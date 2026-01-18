Ford tăng cường sử dụng pin của BYD

Việc Ford đàm phán sử dụng pin của BYD là một phần trong chiến lược chia sẻ nguồn lực của nhà sản xuất ôtô Mỹ, từ tập trung cho ôtô thuần điện chuyển sang xe hybrid.

Theo Car News China, nhiều nguồn tin tiết lộ Ford đang đàm phán với BYD để thiết lập quan hệ đối tác, trong đó hãng xe Mỹ sẽ sử dụng pin của BYD cho một số dòng xe hybrid.

Cụ thể, tờ Wall Street Journal cho biết cả hai vẫn đang trong quá trình xác định các chi tiết cụ thể của mối quan hệ hợp tác tiềm năng. Trong một phương án được cân nhắc, Ford sẽ vận chuyển pin do BYD cung cấp đến các nhà máy bên ngoài nước Mỹ.

Nếu thỏa thuận này trở thành hiện thực, Ford sẽ được tiếp cận công nghệ pin từ nhà sản xuất ôtô lớn nhất Trung Quốc - vốn nổi tiếng với lợi thế về chi phí và năng lực sản xuất. Quan hệ đối tác tiềm năng này được cho là phù hợp chiến lược chuyển hướng gần đây của Ford, nhắm đến thu hẹp phạm vi hoạt động sản xuất ôtô thuần điện và tăng cường nguồn lực cho xe hybrid.

Tháng trước, Ford xác nhận ý định chuyển trọng tâm từ ôtô thuần điện sang xe hybrid. Nhà sản xuất ôtô hàng đầu nước Mỹ đặt mục tiêu vào năm 2030, khoảng một nửa doanh số toàn cầu sẽ là các mẫu xe hybrid, hybrid cắm sạc và ôtô thuần điện.

Về phần mình, BYD từng là một hãng pin lớn trước khi chuyển mình thành hãng xe năng lượng mới như hiện tại. BYD chủ yếu sản xuất pin tại Trung Quốc nhưng đang mở rộng năng lực sản xuất ra nước ngoài - nỗ lực nhằm mở rộng thị trường sang Brazil và các quốc gia Đông Nam Á, châu Âu.

Theo ước tính của Bernstein Research, lượng pin BYD xuất xưởng đã tăng 47% trong năm vừa rồi, đạt xấp xỉ 286 GWh.

Chuyên trang Car News China lưu ý BYD từng sản xuất pin tại tiểu bang California của Mỹ, cấp nguồn cho hoạt động của xe thương mại chạy điện. Tuy nhiên, BYD vẫn chưa có nhà máy nào sản xuất pin cho ôtô du lịch ở xứ cờ hoa.

Ford được cho là đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu dành cho xe điện tăng trưởng chậm lại. Tháng trước, Ford thông báo điều chỉnh chiến lược, dự kiến phát sinh 19,5 tỷ USD chi phí, chủ yếu liên quan đến hoạt động sản xuất xe điện.

Khi Ford có kế hoạch mở rộng danh mục xe xăng và tăng số lượng xe hybrid, nhu cầu về lượng pin sẽ tăng cao hơn. Dữ liệu bán hàng cho thấy doanh số xe hybrid của Ford trong quý IV/2025 đã tăng 18%, đạt khoảng 55.000 xe.

Trên thực tế, cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Ford và BYD dựa trên mối quan hệ hợp tác vốn đã tồn tại từ khá lâu.

Vào năm 2020, Ford bắt đầu sử dụng pin BYD trong các mẫu xe sản xuất bởi liên doanh của hãng này tại Trung Quốc với Changan. Sau đó, Ford tiếp tục dùng pin của BYD cho ôtô bán tại các thị trường khác. Chẳng hạn, Ford Bronco PHEV vừa ra mắt là mẫu xe đang sử dụng gói pin cung cấp bởi FinDreams, công ty con của BYD.