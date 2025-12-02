Những cuộc đổi ngôi nội bộ của các hãng xe

Năm nay, nhiều hãng xe sẽ có sự thay đổi ở cái tên chủ lực doanh số. Những cuộc đổi ngôi này phần nào phản ánh những biến chuyển trong xu hướng mua sắm của khách Việt.

Khi thị trường xe Việt bước vào tháng cuối năm 2025, cái tên đóng vai trò đầu tàu doanh số của từng hãng tại Việt Nam cũng dần lộ diện.

Năm nay, nhiều cuộc đổi ngôi nội bộ đã diễn ra, phần nào phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu mua sắm của khách Việt.

Sedan hụt hơi

Cho đến hiện tại, có thể gọi 2025 là một năm tương đối khó khăn của nhóm sedan tại Việt Nam. Sau 10 tháng, danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường chỉ có duy nhất Toyota Vios đại diện phân khúc ôtô gầm thấp.

Mẫu sedan cỡ B của Toyota cũng chỉ đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách 10 ôtô sở hữu doanh số lũy kế 10 tháng tốt nhất Việt Nam.

Toyota Vios không còn là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam. Ảnh: TMV.

Riêng trong danh mục xe Toyota tại Việt Nam, Toyota Vios gần như chắc chắn mất danh hiệu "con gà đẻ trứng vàng" vào tay Toyota Yaris Cross. Sau 10 tháng, Vios sở hữu doanh số 9.898 xe còn Yaris Cross bán được 11.488 xe cho khách Việt.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra với Hyundai Accent. Không chỉ "bật bãi" khỏi đường đua doanh số phân khúc sedan cỡ B, Hyundai Accent còn phải chấp nhận nhường danh hiệu xe Hyundai bán chạy nhất Việt Nam cho Tucson - mẫu SUV cỡ C lắp ráp vừa có bản nâng cấp cuối năm ngoái.

Sau 10 tháng, Hyundai Accent bán được 5.644 xe cho khách Việt. Lượng tiêu thụ cùng kỳ của Hyundai Tucson đạt 6.839 xe. Một mẫu SUV khác của thương hiệu ôtô Hàn Quốc là Creta cũng đang bán tốt hơn Accent, doanh số lũy kế từ đầu năm đạt 6.114 xe.

Đà sa sút khiến Hyundai Accent không còn là cái tên gánh vác doanh số thương hiệu. Ảnh: TC Motor.

Honda City có lẽ sẽ là sedan hiếm hoi duy trì được vị thế của mình khi năm 2025 khép lại. Không phải là mẫu xe sở hữu doanh số bùng nổ trên bình diện toàn thị trường nhưng khi xét trong nội bộ danh mục sản phẩm Honda Việt Nam, City đang là cái tên làm tốt nhất.

Sau 10 tháng, doanh số Honda City đạt 7.644 xe, tương đương đóng góp hơn 36% tổng doanh số mảng ôtô của Honda tại Việt Nam từ đầu năm.

Xe gầm cao vẫn bán chạy

Kết thúc năm 2024, VinFast VF 5 lên ngôi vương doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam khi bán được khoảng 32.000 xe. Năm nay, VinFast chắc chắn vẫn sở hữu mẫu xe bán chạy nhất, nhưng nhiều khả năng sẽ chứng kiến cuộc đổi ngôi danh hiệu bán chạy, từ VF 5 chuyển sang cho "đàn em" VF 3.

Ngay từ năm ngoái, VF 3 đã tỏ ra là một đối thủ đáng gờm khi dù chỉ bắt đầu bán ra từ tháng 8/2024, mẫu ôtô điện đô thị cỡ nhỏ đã kịp tích lũy khoảng 25.000 xe ở thời điểm kết năm.

VinFast VF 3 và đàn anh VinFast VF 5 có thể đổi chỗ trên bảng thống kê doanh số. Ảnh: VinFast.

Sau 10 tháng đầu năm, VF 3 hiện sở hữu doanh số 36.005 xe, tạm thời dẫn trước so với VF 5 - vốn tích lũy được doanh số 35.406 xe.

Một cuộc đổi ngôi nội bộ khác cũng diễn ra với thương hiệu Kia của Hàn Quốc. Năm ngoái, khách Việt đã mua tổng cộng 7.313 xe Kia Sonet, biến mẫu SUV cỡ A thành "con gà đẻ trứng vàng" cho hãng xe đang được Thaco lắp ráp và phân phối.

Bước sang năm 2025, vị thế của Kia Sonet trở nên lung lay thấy rõ. Sau 10 tháng, doanh số Kia Sonet tạm thời ở mức 4.113 xe, xếp sau "đàn anh" Kia Seltos với 4.578 xe.

Doanh số Kia Sonet dường như bị ảnh hưởng do giá bán tăng sau đợt nâng cấp hồi năm ngoái. Ảnh: Thaco.

Nhiều khả năng đợt nâng cấp, điều chỉnh giá bán theo chiều hướng tăng của Kia Sonet hồi tháng 10/2024 là một phần nguyên nhân cho đà sa sút này.

Năm ngoái, Kia Seltos về nhì với doanh số chỉ thấp hơn 500 xe so với Kia Sonet. Do đó khi Sonet hụt hơi, việc Kia Seltos trở thành cái tên chủ lực doanh số mới của hãng tại Việt Nam cũng không khó để lý giải.

Nhìn chung, những màn đổi ngôi nội bộ của các hãng xe ít nhiều phản ánh những thay đổi trong xu hướng mua sắm tại thị trường ôtô Việt Nam. Sự thoái trào của sedan, lên ngôi của SUV hay tính nhạy cảm đặc biệt với giá bán của thị trường xe Việt đều được thể hiện khá rõ.