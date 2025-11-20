Chi tiết Volvo XC60 nâng cấp vừa đến Việt Nam, giá hơn 2,2 tỷ đồng

|
Volvo XC60 2026 vừa được hãng xe châu Âu giới thiệu tại Việt Nam. Đây là bản nâng cấp nhẹ so với chiếc XC60 tiền nhiệm với một số chi tiết tinh chỉnh về thiết kế và trang bị.
Kích thước của XC60 2026 vẫn được giữ nguyên, lần lượt là 4.708 x 1.902 x 1.656, trục cơ sở khoảng 2.865 mm.
Thiết kế ngoại thất của XC60 mới được điều chỉnh đôi chút, nổi bật với mặt ca lăng lấy cảm hứng từ đàn anh XC90. Cặp đèn chiếu sáng "Thor's Hammer" được giữ nguyên nhưng thay đổi đôi chút ở đồ họa LED.
Mâm xe có kích thước 19 inch đi cùng lốp P Zero 235/55.
Đuôi xe có thiết kế không quá khác biệt với bản tiền nhiệm.
Nội thất ngược lại được thay đổi khá nhiều. Cả 2 hàng ghế đều bọc da Nappa màu xám với ngôn ngữ thiết kế Scandinavia quen thuộc, ghế phụ có chế độ massage và nhớ vị trí.
Cách sắp xếp các trang bị ở khu vực táp lô khá tương tự đàn anh XC90. Đặc biệt, Volvo đã gia tăng kích thước màn giải trí trung tâm từ 9 lên 11,2 inch với giao diện Volvo Car UX.
Cần số điện tử pha lê Orrefors trong suốt được giữ nguyên ở yên ngựa, kết hợp với chi tiết gỗ lụa ở nắp hộp để đồ và viền loa. Xe cũng được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, lọc không khí, hệ thống âm thanh 14 loa và công nghệ hiển thị kính lái HUD.
XC60 Ultra Recharge sử dụng công nghệ Plug-in hybrid, công suất đến 462 mã lực, mô men xoắn cực đại 709 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây. Bộ pin LFP dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động thuần điện theo chuẩn WLTP là 89 km/lần sạc.
Ngoài ra, Volvo tiếp tục mang bản động cơ 2.0L I4 MHEV đến Việt Nam. Khối động cơ này cho công suất 249 mã lực và 350 Nm mô-men xoắn. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,9 giây.
Xe được bán với giá dao động 2,299-2,75 tỷ cho 2 phiên bản. Với mức giá này, XC60 tiếp tục cạnh tranh với Mercedes-Benz GLC-Class, BMW X3, Audi Q5 hay Lexus NX.
