Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Ferrari khẳng định động cơ V6 vượt trội hơn V12 trên siêu xe F80

  • Thứ năm, 27/11/2025 08:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ferrari khẳng định việc chuyển sang động cơ V6 hybrid cho siêu xe F80 là lựa chọn tối ưu, dù đi ngược truyền thống lâu đời của hãng.

Hơn một năm trước, giới đam mê tốc độ không khỏi bất ngờ khi Ferrari trình làng hypercar F80 sở hữu động cơ V6 dung tích 3.0L. Điều này diễn ra ngay sau khi hãng xe Italy tái khẳng định cam kết dài hạn với động cơ V12, giữ nguyên cấu hình 12 xy-lanh cho mẫu kế nhiệm 812 Superfast với tên gọi 12Cilindri, một cái tên được xem như sự tôn vinh trực tiếp dành cho khối động cơ biểu tượng.

Quyết định gây tranh cãi trên Ferrari F80

Việc mẫu xe "flagship" chỉ có một nửa số xy-lanh so với truyền thống có thể khiến nhiều người thất vọng, nhất là khi cả 12Cilindri và Purosangue vẫn trung thành với động cơ V12 dung tích 6.5L. Tại hội thảo kỹ thuật diễn ra ngày 19/11 tại Museo Enzo Ferrari (Modena), hãng đã giải thích chi tiết về quá trình phát triển mẫu xe kế nhiệm LaFerrari.

ferrari, f80, v12, sieu xe anh 1

Đàn anh của Ferrari F80, bao gồm 250 GTO, F50, Enzo và LaFerrari, đều được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên. Những mẫu xe thuộc dòng "flagship" chỉ được trang bị động cơ V8 gồm 288 GTO và F40.

Ferrari từng cân nhắc duy trì động cơ V12 hút khí tự nhiên, nhưng cuối cùng việc chuyển sang động cơ V6 twin-turbo kết hợp hệ thống hybrid lại là một quyết định dễ dàng. Matteo Turconi, Giám đốc Marketing Sản phẩm cao cấp, chia sẻ: "Chúng tôi tự hỏi: Siêu xe mới nên mang động cơ mang tính biểu tượng nhất lịch sử Ferrari hay nên lựa chọn cỗ máy tối ưu cho hiệu năng? Câu trả lời cuối cùng rất rõ ràng. Chúng tôi chọn lựa chọn thứ hai - công nghệ từ đường đua".

Động cơ V6 hybrid có thay thế được cho động cơ V12?

Ông Turconi thậm chí tuyên bố "V6 vượt trội hơn V12", và nhấn mạnh có đủ số liệu để chứng minh. Khối V6 dung tích 3.0L, được phát triển dựa trên động cơ của mẫu xe đua sức bền 499P, đạt mức công suất ấn tượng 300 mã lực trên mỗi lít. Ngoài ra, kích thước nhỏ gọn cho phép F80 có trục cơ sở ngắn hơn và trọng lượng xe tối ưu hơn.

ferrari, f80, v12, sieu xe anh 2

Khối động cơ V6 hybrid của F80 được kế thừa từ mẫu xe chiến thắng 24 Hours of Le Mans 3 lần liên tiếp 499P. Do đó, hãng xe này chọn công nghệ hơn là truyền thống sử dụng động cơ V12.

Theo ông Paolo Valenti, Trưởng nhóm Sản phẩm thử nghiệm, khối động cơ V6 này còn được đội ngũ Ferrari gọi trìu mến là "cỗ máy lớn". Việc loại bỏ động cơ V12 cồng kềnh cũng mang lại lợi ích khí động học: kích thước nhỏ hơn giúp khuếch tán gió phía sau kéo dài tới 1,8 mét, cải thiện đáng kể lực nén và hiệu suất vận hành.

Dù việc thiếu vắng động cơ V12 có thể khiến một bộ phận người hâm mộ hụt hẫng, Ferrari nhắc rằng những huyền thoại như 288 GTO và F40 cũng sử dụng động cơ V8, và hầu như không ai phàn nàn về điều đó. Thực tế, sức hút của F80 là không thể phủ nhận: toàn bộ 799 chiếc đã được bán hết.

ferrari, f80, v12, sieu xe anh 3

Theo người đại diện của hãng xe này, toàn bộ 799 chiếc Ferrari F80 đã được bán hết. Có thể hãng siêu xe sẽ chú trọng khối động cơ V12 truyền thống trên dải sản phẩm Icona Series, vốn lấy cảm hứng từ các siêu xe cổ điển.

Trong bối cảnh Ferrari chuẩn bị giới thiệu mẫu xe điện đầu tiên, hãng vẫn nhấn mạnh sẽ tiếp tục đầu tư vào động cơ đốt trong, bao gồm V6, V8 và cả V12. Theo kế hoạch, đến cuối thập kỷ này, các mẫu xe thuần động cơ đốt trong sẽ chiếm 40% danh mục sản phẩm, xe hybrid chiếm tiếp 40%, và 20% còn lại sẽ là xe điện.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Cận cảnh siêu xe Ferrari Monza SP2 của trùm lừa đảo Trần Chí

Siêu xe Ferrari Monza SP2 là một trong những tài sản có giá trị mà lực lượng chức năng thu giữ từ trùm lừa đảo Trần Chí.

14:04 23/11/2025

Novitec 'sửa mũi' cho siêu xe Ferrari 12Cilindri

Hãng độ Novitec đã sửa lại thiết kế dải đen mặc định tại đầu mũi siêu xe Ferrari 12Cilindri, vốn bị nhiều khách hàng phàn nàn.

10:40 31/10/2025

Siêu xe Ferrari SC40 độc nhất thế giới lần đầu lộ diện

Giới đam mê tốc độ đã có thể chiêm ngưỡng siêu phẩm Ferrari SC40, vốn chỉ được sản xuất giới hạn 1 chiếc và lấy cảm hứng từ huyền thoại Ferrari F40.

15:59 26/10/2025

Việt Hà

Theo Motor1

ferrari f80 v12 siêu xe Ferrari ferrari f80 siêu xe hypercar v6 v12 v6 hybrid hybrid laferrari

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý