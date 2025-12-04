Các hãng xe Nhật chạy đua ưu đãi tháng vàng

Trong tháng 12, không chỉ một mà gần như toàn bộ hãng xe Nhật đều đang triển khai ưu đãi lớn nhằm chạy nước rút cho cuộc đua doanh số cuối năm.

Tháng 12 có thể xem là thời điểm vàng của ưu đãi bởi các hãng xe liên tục triển khai chương trình giảm giá nhằm kích cầu mua sắm, chạy đua doanh số cuối năm.

Trong đó, các thương hiệu Nhật Bản chính là người khơi màu cho đường đua ưu đãi khi ngay từ những ngày đầu tháng, hàng loạt cái tên ăn khách từ Toyota, Honda, Mitsubishi hay Suzuki đã được giảm hàng chục triệu đồng.

Mitsubishi giảm đến 90 triệu đồng

Trong tháng 12, gần toàn bộ dải sản phẩm của Mitsubishi được áp dụng ưu đãi 50-100% phí trước bạ.

Trong đó, chiếc MPV chạy xăng bán chạy nhất thị trường là Xpander được hỗ trợ 100% phí trước bạ cho toàn bộ phiên bản, bao gồm biến thể Crossover MPV. Khách hàng mua xe cũng được tặng kèm phiếu nhiên liệu, bảo hiểm vật chất hay camera hành trình. Giá trị khuyến mại dao động 66-88 triệu đồng tùy phiên bản.

Các mẫu xe ăn khách của Mitsubishi đều đang hưởng ưu đãi tốt trong tháng cuối năm. Ảnh: Mitsubishi, Đan Thanh.

Tất cả phiên bản của Mitsubishi Xforce cũng được giảm 100% phí trước bạ, tương đương 60-70 triệu đồng. Trong đó, tùy chọn Ultimate 2 tone màu được giảm cao nhất.

Khách hàng mua Mitsubishi Attrage cũng được hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ kèm quà tặng trong tháng 12. Trong đó tùy chọn Attrage CVT Premium được tặng kèm ăngten vây cá và phiếu nhiên liệu, đưa tổng giá trị khuyến mại lên mức 58,5 triệu đồng. Đại diện bán tải duy nhất của Mitsubishi tại Việt Nam là Triton đang được giảm 100% phí trước bạ trong tháng cuối năm.

Khách hàng mua xe cũng được tặng kèm phiếu nhiên liệu, tiết kiệm tổng cộng khoảng 50-76 triệu đồng. Tân binh Destinator vừa ra mắt đang được hưởng giá khuyến mại 739-805 triệu đồng, thấp hơn ít nhất 41 triệu so với mức niêm yết.

Toyota ưu đãi gần 150 triệu đồng

Trong tháng 12, toàn bộ dải sản phẩm của Toyota đang được giảm 50-100% phí trước bạ.

Trong đó, các mẫu MPV, SUV đô thị như Veloz Cross, Avanza Premio hay Yaris Cross, Corolla Cross đang được ưu đãi 50-100% phí trước bạ, trị giá khuyến mại dao động 42-75 triệu đồng. Chiếc bán tải Hilux cũng được giảm 50% phí trước bạ cho 3 phiên bản, tương đương 20-30 triệu đồng.

Toyota Camry là mẫu xe hưởng ưu đãi lớn nhất của thương hiệu Nhật trong tháng 12. Ảnh: Phúc Hậu.

Đáng chú ý là Toyota Camry, mẫu sedan bán chạy nhất phân khúc xe gầm thấp cỡ D đang được hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ, giá trị khuyến mại dao động 122 triệu đến 153 triệu đồng. Đây cũng là sản phẩm được giảm giá nhiều nhất của Toyota trong tháng cuối năm.

Ở kỳ báo cáo tháng 10, Toyota ghi nhận doanh số của toàn bộ mẫu xe du lịch đạt 7.768 chiếc, tăng 11% so với tháng trước đó. Trong đó, Yaris Cross là cái tên chiến lược với tổng lượng xe bán ra thị trường đạt 1.833 chiếc trong tháng 10.

Trừ Swift, xe Suzuki nào cũng giảm

Tất cả các mẫu xe Suzuki trong tháng 12 đều hưởng ưu đãi phí trước bạ kèm quà tặng. Trong đó, 3 phiên bản của mẫu SUV cỡ A Suzuki Fronx được giảm từ 26-60 triệu đồng, đưa giá bán về mức 494-614 triệu đồng tùy phiên bản.

Đối với khách hàng mua XL7 Hybrid, mức ưu đãi bao gồm gói bảo dưỡng xe thời hạn 3,5 năm và mức hỗ trợ 100% phí trước bạ, đưa giá bán về mức 529-533,9 triệu đồng cho 2 tùy chọn tone màu.

Trừ Swift, toàn bộ dải sản phẩm của Suzuki đang được giảm phí trước bạ. Ảnh: Đan Thanh, Vĩnh Phúc, Phúc Hậu.

Suzuki Jimny có giá bán được giảm từ 789-799 triệu xuống còn 694-704 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua mẫu SUV này cũng được được tặng kèm gói bảo dưỡng xe 3,5 năm. Chương trình được áp dụng với các mẫu Jimny số VIN 2024.

Từ mức giảm kỷ lục gần 150 triệu đồng của Toyota Camry, đến việc hỗ trợ 100% phí trước bạ cho hàng loạt sản phẩm chủ lực của Mitsubishi và Suzuki, có thể thấy các hãng xe đang nỗ lực tối đa để kích cầu và chạy đua hoàn thành chỉ tiêu doanh số.

Đối với người tiêu dùng, đây chính là cơ hội tốt nhất để sở hữu xe mới với chi phí thấp nhất, trước khi thị trường bước vào giai đoạn khan hàng thường thấy vào đầu năm mới.