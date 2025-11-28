BMW cân nhắc gắn động cơ xăng cho ôtô điện

Hãng xe của Đức có thể biến ôtô điện thành EREV bằng cách gắn thêm động cơ xăng.

Theo InsideEVs, nền tảng Neue Klasse đang là bệ phóng vững chắc cho đà tăng trưởng của BMW ở mảng ôtô điện. BMW iX3 là mẫu xe đầu tiên phát triển trên nền tảng này, được đánh giá là sản phẩm toàn diện, sở hữu phạm vi hoạt động tốt, nội thất chỉn chu cùng tốc độ sạc cao.

Tuy nhiên, sạc xe vẫn là một trong những rào cản với khách hàng trong các chuyến đi dài, ngay cả ở phân khúc hạng sang. Đây là lý do BMW đang cân nhắc bổ sung động cơ xăng cho vài mẫu xe điện, về cơ bản giúp chuyển đổi ôtô thuần điện thành xe điện phạm vi mở rộng (EREV).

Theo Bloomberg, BMW có thể chọn sedan điện BMW i7 và SUV điện BMW iX5 để phát triển thành EREV.

Nguồn tin nội bộ của BMW cho biết những mẫu xe điện này có kích thước đủ lớn để gắn thêm một động cơ xăng nhỏ mà không làm ảnh hưởng cấu trúc tổng thể.

BMW đã tự sản xuất động cơ xăng cỡ nhỏ, do đó việc tích hợp một động cơ loại này vào ôtô điện cỡ lớn như BMW i7 hay BMW iX5 sẽ giúp giảm chi phí phát triển, rút ngắn thời gian ra mắt thị trường.

Sedan điện BMW i7 có thể được hãng cho chuyển đổi thành EREV. Ảnh: BMW.

EREV là những mẫu xe hoạt động như ôtô thuần điện, gồm một hoặc nhiều motor điện vận hành bởi năng lượng do pin cao áp cung cấp.

Điểm khác biệt lớn nhất của EREV nằm ở một động cơ đốt trong nhỏ, chỉ hoạt động như mát phát điện, đốt nhiên liệu để cấp nguồn cho pin nhằm gia tăng phạm vi hoạt động.

Hướng đi này tương tự cách làm của RAM, khi hãng xe thuộc sở hữu Stellantis đã hủy dự án bán tải thuần điện để chuyển sang phát triển một mẫu EREV - sử dụng động cơ V6 để cải thiện phạm vi hoạt động cho xe.

Về phần mình, BMW sẽ đánh cược lớn vào thị trường Trung Quốc, nơi nhiều tên tuổi nội địa đã đạt được thành công lớn với EREV. Theo InsideEVs, nhà sản xuất ôtô Đức hẳn muốn chiếm lĩnh thị phần lớn hơn tại Trung Quốc, do đó đang cố gắng đáp ứng nhu cầu của khách hàng địa phương.

Xe điện AUDI của Audi dành cho thị trường Trung Quốc. Ảnh: Audi.

Không ít hãng xe phương Tây như Volkswagen hay Audi cũng có chiến lược tương tự, đã chọn phát triển các mẫu ôtô dành riêng cho khách hàng tại quốc gia tỷ dân.

Dù vậy, BMW vẫn đang trong giai đoạn thăm dò thị trường và chưa có thông tin về thời điểm ra mắt EREV dựa trên i7 và iX5.

Lúc này, BMW cho biết đang liên tục phân tích mô hình sử dụng, nhu cầu của khách hàng, diễn biến thị trường, đồng thời xem xét tiềm năng của nhiều công nghệ khác nhau.