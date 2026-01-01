Gần 28.000 xe Audi gặp lỗi liên quan ghế trẻ em

Khi cố định ghế trẻ em trên số xe Audi này bằng dây đai an toàn, hệ thống bảo vệ hành khách sẽ không hoạt động đúng cách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo Carscoops, Audi đang phát lệnh triệu hồi với gần 28.000 xe đời 2025 do một vấn đề liên quan đến dây an toàn, có thể ảnh hưởng đến an toàn của trẻ em khi ngồi vào ghế ôtô.

Vấn đề xuất phát từ cách dây an toàn tương tác với hệ thống ghế trẻ em, khiến số xe Audi bị ảnh hưởng không thể đáp ứng các quy định an toàn liên bang.

Theo Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến tổng cộng 27.768 xe Audi khác nhau, từ A5, S5, A6 cho đến A6 Sportback e-tron, S6 Sportback e-tron, Q6 e-tron, Q6 Sportback e-tron, SQ6 e-tron và SQ6 Sportback e-tron.

Điểm chung của số xe này nằm ở hệ thống dây đai an toàn trên hàng ghế sau. Tài liệu NHTSA cho biết bộ cuộn khóa tự động của các xe Audi thuộc diện triệu hồi có thể không hoạt động đúng cách khi người dùng lắp đặt ghế trẻ em bằng dây đai an toàn.

Audi đã phát hiện vấn đề này từ tháng 9 thông qua quá trình kiểm tra nội bộ. Từ đó, hãng xe Đức mở một cuộc điều tra, sau cùng xác định rằng khi dây đai an toàn được dùng để cố định ghế trẻ em, bộ cuộn khóa tự động có thể không ngăn được dây đai an toàn bị kéo dài quá giới hạn cho phép sau khi đã khóa.

Việc dây đai có thêm độ trượt khiến ghế trẻ em có thể không được cố định chắc chắn, từ đó gia tăng nguy cơ chấn thương.

Nguyên nhân của vấn đề được xác định xuất phát từ cụm lò xo trong bộ cuộn khóa tự động của dây đai an toàn, vốn có thể đã bị hư hỏng trong quá trình sản xuất. Lỗi này được cho là xuất phát từ một chốt bị lỏng hoặc lắp sai vị trí, khiến vỏ cụm bị biến dạng và dẫn đến chốt khóa không thể ăn khớp.

Audi khẳng định chỉ khoảng 3% số xe bị triệu hồi thực sự gặp phải lỗi này ở hệ thống dây đai an toàn.

Chủ xe bị ảnh hưởng dự kiến nhận được thông báo triệu hồi vào giữa tháng 2. Đại lý sẽ tiến hành kiểm tra bộ cuộn khóa tự động dây đai an toàn hàng ghế sau. Nếu dây an toàn có thể bị kéo ra quá mức như mô tả, toàn bộ cụm dây đai an toàn sẽ được thay thế miễn phí.

Bên cạnh giải pháp khắc phục, đại lý còn nhận được lệnh dừng bán đối với các xe Audi thuộc diện ảnh hưởng. Theo Carscoops, quyết định dừng bán tương tự thường xảy ra với các mẫu xe mới. Trong thông báo triệu hồi, Audi cũng xác nhận hiện tại chưa có phụ tùng thay thế.

Các đại lý được khuyến cáo tiến hành kiểm tra và giữ lại bất kỳ xe Audi nào được xác định có cụm dây an toàn bị lỗi. Quy trình kiểm tra khá đơn giản - chỉ cần cố định cây thước lên hàng ghế sau, kéo dây đai an toàn và đo khoảng hành trình của dây.