Đằng sau cú tăng doanh số dựng đứng của xe xăng giá rẻ

Doanh số Hyundai Grand i10, Toyota Wigo lập đỉnh nhưng khó có thể xóa nhòa thực tế rằng phân khúc xe xăng cỡ A gầm thấp đang ngày càng khó bán tại Việt Nam.

Sau khi những VinFast Fadil, Honda Brio rời đi, phân khúc xe xăng giá rẻ tại Việt Nam hiện chỉ còn 3 cái tên. Số lượng đại diện đã ít, lượng tiêu thụ lại còn không nhiều là nguyên nhân cho hàng loạt câu hỏi đặt ra nhắm đến tương lai của nhóm xe nhỏ giá rẻ chạy xăng.

Trong tháng 10, lượng tiêu thụ chung của Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning tăng gần gấp đôi. Tuy nhiên, đằng sau tín hiệu lạc quan này vẫn là ít nhiều những băn khoăn dành cho số phận của nhóm xe xăng giá rẻ.

Doanh số tăng dựng đứng

Sau cú rơi hồi tháng 8, doanh số chung của nhóm xe xăng gầm thấp cỡ A đã tăng trưởng liên tục tại 2 kỳ báo cáo gần nhất.

Báo cáo do TC Motor cung cấp cho thấy riêng trong tháng 10, Hyundai Grand i10 bán được 362 xe tại Việt Nam, tăng mạnh so với doanh số 224 xe ghi nhận ở tháng liền trước.

Tình hình lạc quan tương tự cũng diễn ra với Toyota Wigo. Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết mẫu xe nhập khẩu duy nhất trong phân khúc sở hữu doanh số 244 xe, tăng hơn gấp đôi so với số liệu tháng 9.

Doanh số xe xăng gầm thấp cỡ A tăng dựng đứng Doanh số nhóm xe xăng cỡ A tại Việt Nam trong 2 tháng gần nhất (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn Tháng 9 Tháng 10 Hyundai Grand i10 xe 224 362 Toyota Wigo

110 244 Kia Morning

32 29

Duy nhất Kia Morning giảm lượng tiêu thụ so với kỳ báo cáo liền trước. Sau khi có phần khởi sắc hồi tháng 9 nhờ ra mắt bản nâng cấp, doanh số Kia Morning đã giảm nhẹ về 29 xe trong tháng vừa rồi.

Tính từ đầu năm, tháng 10 đang tạm thời là kỳ bán hàng tốt nhất của Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo. Mẫu xe nhỏ cỡ A thương hiệu Hàn Quốc tích lũy được doanh số 2.617 xe sau 10 tháng, còn Toyota Wigo bán được 1.901 xe trong cùng kỳ.

Kia Morning tiếp tục là cái tên bán chậm nhất phân khúc xe xăng gầm thấp cỡ A tại Việt Nam. Nhiều kỳ liên tiếp không bán được trên 10 xe/tháng là nguyên nhân chính khiến doanh số lũy kế của Kia Morning tính đến hiện tại chỉ đạt 247 xe.

Kia Morning vừa có bản nâng cấp tại Việt Nam. Ảnh: Thaco.

Với khoảng cách doanh số hơn 710 xe khi thị trường ôtô Việt chỉ còn 2 tháng nữa sẽ khép lại năm 2025, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ trở thành xe xăng gầm thấp cỡ A bán chạy nhất.

Toyota Wigo đứng thứ nhì, còn Kia Morning phải chờ đến sang năm để mong cải thiện vị trí trên bảng thống kê doanh số.

Tương lai bấp bênh

Cú tăng dựng đứng của nhóm xe xăng cỡ A tại kỳ báo cáo gần nhất thu hút sự chú ý, nhưng khó có thể xóa nhòa thực tế rằng thị phần của những Hyundai Grand i10, Toyota Wigo hay Kia Morning tại Việt Nam đang teo tóp đi từng ngày.

Hồi năm 2023, nhóm này đạt lượng tiêu thụ 11.159 xe. Hyundai Grand i10 dẫn đầu với 7.944 xe đến tay khách hàng, doanh số cao thứ 15 toàn thị trường Việt khi ấy.

Toyota Wigo bắt đầu bán lại ở Việt Nam từ tháng 6 cũng kịp tích lũy doanh số 1.748 xe ở thời điểm kết năm. Kia Morning bán chậm nhất phân khúc nhưng doanh số vẫn đạt 1.467 xe, trung bình hơn 122 xe/tháng.

Thị phần xe cỡ A ngày càng teo tóp Tổng doanh số xe xăng gầm thấp cỡ A tại Việt Nam giai đoạn 2023-2025 (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn 2023 2024 10 tháng đầu năm 2025 Tổng doanh số xe xăng gầm thấp cỡ A xe 11159 9261 4765

Năm ngoái, Hyundai Grand i10 duy trì danh hiệu bán chạy nhất phân khúc chỉ với doanh số 5.831 xe. Lượng tiêu thụ Toyota Wigo đạt 2.659 xe sau 12 tháng của năm 2024 còn doanh số Kia Morning rơi về mốc 771 xe.

Tổng doanh số của nhóm xe xăng gầm thấp cỡ A trong năm vừa rồi đạt 9.261 xe, giảm gần 1.900 xe so với số liệu ghi nhận hồi năm 2023.

Với tình hình hiện tại, chắc chắn thành tích bán hàng của nhóm xe xăng cỡ A gầm thấp sẽ thêm lần nữa tạo đáy mới khi năm 2025 khép lại.

Kia Morning còn nhiều khả năng sẽ góp mặt trong nhóm 15 xe bán chậm nhất toàn thị trường. Mẫu xe rẻ nhất của Kia tại Việt Nam thậm chí có thể kết thúc năm 2025 với doanh số ít hơn cả Mitsubishi Outlander - SUV cỡ C đã dừng bán từ tháng 9 nhưng doanh số tích lũy hiện đạt 362 xe.

Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo không sở hữu doanh số quá ấn tượng tại Việt Nam. Ảnh: TC Motor, TMV.

Doanh số đi xuống nhưng dường như các hãng không có kế hoạch nào để "giải cứu" nhóm xe xăng giá rẻ. Tính đến hiện tại, ưu đãi tiền mặt chính hãng dành cho Hyundai Grand i10, Toyota Wigo hay Kia Morning gần như không có.

Hyundai chỉ gia hạn bảo hành cho khách mua Grand i10, thay vì giảm tiền mặt từ vài chục đến cả trăm triệu đồng như các mẫu xe khác đồng thương hiệu. Tương tự, khách Việt mua Kia Morning chỉ được nhận voucher dịch vụ.

Loạt diễn biến bất lợi càng khiến tương lai của nhóm xe xăng cỡ A trở nên bấp bênh hơn.

Trước đây, phân khúc hatchback cỡ B từng gần như "sạch bóng" đại diện khi Toyota Yaris và Suzuki Swift ngừng bán.

Khách Việt quan tâm hatchback cỡ B lúc này vẫn có thể chọn mua BYD Dolphin cùng với Mazda2 Sport và Suzuki Swift, nhưng phân khúc này nhìn chung đã không còn đủ sức hấp dẫn.

BYD Dolphin không chia sẻ doanh số tại Việt Nam, còn tỷ lệ đóng góp của biến thể hatchback vào tổng doanh số 4.152 xe Mazda2 từ đầu năm cũng không được công khai.

Riêng Suzuki Swift sau tháng đầu trở lại khá bùng nổ với 139 xe đến tay khách hàng, mẫu hatchback cỡ B trang bị động cơ hybrid nhẹ đã liên tiếp sụt giảm doanh số. Tháng gần nhất, Suzuki Swift bán được 57 xe cho khách Việt.

Suzuki Swift quay lại phân khúc hatchback cỡ B, trang bị động cơ hybrid nhưng doanh số không quá ấn tượng. Ảnh: Đan Thanh.

Số lượng đại diện ít, doanh số không cao, cả xe xăng giá rẻ lẫn hatchback cỡ B đều đang đối diện tương lai khá bấp bênh tại thị trường Việt Nam.

Từ chỗ là lựa chọn ưu tiên của người mua xe lần đầu, người kinh doanh dịch vụ vận tải, xe xăng cỡ A đang dần trở thành một thị trường ngách, khó bán và phải chứng kiến thị phần bị gặm dần bởi xe điện đô thị.