Doanh số bán tải ở Thái Lan tuột dốc vì bão lũ, xe điện vẫn tăng

Bất chấp sức ảnh hưởng từ thiên tai, doanh số và sản lượng của xe điện tại Thái Lan vẫn đang tăng trưởng tốt, trái ngược với "tình cảnh éo le" của nhóm bán tải.

Theo các báo cáo về thiên tai, lũ lụt ở miền Nam Thái Lan đã ảnh hưởng đến hàng triệu người, với thiệt hại ước tính lên đến 4,3 tỷ USD tại 9 tỉnh.

Riêng trung tâm kinh tế Hat Yai, tỉnh Songkhla, đã chịu thiệt hại khoảng 372 triệu USD , khiến hoạt động thương mại bị tê liệt hoàn toàn trong nhiều ngày. Lũ lụt không chỉ ảnh hưởng đến đời sống mà còn trực tiếp tác động đến tâm lý tiêu dùng ở một khu vực kinh tế quan trọng, đặc biệt là ngành công nghiệp ôtô.

Ông Surapong Paisitpatanapong, Phó Chủ tịch FTI và là người phát ngôn của Câu lạc bộ Công nghiệp Ôtô Thái Lan, cho biết nhóm đang theo dõi sát sao tình hình.

Lũ lụt, kết hợp với tốc độ phục hồi kinh tế chậm chạp, được dự đoán sẽ buộc ngành công nghiệp phải xem xét lại triển vọng trong năm. Tuy nhiên, bất chấp những rủi ro này, Câu lạc bộ Công nghiệp Ôtô Thái Lan vẫn duy trì mục tiêu sản xuất năm 2025 là 1,45 triệu xe, bao gồm 950.000 xe xuất khẩu và 500.000 xe cho thị trường nội địa.

Nhóm xe bán tải ghi nhận doanh số tiếp tục suy yếu trong nhiều tháng tại Thái Lan. Ảnh: Autosocieties.

Theo Câu lạc bộ, sản lượng ôtô trong tháng 10 đã tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 135.685 chiếc.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các nhà sản xuất xe điện chạy pin (BEV) tăng tốc sản lượng để đáp ứng các yêu cầu ưu đãi của chính phủ theo chương trình EV3.0.

Sản xuất BEV đã tăng vọt 1.265% lên 9.393 chiếc, chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, tổng sản lượng ô tô từ tháng 1 đến tháng 10 vẫn giảm 2,84% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,21 triệu chiếc.

Doanh số bán hàng trong nước cho thấy khả năng phục hồi đáng kể, tăng 24,7% trong tháng 10 và 3,92% trong 10 tháng đầu năm, đạt 495.001 chiếc. Sự tăng trưởng này được dẫn dắt bởi BEV, trong khi phân khúc xe bán tải sử dụng động cơ đốt trong (ICE) tiếp tục suy yếu.

Ông Surapong nhận định "Phân khúc xe bán tải vẫn mong manh," đồng thời cho biết thêm rằng chương trình bảo lãnh khoản vay trị giá 5 tỷ Baht do chính phủ hậu thuẫn vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng.