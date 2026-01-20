Ôtô nước ngoài sẽ sớm 'rơi rụng' khỏi thị trường Trung Quốc

Cuộc cạnh tranh về công nghệ giữa các hãng xe nội địa Trung Quốc khiến loạt ôtô nước ngoài được dự báo sẽ sớm bị đào thải khỏi thị trường tỷ dân trong khoảng 5 năm tiếp theo.

Theo Carscoops, Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục là một thị trường gây ra nhiều thách thức với các nhà sản xuất ôtô nước ngoài.

Những thương hiệu Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế thống trị ở thị trường nội địa, giữa bối cảnh quốc gia tỷ dân kiên định với mục tiêu điện hóa giao thông bằng ôtô thuần điện và xe hybrid cắm sạc (PHEV).

Nhu cầu của khách hàng Trung Quốc dành cho xe năng lượng mới đã tăng 18% trong năm 2025. Diễn biến này trái ngược với những gì đang diễn ra ở Mỹ và châu Âu, nơi tốc độ tăng trưởng doanh số xe điện có dấu hiệu chậm lại.

Việc các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc tăng tốc ứng dụng công nghệ mới khiến phần lớn hãng xe nước ngoài khó có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Chuyên trang Carscoops nhận định khi BYD, Geely hay Changan tiếp tục cạnh tranh gay gắt về các tính năng và công nghệ, họ cũng đồng thời tạo ra khoảng cách khá xa so với các nhà sản xuất ôtô của phương Tây.

Khách hàng Trung Quốc được cho là đánh giá rất cao việc các hãng xe địa phương có thể tích hợp phương tiện giao thông liền mạch với loạt công nghệ hiện có. Chẳng hạn, các siêu ứng dụng như WeChat, AliPay của Trung Quốc giờ đây có thể sử dụng trực tiếp ngay trên xe.

Chia sẻ với Wall Street Journal, chuyên gia phân tích Xiao Feng nhận định điều này đồng nghĩa phần lớn nhà sản xuất ôtô nước ngoài sẽ bị đào thải khỏi thị trường Trung Quốc vào năm 2030.

Ngoại trừ một số ông lớn như Tesla, Toyota hay Volkswagen, nhóm ôtô thương hiệu ngoại sẽ khó cạnh tranh với xe Trung Quốc về cả tính năng và công nghệ xe điện.

Tốc độ phát triển của ôtô thuần điện và PHEV tại Trung Quốc vẫn đang diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, doanh số ôtô du lịch của nước này hồi năm ngoái lại ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất trong 3 năm gần đây - mức tăng 4% đưa tổng doanh số đạt 23,7 triệu xe.

Doanh số xe năng lượng mới tiếp tục được thúc đẩy bởi các khoản trợ cấp do chính quyền Trung Quốc cung cấp. Trong năm 2025, người dân nước này từng được nhận đến 2.900 USD khi đổi xe cũ lấy ôtô thuần điện hoặc PHEV.

Khoảng 11,5 triệu xe đã được bán thông qua chương trình thu cũ đổi mới nói trên. Dù vậy trong tháng 12/2025, doanh số xe mới tại Trung Quốc được báo cáo đã giảm 14% do một số địa phương cạn ngân sách dành cho ưu đãi.

Nhiều nguồn tin cho biết chính quyền Bắc Kinh sẽ xem xét cắt giảm trợ cấp xe điện trong năm nay.

Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường xe điện Trung Quốc đang ảnh hưởng đến khá nhiều hãng xe, cả nội địa lẫn các thương hiệu nước ngoài.

Một nghiên cứu công bố bởi Hiệp hội các đại lý ôtô Trung Quốc cho biết chỉ có 30% đại lý có thể duy trì được lợi nhuận trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2025. Khoảng 75% đại lý được khảo sát thậm chí thừa nhận đã bán một vài xe dưới giá vốn.

Năm ngoái, Mitsubishi rút lui hoàn toàn khỏi hoạt động sản xuất và bán hàng ở Trung Quốc. Jaguar Land Rover thu hẹp đáng kể danh mục sản phẩm ở quốc gia tỷ dân, còn Volkswagen đã ngừng sản xuất ôtô tại nhà máy Nam Kinh.

Ngay cả Tesla cũng chứng kiến doanh số giảm khoảng 5%, gián tiếp khiến Tesla phải nhường lại danh hiệu hãng xe điện bán chạy nhất thế giới cho BYD.

Dù khó khăn, Trung Quốc vẫn là thị trường ôtô hàng đầu thế giới. Đây là lý do nhiều hãng xe khác đang chọn phương án tái cấu trúc ở quốc gia tỷ dân, thay vì hoàn toàn từ bỏ thị trường.

Toyota đang xây dựng mới một nhà máy sản xuất xe điện Lexus tại Thượng Hải. Volkswagen sắp ra mắt loạt mẫu xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc, còn General Motors sẽ cung cấp tất cả sản phẩm của mình tại Trung Quốc ở dạng ôtô thuần điện hoặc PHEV.