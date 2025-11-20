Màn hình sau vô lăng của hơn 7.500 xe Toyota, Lexus có thể dính lỗi

Đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch đặt sau vô lăng của nhiều xe Toyota, Lexus tại Việt Nam có thể không sáng sau khi bật khóa điện.

Đồng hồ sau vô lăng của Toyota Corolla Cross có thể không sáng khi bật khóa điện. Ảnh: TMV.

Toyota Việt Nam vừa phát đi thông báo triệu hồi đối với hơn 7.500 ôtô các thương hiệu Toyota, Lexus do lỗi hiển thị của đồng hồ táp-lô.

Cụ thể, đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch đặt trên táp-lô, ngay sau vô lăng của các xe này có thể không sáng sau khi bật khóa điện. Toyota Việt Nam đánh giá việc lái xe trong tình trạng không có đồng hồ tốc độ và các cảnh báo khiến người lái bỏ qua các thông tin cần thiết, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Toyota Việt Nam cho biết có tổng cộng 7.579 ôtô thuộc các thương hiệu Toyota và Lexus bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi lần này. Các mẫu xe bị ảnh hưởng gồm Toyota Alphard, Toyota Camry, Toyota Corolla Altis, Toyota Corolla Cross, Lexus LM và Lexus LS500, được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 20/7/2023 đến ngày 19/5/2025.

Vô lăng và đồng hồ kỹ thuật số của Lexus LS500 F Sport. Ảnh: Car and Driver.

Toyota Corolla Cross là mẫu xe chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số xe bị ảnh hưởng với 6.623 xe. Lexus LS500 có 2 xe thuộc diện triệu hồi, còn Toyota Camry có một.

Chủ xe thuộc diện bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo từ đại lý Toyota và Lexus mời mang phương tiện đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, các xe Toyota và Lexus trong diện triệu hồi sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hộp số.

Thời gian kiểm tra và sửa chữa/cập nhật dự kiến khoảng 1,9-2,7 giờ/xe.

Toyota Việt Nam cũng cho biết với những xe Toyota, Lexus nhập khẩu không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng của đợt triệu hồi, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết.

Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, đại lý Toyota và Lexus sẽ tiến hành kiểm tra, cập nhật miễn phí cho khách hàng.