Chi tiết SUV thuần điện Volvo EX60 hoàn toàn mới

Sau thời gian dài chờ đợi, Volvo cũng đã chính thức trình làng mẫu SUV cỡ nhỏ Volvo EX60, vốn có thể được xem là phiên bản thuần điện của dòng Volvo XC60.
Chiếc xe được phát triển trên nền tảng SPA3, chia sẻ chung với các mẫu xe của Geely (Trung Quốc). Đi kèm là cấu hình HuginCore, hệ thống cell pin tích hợp khung gầm, đóng khuôn thân xe mega casting và motor điện tự phát triển.
Volvo EX60 khá tương đồng với đàn anh Volvo EX90 khi loại bỏ lưới tản nhiệt mà chỉ giữ lại logo cỡ lớn cùng cụm đèn trước dạng pixel Thor's Hammer (búa của Thần Thor).
Xe có kích thước tổng thể 4.803 x 2.067 x 1.635 mm, trục cơ sở dài 2.970 mm. Do đó, xe có kích thước vượt trội hơn phiên bản sử dụng động cơ đốt trong XC60 thế hệ thứ hai.
Xe có 4 thiết kế mâm với kích thước 21 - 22 inch. Bên cạnh màu sơn tiêu chuẩn trắng Ice White, 8 màu sơn còn lại của EX60 đều có mức giá khoảng 990 Euro (1.160 USD).
Đặc biệt, viền cửa xe còn được bổ sung các cánh gió nhỏ giúp tối ưu khả năng khí động học. Theo công bố của hãng, chỉ số cản gió của xe chỉ đạt mức 0,26.
Khác so với XC60 hay EX90, cụm đèn hậu của mẫu xe điện này được làm tối giản khi không có họa tiết chạy theo chiều ngang thân. Khoảng sáng gầm đạt mức 178 mm.
Nội thất của Volvo EX60 được cải tiến mạnh so với XC60 hay EX90. Bảng đồng hồ taplo 10 inch được thu nhỏ, kết hợp màn hình trung tâm cảm ứng OLED 15.1 inch nằm ngang.
Vô lăng của xe cũng được thiết kế mới hoàn toàn so với EX30 hay EX90, vát đáy ở cả trên và dưới, tích hợp các phím cơ cho phép điều chỉnh mà không cần phải nhìn xuống.
Khách hàng có thể lựa chọn giữa da tổng hợp Nordico, da cao cấp Nappa hoặc vải len với các tông màu đen Charcoal, nâu Cardamom hay trắng Dawn.
Khi đó, xe được trang bị mặc định ốp gỗ Tần Bì màu xám nhám tại bảng taplo, trong khi mặt trên bảng taplo, tapi cửa hay tựa tay trung tâm được bọc chất liệu nỉ cao cấp.
Khoang hành lý phía sau có dung tích 523 L, và có thể đạt tối đa 1.647 L. Volvo cũng bổ sung khoang hành lý bên dưới nắp capo với dung tích dao động từ 58 L đến 85 L.
Volvo EX60 được trang bị cấu hình P6 RWD Electric tiêu chuẩn hiệu suất 374 mã lực/480 Nm. Với khối lượng 2.000 kg, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,9 giây.
Cấu hình P10 AWD Electric có hiệu suất 510 mã lực/710 Nm và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây. Thông số này trên cấu hình P12 AWD Electric là 680 mã lực/790 Nm và 3,9 giây. Cả hai đều có khối lượng khoảng 2.400 kg.
Xe có khả năng sạc nhanh 400 kW, cho phép bổ sung 278 km với 10 phút sạc. Quãng đường di chuyển tối đa trong một chu kỳ sạc của 3 phiên bản P6, P10 và P12 lần lượt là 620 km, 660 km và 810 km với chuẩn WLTP.
Đi kèm là hộp số tự động cùng vận tốc tối đa giới hạn ở 180 km/h. Với phiên bản Mỹ, xe được lắp đặt cổng NACS tương thích với hệ thống trụ sạc Supercharger của Tesla.
Tại Đức, Volvo EX60 Plus có mức giá khởi điểm từ 62.990 Euro (73.640 USD) và lên đến 69.790 Euro (81.590 USD) cho bản Ultra. Nếu lựa chọn cấu hình P10 AWD Electric và P12 AWD Electric, khách hàng phải bỏ thêm lần lượt 3.000 Euro (3.510 USD) và 9.000 Euro (10.520 USD).
