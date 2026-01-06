Hongqi chốt lịch thử nghiệm pin thể rắn, dự kiến sản xuất từ năm sau

Nguyên mẫu pin thể rắn của Hongqi đã trải qua chương trình phát triển tập trung kéo dài 470 ngày.

Theo Car News China, thương hiệu xe sang Hongqi thông báo bộ pin thể rắn đầu tiên do hãng tự phát triển đã được lắp đặt thành công cho nguyên mẫu Hongqi Tiangong 06.

Tiangong 06 cũng đã hoàn thành quá trình sản xuất thử nghiệm và xuất xưởng. Theo Car News China, đây là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của chương trình pin thể rắn toàn phần mà Hongqi đang theo đuổi, từ giai đoạn kiểm định trong phòng thí nghiệm sang thử nghiệm trên xe thực tế.

Gói pin được phát triển bởi Viện R&D của hãng, là hệ thống pin thể rắn toàn phần hoàn chỉnh đầu tiên mà thương hiệu xe sang này trang bị cho một mẫu xe ở giai đoạn tiền sản xuất.

Hongqi cũng xác nhận chính thức khởi động quá trình thử nghiệm trên xe, tập trung vào tích hợp hệ thống, độ ổn định cũng như hiệu suất an toàn trong điều kiện vận hành thực tế.

Theo Car News China, Tiangong 06 được xem là nền tảng SUV điện chuyên dụng để Hongqi thử nghiệm hệ thống truyền động và pin. Khách hàng Trung Quốc đã được tiếp cận mẫu SUV điện cỡ trung này, tuy nhiên với bộ pin lithium-ion thông thường.

Hongqi cho biết nguyên mẫu pin thể rắn đã trải qua một chương trình phát triển tập trung kéo dài 470 ngày. Trong quãng thời gian này, các nỗ lực nghiên cứu tập trung vào chất điện phân rắn gốc sunfua, xác thực hiệu suất của pin 10 Ah cũng như quy trình sản xuất pin 60 Ah.

Hongqi tiết lộ đã đạt được nhiều đột phá kỹ thuật theo từng giai đoạn ở các lĩnh vực nói trên, tuy nhiên không chia sẻ chi tiết về mật độ năng lượng, hiệu suất sạc hay các chỉ số về độ bền.

Hãng xe sang thuộc FAW cho biết đã đạt được một số thành tựu trong đóng gói mô-đun pin chịu điện áp cao, tích hợp trọng lượng nhẹ ở cấp độ hệ thống. Những yếu tố này đóng vai trò quan trọng giúp pin thể rắn thích ứng hoàn toàn với các nền tảng xe.

Các báo cáo cho thấy FAW có kế hoạch trang bị pin thể rắn cho xe điện Hongqi vào năm 2027, trước tiên với một số sedan và SUV đầu bảng. Hiện, FAW Hongqi không công bố giá bán, lịch trình sản xuất hay thị trường nào sẽ được đón nhận các dòng xe trang bị pin thể rắn.