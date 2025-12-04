Chi tiết Audi A6 thế hệ mới - giá gần 2,8 tỷ đồng

Đáng tiếc ở lần nâng cấp này, người dùng Việt không được trải nghiệm hệ thống dẫn động Quattro mà thay vào đó là dẫn động cầu trước. Audi A6 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 2.0L TFSI cho công suất 196 mã lực, mô men xoắn cực đại 340 Nm. Khối động cơ giúp xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 8,2 giây.