VinFast sắp mở bán sedan và SUV hạng sang?

Hai mẫu xe của VinFast xuất hiện trong Công báo nhiều khả năng thuộc dòng sản phẩm cao cấp, hoặc thương hiệu hạng sang Lạc Hồng của hãng trong tương lai.

Theo nội dung Công báo sở hữu công nghiệp số 452 tập A quyển 2 phát hành tháng 11, VinFast nhiều khả năng sẽ sớm giới thiệu thêm 2 mẫu xe mới, gồm một SUV và một sedan.

Ở trang 332 và 334 của Công báo cho thấy 2 mẫu xe mới của VinFast có thiết kế khá mềm mại nhưng sắc nét kiểu xe sang. Chiếc SUV nổi bật với mặt ca lăng cỡ lớn, lưới tản nhiệt to bản chiếm hơn 70% kích thước đầu xe.

Chiếc sedan cũng được sở hữu thiết kế tương tự nhưng phần đuôi dáng sedan coupe trẻ trung, gầm xe cũng hạ thấp. Điểm nhấn của cả 2 mẫu xe đến từ chi tiết kẻ sọc đặt ở đuôi, như một "dấu ấn" cho dòng sản phẩm hạng sang.

Hai thiết kế mới của VinFast xuất hiện trong Công báo. Ảnh: Công báo sở hữu công nghiệp.

Nhìn vào các chi tiết thiết kế khác lạ và sang trọng được thể hiện ở bản thiết kế, 2 mẫu xe trên có thể là sản phẩm thuộc một dòng xe mới, hoặc thương hiệu con của VinFast, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự sang trọng, cao cấp.

Đây cũng nhiều khả năng là các mẫu xe tiếp nối của Lạc Hồng 900 LX, một mẫu SUV hạng sang bọc thép từng được VinFast giới thiệu vào cuối tháng 8 năm nay.

Các thông số chi tiết cũng cấu hình động cơ, thời gian ra mắt của 2 mẫu xe mới vẫn là ẩn số. Hiện tại, hãng xe điện Việt đang phân phối khoảng 12 mẫu xe, đa phần là ôtô gầm cao và MPV.