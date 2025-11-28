Chọn xe máy điện nào cho học sinh, sinh viên, giá dưới 20 triệu?

Đâu là những mẫu xe máy điện phụ huynh có thể cân nhắc mua cho học sinh, sinh viên chưa có bằng lái?

Theo Nghị quyết mới nhất được HĐND TP Hà Nội thông qua vào ngày 26/11, các loại xe máy, môtô cá nhân sẽ bị cấm lưu thông vào vùng phát thải thấp của Hà Nội (gồm 9 phường thuộc khu vực trong Vành đai 1) theo khung giờ/thời điểm từ tháng 7/2026.

Điều này đồng nghĩa với việc để di chuyển đến trường hay vòng quanh khu vực được nhắc tên, học sinh, sinh viên sẽ không được sử dụng xe máy phân khối dưới 50 cc như trước. Đây cũng là lúc mà nhiều phụ huynh cân nhắc đến việc mua xe điện cho con em.

Dưới đây là một số gợi ý từ Tri Thức - Znews về các mẫu xe máy điện thuộc phân khúc phổ thông, giá dưới 20 triệu đồng phù hợp với học sinh, sinh viên.

VinFast ZGoo, Evo Lite Neo

VinFast là thương hiệu xe điện hiếm hoi trên thị trường phân phối khá nhiều dòng sản phẩm dành cho học sinh, sinh viên với giá bán dưới 20 triệu đồng.

Trong đó, tân binh ZGoo là cái tên phù hợp dành cho người chưa có bằng lái xe với giá bán 14,9 triệu đồng.

VinFast Zgoo có giá 14,9 triệu đồng. Ảnh: VinFast.

Xe có kiểu dáng nhỏ gọn, thanh lịch. Đầu xe được trang bị đèn chiếu sáng dạng tròn kiểu retro ở trung tâm, một màn hình nhỏ dạng LED hiển thị thông tin vận tốc.

VinFast ZGoo sử dụng động cơ Inhub công suất 1,5 mã lực. Xe có vận tốc tối đa khoảng 30 km/h ở chế độ Eco và tăng lên 39 km/h khi sử dụng chế độ Sport.

Mẫu xe máy điện nội địa Việt sở hữu một bộ pin LFP dung lượng 1,2 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 50 km/lần sạc.

VinFast Evo Lite Neo cũng là cái tên thích hợp dành cho người trẻ chưa có bằng lái A1, thường xuyên di chuyển quãng ngắn trong nội thành đi học. Evo Lite Neo có vận tốc tối đa 49 km/h, phạm vi hoạt động 78 km sau mỗi lần sạc. Xe đang được bán với giá 14,4 triệu đồng.

Yadea Ossy, Vekoo

Ngoài VinFast Vekoo cũng là thương hiệu xe máy điện có đa dạng lựa chọn xe máy điện cho học sinh, sinh viên. Chiếc Ossy và Vekoo là 2 sản phẩm tiêu điểm dành cho nhóm khách hàng này. Vekoo có thiết kế nhỏ nhắn, được làm gọn gàng với nhiều gam màu phù hợp với người trẻ.

Xe được trang bị động cơ Hub cho công suất 1,2 mã lực, tốc độ tối đa 38 km/h. Vekoo không sử dụng pin mà là ắc quy Graphene TTFAR 48V 22Ah, cho phạm vi hoạt động 65 km/lần sạc. Thời gian sạc điện dao động 8-10 giờ. Giá của Vekoo là 15,49 triệu đồng.

Yadea Vekoo là mẫu xe điện dành cho học sinh có giá chưa đến 16 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Yadea Ossy là cái tên đáng cân nhắc khác dành cho người chưa có bằng lái, đặc biệt là phái nữ nhờ thiết kế nhỏ gọn. Dù nhỉnh hơn so với ngân sách đặt ra khoảng 2 triệu đồng, đây là cái tên đáng được quan tâm nhờ các công nghệ hiện đại như kiểm tra vị trí xe, dung lượng pin và chống trộm hay khởi động xe thông qua ứng dụng của hãng.

Yadea Ossy sử dụng động cơ TTFAR với ắc quy có dung lượng 72 V 22 Ah, sản sinh công suất 2500W. Xe có vận tốc tối đa 46 km/h đi kèm bộ lốp nhỏ. Xe được bán với giá 21,99 triệu đồng.

Ngoài Ossy hay Vekoo, Yadea vẫn đang phân phối hàng loạt mẫu xe điện phù hợp với học sinh, sinh viên như iCute, Vigor, Ocean hay M6I. Toàn bộ các cái tên nêu trên đều có giá bán dưới 20 triệu đồng.

Xe điện hãng "lạ" giá rẻ

Ngoài các mẫu xe máy điện từ VinFast hay Yadea, thị trường xe máy điện vẫn có lượng lớn lựa chọn thuần điện cho học sinh sinh viên với giá dưới 20 triệu đồng từ các thương hiệu "lạ".

Các mẫu xe này được phân phối bởi nhiều đại lý tư nhân, thiết kế được lấy cảm hứng, hay sao chép các dòng xe tay ga, xe số ăn khách từ Yamaha hay Honda, Vespa.

Các mẫu xe máy điện giá rẻ từ Trung Quốc thường được phân phối qua các đại lý.

Xuất xứ của xe tùy vào nhãn hiệu, có thương hiệu Trung Quốc, có hãng được quảng cáo là "hàng Việt Nam, xuất xứ Việt Nam". Một số cái tên thường được người bán phân phối có thể nhắc đến như xe điện Dibao, Tailg, Osakar.

Tuy nhiên, khi đặt mua và sử dụng các mẫu xe điện này, người dùng nên cân nhắc về các quy định bảo hành. Với các thương hiệu không quá phổ biến, việc chăm sóc khách hàng, chế độ hậu mãi đôi khi sẽ không được chỉn chu.

Nhìn chung, các mẫu xe điện dưới 20 triệu đồng với công nghệ pin ngày càng ổn định như LFP, cùng với khả năng sạc qua đêm tiện lợi, đang dần thay thế vai trò của xe 50 cc truyền thống.

Tuy nhiên, dù chọn thương hiệu nội địa có hệ sinh thái đồng bộ hay các sản phẩm nhập khẩu với giá rẻ, người tiêu dùng cần đặc biệt cân nhắc về chế độ bảo hành, hậu mãi và tiêu chuẩn an toàn để đảm bảo quá trình chuyển đổi phương tiện diễn ra suôn sẻ và bền vững.