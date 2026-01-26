Điều gì sẽ xảy ra khi xe Trung Quốc tràn vào Canada?

Xe Trung Quốc đang khuấy đảo thị trường Australia với tốc độ chóng mặt, và câu chuyện này có thể sớm lặp lại tại Canada khi các rào cản nhập khẩu dần được hé mở.

Khi xe Trung Quốc ngày càng tìm đường ra thị trường toàn cầu, Canada có thể sớm đối mặt với làn sóng tương tự như Australia, nơi các thương hiệu Trung Quốc hiện đã chiếm tới 41% doanh số xe điện. Câu hỏi đặt ra là: liệu Canada có trở thành "Australia tiếp theo" trong cuộc đổ bộ của xe điện giá rẻ đến từ Trung Quốc?

Thị trường ôtô Trung Quốc bão hòa, xuất khẩu là giải pháp cấp bách

Thị trường ôtô Trung Quốc hiện có quá nhiều lựa chọn, với gần như mọi hãng xe đều đang khát khao tìm kiếm bến đỗ mới ở nước ngoài. Ngoại trừ BYD hay Xiaomi có doanh số và lợi nhuận ổn định trong nước, phần lớn các hãng xe còn lại, đặc biệt là những thương hiệu nhỏ, không thể đạt được quy mô đủ lớn để có lãi tại thị trường nội địa. Xuất khẩu vì thế trở thành lối thoát sống còn.

Khi sản lượng dư thừa cùng sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường nội địa, nhiều thương hiệu Trung Quốc đã nhắm đến các thị trường quốc tế nhằm mở rộng thị phần, giải quyết các thách thức về doanh số và lợi nhuận.

Nhiều hãng xe ít tên tuổi đang đặt cược tương lai vào các thị trường mới nổi. Neta là một ví dụ điển hình: thương hiệu này đang chật vật với doanh số sụt giảm và khó khăn tài chính tại Trung Quốc, buộc phải chuyển hướng sang các thị trường như Thái Lan hay Brazil. Tuy nhiên, so với các ông lớn như Geely hay BYD, những hãng nhỏ này thường kém hơn về chất lượng sản phẩm lẫn mạng lưới hậu mãi.

Trong bối cảnh Canada chuẩn bị mở cửa cho xe Trung Quốc, câu hỏi lớn được đặt ra là: thương hiệu nào sẽ đặt chân đến đầu tiên? Và nếu hàng loạt hãng cùng lúc tràn vào, ai mới thực sự trụ lại được? Để tìm câu trả lời, các nhà hoạch định chính sách có thể nhìn sang Australia.

Australia - Phép thử cho xe Trung Quốc

Trong vài năm gần đây, các thương hiệu ôtô Trung Quốc đã thâm nhập mạnh mẽ vào thị trường Australia, lấp đầy khoảng trống mà Ford và General Motors để lại sau khi từ bỏ sản xuất nội địa. Thị phần của các hãng xe Trung Quốc tại Australia hiện vào khoảng 17%, so với chỉ 1,7% vào năm 2019, tức tăng gấp 10 lần kể từ sau đại dịch Covid-19.

Thị phần của các hãng xe Trung Quốc tại Australia hiện vào khoảng 17%, so với chỉ 1,7% vào năm 2019, tức tăng gấp 10 lần kể từ sau đại dịch Covid-19.

Australia và Canada có nhiều điểm tương đồng về dân số và cấu trúc thị trường, dù quy mô khác nhau: Canada tiêu thụ khoảng 1,8 triệu xe mỗi năm, trong khi Australia bán ra khoảng 1,2 triệu xe. Tuy nhiên, Australia có lợi thế về địa lý và địa chính trị khi nằm gần Trung Quốc hơn, giúp xe Trung Quốc thâm nhập sớm hơn.

Great Wall Motors (GWM) đã có mặt tại đây từ năm 2009, Chery gia nhập năm 2011 nhưng rút lui vào năm 2015 do chất lượng kém và điểm an toàn va chạm thấp, trước khi quay trở lại vào năm 2023 với các sản phẩm cải thiện đáng kể.

Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, các hãng xe Trung Quốc đã có mặt tại Australia từ sớm. Năm 2025, có tới 77% số xe điện bán ra tại Australia được sản xuất tại Trung Quốc, bao gồm cả xe của các thương hiệu không phải Trung Quốc.

Con số 17% thị phần nói trên bao gồm cả xe xăng và hybrid. Nhưng nếu chỉ xét riêng xe điện, sức hút của các thương hiệu Trung Quốc còn rõ rệt hơn. Năm 2025, có tới 77% số xe điện bán ra tại Australia được sản xuất tại Trung Quốc, bao gồm cả xe của các thương hiệu không phải Trung Quốc.

Các hãng xe Trung Quốc đang nắm giữ 41% thị trường EV Australia, với 22 thương hiệu và hơn 30 mẫu xe khác nhau. Trong phân khúc plug-in hybrid (PHEV), BYD chiếm ưu thế áp đảo với 68% tổng doanh số. Tổng thể, xe điện chiếm khoảng 8,6% thị trường ôtô Australia - tương đương Mỹ, dù quy mô thị trường Mỹ lớn hơn gấp khoảng 15 lần nhưng lại có ít thương hiệu hơn đáng kể.

Thành công có chọn lọc, không dành cho tất cả

Các hãng Trung Quốc vẫn đang học cách thích nghi. Great Wall Motors, từng nổi tiếng với các mẫu bán tải kém chất lượng, nay đã vươn lên thành thương hiệu ôtô bán chạy thứ 7 tại Australia, với dải sản phẩm SUV, bán tải và EV cạnh tranh hơn nhiều. Chery cũng ghi nhận đà tăng trưởng liên tục kể từ khi quay trở lại, với doanh số tăng 200% trong năm qua, dù phần lớn đến từ các mẫu crossover chạy xăng.

Các hãng Trung Quốc đang "học rất nhanh": thuê đội ngũ quản lý giỏi, xây dựng mạng lưới đại lý, và coi Australia như nơi tiêu thụ sản lượng dư thừa.

Theo ông Costello, các hãng Trung Quốc đang "học rất nhanh": thuê đội ngũ quản lý giỏi, xây dựng mạng lưới đại lý, và coi Australia như nơi tiêu thụ sản lượng dư thừa. Tesla Model Y hiện vẫn là EV bán chạy nhất Australia, nhưng BYD Sealion 7 đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau năm đầu tiên mở bán.

Đáng chú ý hơn, BYD Shark hiện là mẫu bán tải bán chạy nhất tại Australia trong nhóm khách hàng cá nhân, với 15.564 xe bán ra và vượt qua Toyota Hilux (12.529 xe), dù Toyota đang nắm tới 20% thị phần ôtô tại quốc gia này.

Đáng chú ý hơn, BYD Shark hiện là mẫu bán tải bán chạy nhất tại Australia trong nhóm khách hàng cá nhân, với 15.564 xe bán ra và vượt qua Toyota Hilux (12.529 xe).

Dù vậy, ông Costello không tin rằng đà mở rộng của các hãng Trung Quốc sẽ kéo dài mãi. Việc "bán lẻ với giá sỉ", hay nói thẳng là xả hàng, thì dễ, nhưng đầu tư dài hạn vào marketing, phụ tùng, dịch vụ và hệ thống đại lý mới là thách thức thực sự. Thương hiệu nào không làm được điều đó sẽ khó có khách hàng quay lại.

Canada: Khe cửa hẹp, nhưng cơ hội vẫn lớn

So với Australia, Canada đặt ra nhiều rào cản hơn để hạn chế tình trạng "xả hàng" và bảo vệ ngành công nghiệp ôtô trong nước. Trong khi Australia không áp thuế hay hạn ngạch nhập khẩu đối với xe điện Trung Quốc, Canada vẫn duy trì cơ chế kiểm soát. Theo thỏa thuận mới với Trung Quốc, Canada cho phép nhập khẩu 49.000 xe với mức thuế 6%, sau đó tăng dần lên tối đa 70.000 xe.

Mặc dù phải đối mặt với các rào cản thương mại tại thời gian đầu, khả năng thành công của các thương hiệu Trung Quốc tại Canada vẫn khá cao, vốn có thể tạo nên thách thức không nhỏ đối với các thương hiệu truyền thống tại nước này.

Điều này buộc các hãng Trung Quốc phải chọn lọc kỹ lưỡng: không có lợi ích gì khi hàng chục thương hiệu cùng lúc mang đầy đủ dải sản phẩm vào một thị trường có hạn ngạch tương đối nhỏ.

Hiện vẫn chưa rõ Canada sẽ giới hạn số lượng thương hiệu hay ưu tiên hãng nào đi trước. Bộ Giao thông Vận tải Canada chỉ khẳng định rằng mọi mẫu xe bán ra đều phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và khí thải của nước này. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bài học từ Australia, có thể thấy một điều rõ ràng: khi xe Trung Quốc thực sự đặt chân vào Canada, khả năng thành công là rất cao.