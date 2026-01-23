Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bugatti F.K.P. Hommage - Sự tri ân dành cho siêu xe Bugatti Veyron

Bugatti F.K.P. Hommage mang đến những điểm tinh túy nhất trong nghệ thuật chế tác của thương hiệu nhằm tri ân đến ông Ferdinand Karl Piëch và chiếc Veyron đầu tiên trong lịch sử.

Bugatti vừa chính thức trình làng siêu xe Bugatti F.K.P. Hommage - dự án thứ hai của chương trình Programme Solitaire, vốn chỉ được sản xuất giới hạn duy nhất một chiếc.
Siêu xe được lấy cảm hứng từ chiếc Bugatti Veyron đầu tiên được chế tạo, đồng thời là sự tri ân đến với ông Ferdinand Karl Piëch, người đặt nền móng đầu tiên cho khối động cơ W16 cũng như tạo điều kiện để dự án Veyron trở thành hiện thực.
So với Veyron, Bugatti F.K.P. Hommage được làm mới với hốc lấy gió cỡ lớn, lưới tản nhiệt hình móng ngựa 3D đặc trưng được mở rộng và phay từ nhôm nguyên khối.
Lớp sơn ngoại thất màu đỏ đặc biệt được hoàn thiện bằng kỹ thuật phủ nhiều lớp tiên tiến, với lớp nền nhôm bạc nằm bên dưới lớp sơn đỏ bóng trong suốt, tạo nên chiều sâu thị giác và hiệu ứng ba chiều ấn tượng khi quan sát quanh thân xe.
Các chi tiết sợi carbon lộ thiên màu đen, thay cho lớp sơn đen thông thường, tạo nên sự tương phản tinh tế với 10% sắc tố đen được pha trộn trong lớp sơn bóng trong suốt, mang lại cảm giác phong phú cả về thị giác lẫn xúc giác.
Đi kèm là bộ mâm 12 chấu mạ chrome mô phỏng thiết kế nguyên bản của Veyron, kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau, kết hợp lốp Michelin thửa riêng.
Cụm đèn trước và sau được thiết kế hiện đại hơn, mô phỏng theo phong cách của Veyron. Xe giữ lại 2 cửa hút gió cỡ lớn phía sau khoang lái đặc trưng của mẫu hypercar cổ điển.
Nội thất của Bugatti F.K.P. Hommage được phát triển hoàn toàn mới so với Chiron hay W16 Mistral, sử dụng vô lăng dạng tròn phong cách Bauhaus của Veyron.
Thay vì sử dụng da thật truyền thống như trên Veyron, F.K.P. Hommage lại sử dụng chất liệu vải dệt độc quyền Car Couture làm tại Paris, vốn lần đầu giới thiệu trên Tourbillon.
Ốp tapi cửa cũng được kế thừa từ Chiron với bề mặt bọc chất liệu đặc biệt Car Couture kết hợp da thật cao cấp màu nâu.
Cụm bệ trung tâm và ốp hầm truyền động được chế tác hoàn toàn bespoke, gia công chính xác từ những khối nhôm nguyên khối. Đặc biệt, vị trí này còn được thửa thêm mẫu đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon mặt số 41 mm.
Vị trí tựa đầu gối được trang trí với chữ ký của tay đua Pierre Veyron, bên cạnh là tên viết tắt và ngày sinh của ông Ferdinand Karl Piëch. Bệ trước được tô điểm với logo của chương trình coachbuild "Solitaire".
Trái tim của Bugatti F.K.P. Hommage chính là khối động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ turbo, vốn được kế thừa từ mẫu hypercar Bugatti Chiron Super Sport.
Sức mạnh của khối động cơ này vẫn giữ nguyên ở mức 1.600 mã lực và 1.600 Nm. Đi kèm là hộp số 7 cấp ly hợp kép cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
Các thông số về khả năng tăng tốc cũng như vận tốc tối đa vẫn chưa được công bố. Danh tính chủ nhân của mẫu xe độc bản mang đậm giá trị di sản này cũng chưa được tiết lộ.
F.K.P. Hommage là tác phẩm thứ hai của Programme Solitaire, vốn chỉ tạo ra tối đa 2 xe mỗi năm. Mỗi dự án đều được thiết kế lại hoàn toàn thân xe, nội thất và những chi tiết cá nhân hóa, với mục đích kể lại câu chuyện di sản của Bugatti.

