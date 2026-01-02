Đại diện hãng xe điện BYD nói gì về việc bị sao chép công nghệ pin?

Cách đây hơn 20 năm, BYD từng là nhân vật chính bị chỉ trích trong câu chuyện "vay mượn" thiết kế hay công nghệ, thế nhưng hiện nay mọi thứ đã đảo ngược khi kỷ nguyên xe điện dần hình thành.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây thì Li Yunfei, Tổng Giám đốc Thương hiệu và Quan hệ Công chúng của BYD Group đã có những chia sẻ đáng chú ý về văn hóa đổi mới sáng tạo trong ngành ôtô, hay xe điện Trung Quốc. Theo ông Li, trong khi nhiều đối thủ từng hoài nghi về lộ trình kỹ thuật của hãng, thì hiện nay, không ít doanh nghiệp lại đang có xu hướng nghiên cứu và mô phỏng chính các công nghệ đó.

Đáng chú ý, đại diện BYD thừa nhận hãng từng có những tranh luận nội bộ về việc bảo hộ thành quả sáng tạo. Tuy nhiên, BYD dường như đã chọn chấp nhận thực tế này như một quy luật của thị trường. Hãng tin rằng nếu người dẫn đầu ngừng đột phá, thị trường sẽ rơi vào trạng thái trì trệ.

Ví dụ điển hình được đưa ra là hệ thống sạc siêu nhanh megawatt vừa ra mắt đầu năm 2025, thứ mà hãng kỳ vọng sẽ tạo ra một cột mốc mới để các doanh nghiệp khác "theo dấu" trong vòng 1-3 năm tới.

Công nghệ sạc siêu nhanh của BYD đang được nhiều thương hiệu học tập, theo ông Li. Ảnh: CarnewsChina.

Dù vậy, giới quan sát nhận định rằng chiến lược "mở cửa" này của BYD thực tế là một cách để định hướng tiêu chuẩn ngành theo có lợi cho hệ sinh thái của họ, từ pin LFP đến công nghệ Hybrid DM.

Việc chấp nhận bị "bắt chước" không hẳn là sự hào phóng thuần túy, mà có thể là một phần trong cuộc đua xác lập vị thế thống trị về mặt kỹ thuật trước sức ép từ các đối thủ đồng hương.

Đây là một sự thay đổi vị thế đáng kể. Bởi trước đây khi vừa ra mắt, thương hiệu này từng bị gán mác "vay mượn" thiết kế từ Toyota. Có thể thấy hiện tại, hãng đã dần thoát khỏi câu chuyện "đạo nhái" các tập đoàn lớn, thậm chí trở thành "nguyên mẫu" mới để các thương hiệu đồng hương chạy theo.