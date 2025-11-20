Thay đổi ít người nhận ra trên Tesla Model X

Ngoại hình gần như không thay đổi so với mẫu xe ra mắt hồi năm 2015 nhưng Tesla Model X 2026 đã giảm đáng kể khối lượng bản thân.

Theo Carscoops, Tesla Model X hiện nay sở hữu ngoại hình gần như không có sự thay đổi so với mẫu xe ra mắt hồi năm 2015.

Dù vậy, bên dưới lớp ngoại trang quen thuộc đã là những tinh chỉnh hệ truyền động được thực hiện theo thời gian, nội thất cũng được chăm chút hơn. Thậm chí ở bản Model X 2026, chiếc SUV điện còn nhẹ hơn đáng kể.

Giữa xu hướng “tăng cân” của ôtô hiện đại, Tesla Model X là cái tên đang đi ngược dòng. Việc bổ sung công nghệ an toàn, gói pin dung lượng cao hơn hay danh sách ngày càng dài các tính năng tiêu chuẩn thường làm tăng khối lượng bản thân của xe. Tuy nhiên, Tesla Model X 2026 lại nhẹ hơn gần 181 kg so với thời điểm đầu ra mắt.

Chia sẻ với Car and Driver, Phó chủ tịch kỹ thuật Tesla Lars Moravy lưu ý rằng chiếc Model X đầu tiên được trang bị motor cảm ứng điện từ khá nặng ở trục sau. Khi chuyển sang sử dụng motor nam châm vĩnh cửu nhẹ hơn kết hợp cùng trục bán dẫn mới, Tesla đã giúp Model X nhẹ hơn khoảng 45 kg.

Bộ pin của Model X cũng nhận những điều chỉnh từ hãng vào năm 2021. Việc sử dụng các cell pin có mật độ lưu trữ năng lượng cao hơn đã giúp Model X giảm thêm khoảng 41 kg.

Một số giải pháp giảm khối lượng khác đã được Tesla áp dụng cho Model X 2026, bao gồm cắt giảm 36 kg trong khoang cabin để giúp chiếc SUV điện hiện nặng khoảng 2.367 kg, nhẹ hơn khoảng 181 kg so với thời điểm ra mắt lần đầu.

Cụ thể, Lars Moravy cho biết khoang lái Model X được sử dụng vật liệu mỏng hơn, túi khí được tích hợp trực tiếp vào trần xe.

Phiên bản 5 chỗ ngồi còn giảm thêm 22 kg nhờ loại bỏ giá đỡ khoang hành lý. Những tinh chỉnh trong điểm gắn dây đai an toàn và kết cấu ghế được Tesla thực hiện đã giúp Model X "nhẹ cân" hơn khoảng 2,7 kg.

Chiếc SUV điện cũng cắt giảm được 19,9 kg nhờ thay đổi trong bộ dây điện cao thế. Phiên bản Plaid sử dụng ít két tản nhiệt hơn, giúp khối lượng xe giảm thêm 13,6 kg.

Việc sử dụng các chi tiết nhôm đúc nguyên khối trong kết cấu thân vỏ Model X giúp xe nhẹ đi 9 kg, đồng thời cải thiện độ cứng tổng thể. Cản trước và sau của xe cũng mỏng đi 0,6 mm - không quá nhiều nhưng giúp khối lượng Model X giảm thêm 4,5 kg.

Một số thay đổi ở bánh xe, trục bánh và khả năng cách âm dẫn đến tăng khối lượng nhưng nhìn chung, Model X vẫn là một chiếc SUV điện “nhẹ cân”. Để dễ so sánh, Tesla Model X 2026 nhẹ hơn đến 227 kg so với BMW iX xDrive50.