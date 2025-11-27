Đề thi bằng lái xe máy dự kiến thay đổi ra sao?

Không chỉ hoàn thành bài sa hình vòng số 8, nội dung thi sát hạch giấy phép lái xe A1, A2 theo đề xuất còn có bài sa hình tổng hợp với các tình huống thực tế.

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Theo đó, bài thi thực hành, hay còn gọi là bài thi sa hình sẽ được bổ sung nội dung kiểm tra thứ 2 với các tình huống giả định sát thực tế giao thông tại Việt Nam.

Cụ thể, bài thi thực hành lái xe máy sẽ bắt đầu bằng bài kiểm tra an toàn, kiểm tra tín hiệu đèn báo rẽ (xi nhan) trước khi khởi hành. Sau đó, người thi bắt đầu tăng tốc trong 30 m và dừng xe đúng vị trí ở mốc kế tiếp. Bài thứ 4 là thực hành lái xe chậm trong tối thiểu 15 giây.

Người dự thi cũng được kiểm tra khả năng quan sát an toàn, kỹ năng chuyển hướng ở mốc thứ 5. Đoạn đường slalom ngắn ở bài kế tiếp nhằm kiểm tra khả năng đánh lái, điều khiển xe. Mục đích của bài thi này khá tương tự bài thi “vòng số 8” ở nội dung thi sát hạch hiện tại.

Hình ảnh minh họa cho bài thi sa hình số 2 theo đề xuất. Ảnh: Dự thảo Bộ Công an.

Người thi tiếp tục mở đèn xi nhan, chuyển hướng ở mốc kế tiếp để đến bài tăng tốc. Trong đoạn đường 60 m, người lái cần tăng tốc lên 40-50 km/h và kiểm soát được vận tốc cho đến khi có hiệu lệnh phanh khẩn cấp.

Bài kiểm tra phanh khẩn cấp sau đó dừng xe an toàn cũng là mốc kết thúc của nội dung thi thực hành lái xe máy theo đề xuất.

Những thay đổi được Bộ Công an đề xuất, đặc biệt là việc bổ sung các tình huống giả định như phanh khẩn cấp hay tăng tốc, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong quy trình sát hạch. Mục tiêu rõ ràng là nâng cao chất lượng đào tạo và cấp phép, buộc người lái phải làm quen với những tình huống nguy hiểm sát thực tế giao thông Việt Nam ngay từ khi còn trong sân thi.