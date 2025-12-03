Xe sang nhất Trung Quốc vẫn gặp rào cản giá ở châu Âu

Hongqi đang lên kế hoạch mở rộng mạnh mẽ tại châu Âu với xe điện và hybrid, đặt mục tiêu cạnh tranh với các đối thủ cao cấp trong khi phải đối mặt áp lực thuế quan.

Hongqi có thể là một hiện tượng phổ biến trên khắp Trung Quốc, tượng trưng cho sự xa hoa, xuất hiện bên cạnh các chính khách. Tuy nhiên ngoài thị trường quê nhà, thương hiệu này vẫn là một bí ẩn đối với hầu hết người mua xe.

Và gần đây, thương hiệu lâu đời nhất và sang trọng nhất của Trung Quốc đã đặt mục tiêu mở rộng sâu rộng tại châu Âu, lên kế hoạch giới thiệu 15 mẫu ôtô điện và hybrid và đưa chúng đến 25 thị trường vào năm 2028.

Giống như nhiều đối thủ đồng hương Trung Quốc, Hongqi coi tăng trưởng toàn cầu là điều cần thiết và châu Âu nằm ở vị trí cao trong danh sách. Tuy nhiên, kế hoạch của thương hiệu này phải đối mặt với một bối cảnh phức tạp.

Thiết kế ngoại thất của Hongqi EHS7, sản phẩm bán chạy nhất châu Âu của hãng. Ảnh: Hongqi.

Liên minh châu Âu đã áp đặt mức thuế nặng đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc, làm tăng cả chi phí và rủi ro.

Đáp lại, hãng xe Trung Quốc được cho là đang thăm dò khả năng mở nhà máy tại thị trường này. Các địa điểm sản xuất tiềm năng được báo cáo là ở miền nam châu Âu, đông châu Âu và khu vực Bắc Âu. Việc chế tạo ô tô trong EU có thể làm giảm tác động của thuế quan và giúp logistics suôn sẻ hơn, đặc biệt khi công ty nỗ lực thiết lập vị thế tại một thị trường mới.

Thương hiệu này là công ty con của tập đoàn FAW thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên tính đến tháng 10, hãng chỉ bán được 771 chiếc tại châu Âu, một con số khiêm tốn so với tầm vóc của chính nó tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, con số đó có thể đóng vai trò là mức cơ sở hơn là giới hạn.

Sản phẩm mới đáng chú ý nhất của hãng là EHS5, một chiếc SUV điện cỡ trung lần đầu tiên được trưng bày tại Triển lãm Ôtô Munich. Mẫu xe này chạy bằng pin lithium-ion 85 kWh và cung cấp phạm vi di chuyển 550 km.

Thông số kỹ thuật châu Âu vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng tại Trung Quốc, EHS5 có 2 phiên bản một mẫu dẫn động cầu sau 339 mã lực và một thiết lập dẫn động bốn bánh 610 mã lực. Cho đến nay, EHS7 là mẫu xe bán chạy nhất của Hongqi tại châu Âu, nhưng chiếc SUV mới này có thể thay đổi cán cân đó.

Xe có nội thất hiện đại, ngập tràn công nghệ. Ảnh: Honqi.

Giá cả sẽ là chìa khóa cho thành công của Hongqi tại châu Âu. Các thương hiệu Trung Quốc khác, như MG, Chery và BYD, đã liên tục tăng doanh số bán hàng trong khu vực nhờ các mẫu xe có giá giảm.

Giám đốc thiết kế của FAW, Giles Taylor, nói với Auto News rằng mối quan hệ của Hongqi với chính phủ cho phép hãng tiếp cận công nghệ "với mức giá mà bạn không thể tin được."

"Bạn có thực sự muốn chi 5 Euro cho một ly cà phê Starbucks khi có một thương hiệu khởi nghiệp nhỏ mới bán cà phê với giá 1,5 Euro không", đại diện thương hiệu chia sẻ.