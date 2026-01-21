Đánh giá Volvo XC60 - chọn đường quen thay vì lối đi khác biệt?

Không phải là một cái tên quá mới lạ, nhưng trải nghiệm Volvo XC60 mở ra cho tôi nhiều góc nhìn hơn về cách một mẫu SUV hạng sang cho gia đình tiếp cận người dùng.

Volvo XC60 không phải một mẫu xe mới tại Việt Nam, nhưng đây luôn là cái tên ghi nhận sức hút nhất định trong nhóm SUV hạng sang tầm giá trên 2 tỷ đồng .

Ở phiên bản thế hệ mới vừa xuất hiện, Volvo XC60 vẫn mang đến những cảm xúc quen thuộc, thứ giúp mẫu xe này chinh phục khách hàng.

Không nhiều thay đổi về thiết kế

So với bản tiền nhiệm, Volvo XC60 nâng cấp có thiết kế khác biệt hơn chút, chủ yếu nằm ở mặt ca lăng. Điểm ấn tượng nhất là thiết kế lưới tản nhiệt của mẫu xe mới.

Đối với người dùng của Volvo, sự thay đổi này thật ra cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến ngôn ngữ hay phong cách của mẫu xe.

Nhưng sự thay đổi dù nhỏ này lại giúp hãng xe châu Âu thu hút không ít khách hàng mới. Điều này đến từ phần lưới tản nhiệt được tinh chỉnh nhẹ ở chi tiết nan dọc/chéo, tạo cảm giác hiện đại và trẻ trung.

Xe tiếp tục sở hữu số đo 4.708 x 1.902 x 1.656, trục cơ sở khoảng 2.865 mm.

Là một mẫu SUV hạng sang với giá hơn 2 tỷ đồng , Volvo XC60 được trang bị đầy đủ các chi tiết từ đèn LED Matrix, hỗ trợ mở rộng góc lái, camera 360 độ đến hệ thống giải trí thông minh được tích hợp ở màn hình chính, hiển thị kính lái HUD.

Thiết kế ngoại, nội thất của XC60. Ảnh: Đan Thanh.

Đáng tiếc, chức năng Apple Carplay và Android Auto trên xe vẫn là loại có dây. Các bước cài đặt, kết nối điện thoại với màn hình trên xe khá nhạy nhưng có lẽ với tầm giá hơn 2 tỷ, tôi vẫn sẽ chờ đợi tính năng kết nối không dây hơn.

Ở hàng ghế 2, XC60 vẫn được trang bị ghế trẻ em tích hợp sẵn, một ưu điểm đáng chú ý với các gia đình có trẻ nhỏ. Chỉ bằng một nút bấm, phần nệm ghế sẽ được nâng lên và cố định, phù hợp với các bạn nhỏ đã có khả năng ngồi trên ghế. Trẻ em nhỏ hơn vẫn có thể dễ dàng gắn nôi hoặc ghế trẻ em riêng biệt lên xe.

Nhìn chung, chiếc SUV hạng sang sở hữu được đầy đủ các trang bị cho gia đình. Với tầm giá này, việc sở hữu loạt trang bị đắt đỏ thực chất là yếu tố đủ chứ không được xem là một điểm cộng lớn. Nhưng với cách sắp xếp trang bị nội thất không rườm rà, Volvo XC60 toát ra được cảm giác tinh tế và không phô trương. Đây cũng là ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, thu hút lượng lớn khách hàng trung thành của thương hiệu.

Êm ái và còn gì nữa?

Ngay từ những phút đầu tiên cầm vô lăng của XC60 bản nâng cấp, tôi đã dễ dàng nhận ra chất Volvo quen thuộc. Cung đường đi Phan Thiết có gần như đầy đủ dạng địa hình, từ đường nội đô đông đúc, cao tốc dài đến cung đường ven biển ngoằn ngoèo.

Từ trung tâm TP.HCM đến hơn 3 giờ trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Volvo XC60 thể hiện tốt khả năng của một mẫu SUV hạng sang. Ga được giữ đều khi di chuyển trên phố, hệ thống ADAS làm tốt nhiệm vụ cảnh báo khi có xe máy cắt ngang hay vật cản ở gần.

Hệ thống ADAS cùng chức năng hỗ trợ lái làm tốt nhiệm vụ trên cao tốc, giúp tôi tránh cảm giác mỏi mệt khi cố giữ đều ga. Ảnh: Phong Vân.

Volvo XC60 thể hiện rõ được khả năng của một chiếc SUV được hoàn thiện tốt về mặt động cơ và khung gầm. Trên cao tốc, chỉ với một cú đạp ga, tôi dễ dàng đẩy chiếc SUV lên vận tốc lớn hơn, sẵn sàng cho những lần vượt xe. Kết hợp với hệ thống Adaptive Cruise Control và chức năng hỗ trợ, việc cầm lái XC60 trên đoạn cao tốc dài là một trải nghiệm nhẹ nhàng.

Các chức năng hỗ trợ lái của mẫu SUV này đủ thông minh để đánh lái, tăng tốc, giảm tốc theo xe phía trước, chủ động dừng đèn đỏ và sẵn sàng tiếp tục di chuyển khi đèn xanh, thông qua một cú đạp nhích nhẹ chân ga.

Tôi cầm lái bản xăng, sử dụng động cơ 2.0L I4 MHEV đến Việt Nam. Khối động cơ này cho công suất 249 mã lực và 350 Nm mô-men xoắn. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,9 giây.

Khi đi đến dốc Hoàng hôn với cung đường sỏi đá, Volvo XC60 tiếp tục thể hiện được độ đầm chắc ở khung gầm và hệ thống treo. Với vận tốc khoảng 50-60 km/h trong điều kiện đường không tốt, người ngồi bên trong xe vẫn không cảm thấy lắc lư hay quá khó chịu.

Những góc cua trên dốc cũng phản ánh được độ ổn định và chắc chắn của vô lăng. Nó không quá cứng chắc như những chiếc xe thể thao, nhưng đủ nhạy và không "dão" để tôi an tâm vào cua.

Ở những góc cua "tay áo" hay đường dốc, Volvo XC60 thể hiện được sự đầm chắc nhờ khung gầm và hệ dẫn động AWD. Ảnh: Đan Thanh.

Với Volvo XC60, đây đơn giản không phải là lựa chọn dành cho những người tìm kiếm sự phấn khích hay những cú "dính lưng" mỗi khi nhấn ga.

Cái chất của mẫu xe này không nằm ở sự hào nhoáng hay tốc độ, mà nằm ở sự ổn định có phần lầm lì. Chính cái sự êm ái đến mức có phần "nhàm chán" với những tay mê tốc độ của XC60 lại là điểm giúp tôi tự tin đạp ga hay vào cua gắt mà không phải lo lắng về việc xe bị lắc lư hay mất kiểm soát.

Khi tôi cố gắng lái xe một cách mạnh mẽ hơn với những pha đạp ga sâu hay đánh lái gắt, chiếc xe vẫn thể hiện sự điềm tĩnh và mềm mại. Rõ ràng những tay lái thích thể hiện sẽ không ưng mẫu xe này.

Đây cũng chính là "chất riêng" mà Volvo hướng đến ở cả dải sản phẩm của mình, cũng như giữ tốt nó trên mẫu XC60 nâng cấp. Mọi thứ trên chiếc xe nằm ở mức vừa đủ, kể cả cảm giác lái vẫn sự sang trọng cao cấp tiện nghi.

Và với giá bán dao động 2,299 tỷ cho bản chạy xăng và 2,75 tỷ đồng với tùy chọn PHEV, Volvo cũng không phải là một sự lựa chọn dành cho khách hàng thích sự sang trọng nổi bật hay nét thể thao mạnh mẽ. Nhưng chiếc SUV này sẽ là lựa chọn cho những ai đã "mệt mỏi" với những mẫu xe thể thao ồn ào, mong muốn tìm kiếm một chiếc SUV hạng sang đủ an toàn, đủ kín đáo và khả năng vận hành ổn định.