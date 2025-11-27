Ferrari khẳng định động cơ V6 vượt trội hơn V12 trên siêu xe F80

Ferrari khẳng định việc chuyển sang động cơ V6 hybrid cho siêu xe F80 là lựa chọn tối ưu, dù đi ngược truyền thống lâu đời của hãng.

Hơn một năm trước, giới đam mê tốc độ không khỏi bất ngờ khi Ferrari trình làng hypercar F80 sở hữu động cơ V6 dung tích 3.0L. Điều này diễn ra ngay sau khi hãng xe Italy tái khẳng định cam kết dài hạn với động cơ V12, giữ nguyên cấu hình 12 xy-lanh cho mẫu kế nhiệm 812 Superfast với tên gọi 12Cilindri, một cái tên được xem như sự tôn vinh trực tiếp dành cho khối động cơ biểu tượng.

Quyết định gây tranh cãi trên Ferrari F80

Việc mẫu xe "flagship" chỉ có một nửa số xy-lanh so với truyền thống có thể khiến nhiều người thất vọng, nhất là khi cả 12Cilindri và Purosangue vẫn trung thành với động cơ V12 dung tích 6.5L. Tại hội thảo kỹ thuật diễn ra ngày 19/11 tại Museo Enzo Ferrari (Modena), hãng đã giải thích chi tiết về quá trình phát triển mẫu xe kế nhiệm LaFerrari.

Đàn anh của Ferrari F80, bao gồm 250 GTO, F50, Enzo và LaFerrari, đều được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên. Những mẫu xe thuộc dòng "flagship" chỉ được trang bị động cơ V8 gồm 288 GTO và F40.

Ferrari từng cân nhắc duy trì động cơ V12 hút khí tự nhiên, nhưng cuối cùng việc chuyển sang động cơ V6 twin-turbo kết hợp hệ thống hybrid lại là một quyết định dễ dàng. Matteo Turconi, Giám đốc Marketing Sản phẩm cao cấp, chia sẻ: "Chúng tôi tự hỏi: Siêu xe mới nên mang động cơ mang tính biểu tượng nhất lịch sử Ferrari hay nên lựa chọn cỗ máy tối ưu cho hiệu năng? Câu trả lời cuối cùng rất rõ ràng. Chúng tôi chọn lựa chọn thứ hai - công nghệ từ đường đua".

Động cơ V6 hybrid có thay thế được cho động cơ V12?

Ông Turconi thậm chí tuyên bố "V6 vượt trội hơn V12", và nhấn mạnh có đủ số liệu để chứng minh. Khối V6 dung tích 3.0L, được phát triển dựa trên động cơ của mẫu xe đua sức bền 499P, đạt mức công suất ấn tượng 300 mã lực trên mỗi lít. Ngoài ra, kích thước nhỏ gọn cho phép F80 có trục cơ sở ngắn hơn và trọng lượng xe tối ưu hơn.

Khối động cơ V6 hybrid của F80 được kế thừa từ mẫu xe chiến thắng 24 Hours of Le Mans 3 lần liên tiếp 499P. Do đó, hãng xe này chọn công nghệ hơn là truyền thống sử dụng động cơ V12.

Theo ông Paolo Valenti, Trưởng nhóm Sản phẩm thử nghiệm, khối động cơ V6 này còn được đội ngũ Ferrari gọi trìu mến là "cỗ máy lớn". Việc loại bỏ động cơ V12 cồng kềnh cũng mang lại lợi ích khí động học: kích thước nhỏ hơn giúp khuếch tán gió phía sau kéo dài tới 1,8 mét, cải thiện đáng kể lực nén và hiệu suất vận hành.

Dù việc thiếu vắng động cơ V12 có thể khiến một bộ phận người hâm mộ hụt hẫng, Ferrari nhắc rằng những huyền thoại như 288 GTO và F40 cũng sử dụng động cơ V8, và hầu như không ai phàn nàn về điều đó. Thực tế, sức hút của F80 là không thể phủ nhận: toàn bộ 799 chiếc đã được bán hết.

Theo người đại diện của hãng xe này, toàn bộ 799 chiếc Ferrari F80 đã được bán hết. Có thể hãng siêu xe sẽ chú trọng khối động cơ V12 truyền thống trên dải sản phẩm Icona Series, vốn lấy cảm hứng từ các siêu xe cổ điển.

Trong bối cảnh Ferrari chuẩn bị giới thiệu mẫu xe điện đầu tiên, hãng vẫn nhấn mạnh sẽ tiếp tục đầu tư vào động cơ đốt trong, bao gồm V6, V8 và cả V12. Theo kế hoạch, đến cuối thập kỷ này, các mẫu xe thuần động cơ đốt trong sẽ chiếm 40% danh mục sản phẩm, xe hybrid chiếm tiếp 40%, và 20% còn lại sẽ là xe điện.