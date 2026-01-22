Chi tiết SUV thuần điện Volvo EX60 hoàn toàn mới

Tại Đức, Volvo EX60 Plus có mức giá khởi điểm từ 62.990 Euro ( 73.640 USD ) và lên đến 69.790 Euro ( 81.590 USD ) cho bản Ultra. Nếu lựa chọn cấu hình P10 AWD Electric và P12 AWD Electric, khách hàng phải bỏ thêm lần lượt 3.000 Euro ( 3.510 USD ) và 9.000 Euro ( 10.520 USD ).