Cận cảnh Honda Dream NCX 2026 - xe số nhập Campuchia, giá từ 148 triệu

  • Thứ tư, 3/12/2025 14:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Honda Dream NCX 2026 sử dụng động cơ 125 cc, điểm nhấn là bộ tem mới có họa tiết hoa Rumdul - quốc hoa của Campuchia.

Honda Dream NCX anh 1

Một cơ sở tư nhân chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại tỉnh Tây Ninh vừa giới thiệu mẫu xe số Honda Dream NCX 2026. Xe nhập khẩu từ Campuchia, gồm 3 tùy chọn màu sắc với giá khởi điểm 148 triệu đồng.
Honda Dream NCX anh 2

Phiên bản màu đen có giá 148 triệu đồng. Bản màu xanh có giá 152 triệu đồng còn Honda Dream NCX màu đỏ có giá 155 triệu đồng. Honda Dream NCX 2026 có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.868 x 697 x 1.051 mm, khối lượng bản thân 98 kg.
Honda Dream NCX anh 3Honda Dream NCX anh 4Honda Dream NCX anh 5Honda Dream NCX anh 6

Điểm nhấn của Honda Dream NCX 2026 nằm ở bộ tem phối giữa sắc vàng-bạch kim với họa tiết hoa Rumdul - quốc hoa của đất nước Campuchia.
Honda Dream NCX anh 7

Hệ thống đèn chiếu sáng được nâng cấp, toàn bộ sử dụng bóng LED.
Honda Dream NCX anh 8

Cụm đèn hậu của Honda Dream NCX 2026 cũng sử dụng bóng LED.
Honda Dream NCX anh 9

Chiếc xe số của Honda sử dụng chìa khóa cơ.
Honda Dream NCX anh 10

Mặt đồng hồ analog đậm chất cổ điển của Honda Dream NCX 2026. Khu vực này cũng có các họa tiết hoa Rumdul.
Honda Dream NCX anh 11Honda Dream NCX anh 12

Yên xe thoải, mặt yên khá rộng. Chiều cao yên tại vị trí lái đạt 760 mm, phù hợp cho cả nam và nữ sử dụng.
Honda Dream NCX anh 13

Chất cổ điển cũng được nhìn thấy ở phần tay dắt xe bọc nhựa màu đen.
Honda Dream NCX anh 14

Phuộc sau của Honda Dream NCX 2026 có thể điều chỉnh để phù hợp với số người ngồi trên xe.
Honda Dream NCX anh 15Honda Dream NCX anh 16

Cả bánh trước và sau của Honda Dream NCX 2026 đều sử dụng vành căm đường kính 17 inch, trang bị phanh tang trống.
Honda Dream NCX anh 17

"Trái tim" của Honda Dream NCX 2026 là động cơ một xy-lanh, dung tích 125 cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 11 Nm.
Honda Dream NCX anh 18

Phiên bản Honda Dream NCX 2026 được mang về Việt Nam đi kèm hộp số 4 cấp.
Honda Dream NCX anh 19

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Honda Dream NCX 2026 là khoảng 1,592 lít/100 km.
Honda Dream NCX anh 20

Đơn vị nhập khẩu cam kết cung cấp phụ tùng khi khách có nhu cầu. Khách mua xe cũng được tặng kèm baga, bảo vệ lốc máy, rổ phía trước...
Honda Dream NCX anh 21

Với giá bán 148-155 triệu đồng tùy màu sắc, Honda Dream NCX 2026 không phải là lựa chọn lý tưởng dành cho số đông. Mẫu xe số nhập khẩu Campuchia này sẽ có giá trị sưu tầm nhiều hơn.

Phúc Hậu

Honda Dream NCX Honda xe số nhập khẩu Honda hoa Rumdul

