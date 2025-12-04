Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô Porsche tại Nga 'chết đứng' hàng loạt

  • Thứ năm, 4/12/2025 11:42 (GMT+7)
Hệ thống Vehicle Tracking System gặp sự cố được cho là nguyên nhân khiến hàng loạt ôtô Porsche tại Nga không thể khởi động.

Theo Carscoops, ngay đầu tháng 12, hàng trăm chủ xe Porsche tại Nga phát hiện ra những chiếc xe đắt tiền đã thực sự “chết đứng”. Các báo cáo hiện có chỉ ra hệ thống Vehicle Tracking System (VTS) có thể là nguồn cơn cho vụ việc.

Bất kể “thủ phạm” là một bản cập nhật gặp lỗi hay động thái cố ý từ bên thứ ba, những chiếc Porsche tại Nga đang “nằm im” và không thể khởi động.

Sự cố này ảnh hưởng đến số xe Porsche ra mắt từ năm 2013, tất cả đều được trang bị mặc định hệ thống VTS. Nếu VTS mất tín hiệu vệ sinh, hệ thống này sẽ tự động kích hoạt bộ khóa động cơ, khiến xe dừng hoạt động.

Chia sẻ với Daily Mail, Yulia Trushkova - Giám đốc dịch vụ Rolf Group - cho biết tất cả mẫu xe thương hiệu Porsche và tất cả kiểu loại động cơ đều bị ảnh hưởng. Các xưởng dịch vụ Porsche tại Nga đều đã nhận một loạt khiếu nại giống hệt nhau.

Nhiều suy đoán đã xuất hiện. Đại diện một đại lý Porsche ở Moscow tin rằng sự cố này là cuộc “tấn công” có chủ đích, tuy nhiên thừa nhận không có bằng chứng nào ủng hộ giả thuyết của mình.

Porsche tai Nga anh 1

Hàng loạt ôtô Porsche tại Nga không thể khởi động, phải "lên thớt" về xưởng dịch vụ kiểm tra. Ảnh: Daily Mail.

Chi nhánh Porsche tại Nga từ chối bình luận. Trụ sở toàn cầu của hãng xe Đức cũng chưa lên tiếng về sự cố ở Nga.

Hiện, đội ngũ kỹ thuật viên đang tiến hành kiểm tra những chiếc xe trông hoàn toàn bình thường nhưng không thể khởi động.

Các chủ xe cho biết sự cố xảy ra đột ngột và khó lường. Một người ở St. Petersburg kể rằng chiếc Macan của mình vẫn nổ máy bình thường chỉ vài phút trước đó, ngay sau khi vừa lấy thức ăn mang đi.

Phần lớn chủ xe Porsche khác cho biết ôtô của mình chết máy ngay sau khi khởi động. Vài người thậm chí phải tháo các đầu nối của hệ thống báo động để cố gắng vô hiệu hóa hoàn toàn. Số ít cho biết đã thành công khởi động xe sau khi tháo ắc-quy ít nhất 10 giờ.

Hiện, không có cách khắc phục triệt để nào cho tình trạng trên. Số lượng xe Porsche mắc kẹt tại các đại lý đang tiếp tục tăng lên trên khắp nước Nga.

Phúc Hậu

