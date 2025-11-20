Xe gầm thấp tại Việt Nam chật vật tìm khách

Doanh số của loạt xe gầm thấp cỡ C, D tại Việt Nam giai đoạn gần đây là không quá ấn tượng trong bối cảnh số đông vẫn tìm đến xe gầm cao.

Ôtô gầm thấp ở Việt Nam đang trải qua giai đoạn tương đối khó khăn. Các mẫu sedan cỡ B như Toyota Vios, Hyundai Accent không còn tham gia đường đua bán chạy toàn thị trường, còn nhóm sedan cỡ C, D cũng phải chật vật tìm khách.

Mazda3 "gánh" sedan cỡ C

Dữ liệu bán hàng do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor công bố cho thấy trong tháng 10, khách Việt mua tổng cộng 547 xe thuộc phân khúc sedan cỡ C, gồm các đại diện như Mazda3, Kia K3, Honda Civic, Hyundai Elantra và Toyota Corolla Altis.

Trong số này, Mazda3 (292 xe) là cái tên đã "gánh" hơn một nửa doanh số toàn phân khúc.

Mazda3 gánh phân khúc sedan cỡ C Cơ cấu doanh số phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam trong tháng 10 (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn Mazda3 Kia K3 Honda Civic Hyundai Elantra Toyota Corolla Altis

xe 292 96 69 61 29

Phần còn lại của nhóm sedan cỡ C không có cái tên nào bán được trên 100 xe trong kỳ báo cáo vừa rồi.

Lượng tiêu thụ của Kia K3, Honda Civic và Hyundai Elantra tương ứng lần lượt 96 xe, 69 xe và 61 xe, còn Toyota Corolla Altis sở hữu doanh số 29 xe.

Honda Civic và Kia K3 là những mẫu sedan cỡ C giảm sức bán trong kỳ báo cáo gần nhất.

Lũy kế từ đầu năm, phân khúc này đạt lượng tiêu thụ tổng cộng 4.911 xe. Mazda3 bán chạy nhất với 2.221 xe đã đến tay khách hàng, còn Kia K3 và Honda Civic sở hữu doanh số lần lượt 1.324 xe và 600 xe.

Mazda3 là cái tên bán chạy nhất phân khúc xe gầm thấp cỡ C. Ảnh: Thaco.

Không phải là phân khúc ghi nhận doanh số quá ấn tượng nhưng sedan cỡ C gần đây vẫn đón thêm các "tân binh" gia nhập.

BYD Seal 5 ở giá 696 triệu đồng là mẫu xe PHEV đầu tiên trong phân khúc. Bên cạnh đó, Volkswagen Golf (khởi điểm 798 triệu đồng) cũng thu hút nhiều sự chú ý khi ra mắt. Mẫu xe này là một hatchback cỡ C và có phiên bản hiệu năng cao Golf R Performance cạnh tranh Honda Civic Type R.

Ưu đãi "cứu" Toyota Camry

Tháng 9, lần đầu tiên trong năm Toyota Camry chứng kiến doanh số rơi xuống dưới 100 xe/tháng. Đây cũng là tháng đầu tiên Toyota Việt Nam triển khai ưu đãi theo hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ 3 phiên bản của Toyota Camry, gồm một bản xăng và 2 bản hybrid.

Chiếc "phao cứu sinh" mà hãng xe Nhật Bản tung ra dường như phát huy hiệu quả khi doanh số Toyota Camry tăng mạnh trở lại ở kỳ báo cáo gần nhất. Từ chỉ 78 xe bán ra hồi tháng 9, doanh số Camry đạt 229 xe ở tháng vừa qua, tương đương tăng trưởng hơn 193%.

Doanh số Toyota Camry tăng mạnh sau ưu đãi Doanh số nhóm sedan cỡ D tại Việt Nam trong 2 tháng gần nhất (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 9 Tháng 10 Toyota Camry xe 78 229 Kia K5

19 23 Honda Accord

5 3

Toyota Camry tiếp tục là đầu tàu của cả phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam. Trong tháng 10, doanh số chung của mẫu xe này cùng với Kia K5, Honda Accord đạt 255 xe.

Như vậy, Toyota Camry với 229 xe đóng góp đến gần 90% tổng lượng tiêu thụ sedan cỡ D tại Việt Nam ở tháng vừa qua.

Tính từ đầu năm, Toyota Camry sở hữu doanh số lũy kế 1.838 xe. Kia K5 bán được 199 xe cho khách Việt, doanh số của Mazda6 hiện ở mức 56 xe còn lượng tiêu thụ của Honda Accord là 32 xe.

Doanh số Toyota Camry tăng trưởng gần gấp ba sau khi hưởng ưu đãi. Ảnh: TMV.

Mazda6 vẫn còn nằm trong danh mục sản phẩm của hãng tại thị trường Việt nhưng đã trắng doanh số kể từ tháng 5. Tương lai của Mazda6 gần như đã được định đoạt và chỉ còn chờ xác nhận chính thức từ hãng xe Nhật Bản.

Loạt sedan cỡ D thương hiệu Trung Quốc gồm BYD Seal hay MG7 cũng không quá thành công tại Việt Nam. Dựa trên tình hình hiện tại, sedan tiền tỷ giờ gần như chỉ xuất hiện để hoàn thiện danh mục sản phẩm của từng hãng, thay vì là những mẫu xe với mục tiêu doanh số rõ ràng.