên toàn cầu trong tháng 1/2026, giảm 30,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng xe năng lượng mới (NEV) xuất khẩu đạt 100.482 chiếc, cho thấy thị trường nước ngoài vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của hãng.

Sản lượng trong tháng 1/2026 cũng giảm 29,1%, nối dài chuỗi suy giảm bắt đầu từ tháng 7/2025. Diễn biến này phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với hãng trong bối cảnh nhu cầu trong nước yếu đi và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, BYD đã tung ra các phiên bản nâng cấp của nhiều mẫu xe PHEV, được trang bị pin dung lượng lớn hơn, nhằm tăng sức hút cho dòng xe giá rẻ. Tuy nhiên, hiệu quả trước mắt còn hạn chế. Doanh số PHEV, vốn chiếm hơn một nửa tổng doanh số của BYD, đã giảm 28,5% trong tháng 1/2026, nối tiếp xu hướng đi xuống sau khi giảm 7,9% trong năm 2025.

Kế hoạch 2026 của BYD có bị ảnh hưởng?

Về kế hoạch toàn cầu, BYD cho biết hãng đặt mục tiêu xuất khẩu 1,3 triệu xe trong năm nay, tương đương mức tăng khoảng 24% so với năm 2025. Tuy nhiên, con số này thấp hơn đáng kể so với mục tiêu trước đó lên tới 1,6 triệu xe mà ban lãnh đạo BYD từng chia sẻ hồi tháng 11/2025. Công ty không đưa ra lý do cụ thể cho việc điều chỉnh giảm mục tiêu.

Ở mảng sản xuất quốc tế, nhà máy xe điện mới của BYD tại Hungary dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay, bổ sung cho các cơ sở hiện có tại Brazil và Thái Lan. Ngoài ra, hãng cũng đang lên kế hoạch xây dựng các nhà máy lắp ráp tại Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm mở rộng hiện diện toàn cầu và giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Năm ngoái, doanh số bán xe ở nước ngoài tăng vọt 150,7% đã giúp BYD vượt qua Tesla để trở thành hãng xe điện lớn nhất thế giới, bù đắp phần nào áp lực ngày càng tăng tại thị trường nội địa, đặc biệt từ các đối thủ như Geely và Leapmotor trong phân khúc xe giá rẻ.

Hãng xe điện hàng đầu thế giới năm 2025 phải điều chỉnh các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026, đồng thời đẩy mạnh việc "chuyển lửa" ra khỏi thị trường Trung Quốc, nơi các thách thức về các dòng xe năng lượng mới ngày càng lộ rõ.

BYD cũng chỉ vừa đủ đạt mục tiêu doanh số toàn cầu đã điều chỉnh xuống 4,6 triệu xe trong năm 2025, và hiện chưa công bố mục tiêu cho năm 2026.

Triển vọng thị trường phía trước vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức. Thị trường ôtô lớn nhất thế giới được dự báo sẽ rơi vào trạng thái trì trệ trong năm nay, khi chính phủ Trung Quốc thu hẹp các khoản trợ cấp cho chương trình đổi xe giá rẻ. Điều này có thể gây thêm sức ép lên BYD cũng như các hãng xe khác đang đặt cược mạnh vào phân khúc xe bình dân.