Chi tiết Audi A6 thế hệ mới - giá gần 2,8 tỷ đồng

Audi A6 sedan thế hệ mới vừa được ra mắt tại Việt Nam với gói ngoại thất thể thao S Line. Đây là chiếc A6 thế hệ 6 vừa được ra mắt toàn cầu vào tháng 3 năm nay.
Tại nhiều thị trường, A6 được phân phối với 2 biến thể là Avant (wagon) và Sedan. Ở Việt Nam, hãng chỉ mang duy nhất biến thể sedan đến giới thiệu người dùng.
Ngôn ngữ thiết kế của chiếc xe hướng đến sự tối giản, khá tương đồng chiếc A5 vừa giới thiệu cách đây vài tháng. Lưới tản nhiệt Singleframe cỡ lớn, ngay bên dưới là hốc gió đặt ở rìa cản trước.
Đầu xe được thiết kế thể thao với cụm đèn trước tích hợp thay vì tách rời như A6 e-tron.
Tương tự A5, Audi A6 cũng được phát triển từ nền tảng khung gầm PPC (Premium Platform Combustion).
Cụm đèn hậu cũng được thiết kế với công nghệ OLED.
Xe được trang bị mâm 19 inch đi cùng công nghệ hạn chế tiếng ồn vọng lại từ mặt đường.
Khoang nội thất Audi A6 cũng khá tương đồng đàn em, nổi bật với cụm 3 màn hình ở táp lô.
Ở trung tâm là màn hình cảm ứng MMI 14,5 inch, nối với bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch.
Màn hình dành cho ghế phụ có kích thước 10,9 inch.
Vô lăng dạng thể thao 3 chấu quen thuộc vẫn xuất hiện trên Audi A6 2026. Điểm đặc biệt là công nghệ HUD trên A6 2026 đã được nâng cấp, với kích thước hiển thị lớn hơn.
Người lái có thể tùy chỉnh hiển thị, điều khiển chức năng xe từ màn hình hiển thị HUD thông qua các nút bấm trên vô lăng.
Khu vực yên ngựa được trang bị hộc giữ nước, cần số điện tử. Xe được trang bị hệ thống âm thanh 16 loa Bang & Olufsen.
Đáng tiếc ở lần nâng cấp này, người dùng Việt không được trải nghiệm hệ thống dẫn động Quattro mà thay vào đó là dẫn động cầu trước. Audi A6 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 2.0L TFSI cho công suất 196 mã lực, mô men xoắn cực đại 340 Nm. Khối động cơ giúp xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 8,2 giây.
Xe được bán với giá 2,799 tỷ đồng. Cùng tầm giá với Audi A6, thị trường còn những cái tên như BMW 5-Series, Mercedes-Benz E-Class hay Volvo S90.
